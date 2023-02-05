Khoe ảnh tình tứ mừng sinh nhật chồng, Đỗ Mỹ Linh lộ thêm bằng chứng mang thai con đầu lòng

Hậu trường 05/02/2023 08:24

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh đã khoe ảnh tình tứ mừng sinh nhật chồng trong chuyến du lịch biển. Tuy nhiên, cư dân mạng lại phát hiện thêm một bằng chứng cho thấy người đẹp đang mang thai con đầu lòng.

Kể từ sau khi về chung một nhà, cuộc sống vợ chồng son của Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt.

Khoe ảnh tình tứ mừng sinh nhật chồng, Đỗ Mỹ Linh lộ thêm bằng chứng mang thai con đầu lòng - Ảnh 1
Hôn nhân Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang luôn được công chúng quan tâm - Ảnh: Internet

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh tổ chức sinh nhật đầy ấm áp cho ông xã trong chuyến du lịch tại Phú Quốc. Trên Instagram, Đỗ Vinh Quang đăng tải không gian cực lãng mạn trong buổi tiệc sinh nhật. Dòng chữ "Happy birthday love" được trang trí lộng lẫy. Chỉ nhìn nhiêu đó thôi mọi người cũng tưởng tượng ra một buổi sinh nhật hạnh phúc, ngọt ngào đến nhường nào.

Khoe ảnh tình tứ mừng sinh nhật chồng, Đỗ Mỹ Linh lộ thêm bằng chứng mang thai con đầu lòng - Ảnh 2
Đỗ Vinh Quang đăng tải không gian cực lãng mạn trong buổi tiệc sinh nhật - Ảnh: Internet

Đỗ Mỹ Linh cũng có bài đăng chúc mừng sinh nhật ông xã Đỗ Vinh Quang. Khoe ảnh tình tứ bên bạn đời trong chuyến du lịch biển, Hoa hậu Việt Nam 2016 nhắn nhủ "Giữ điều đẹp nhất cho phút cuối. Chúc mừng sinh nhật bạn trong hình, chúc bạn tuổi mới bớt khó tính, luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe và thành công mới. Cùng nhau đón chờ những điều tuyệt vời phía trước nha. Yêu anh".

Khoe ảnh tình tứ mừng sinh nhật chồng, Đỗ Mỹ Linh lộ thêm bằng chứng mang thai con đầu lòng - Ảnh 3
Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh tình tứ bên bạn đời trong chuyến du lịch biển mừng sinh nhật chồng - Ảnh: Internet

Ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi, cư dân mạng cũng chú ý tới vòng eo Đỗ Mỹ Linh. Qua hình ảnh, không ít netizens đặt nghi vấn chân dài Hà thành đang mang thai đầu lòng.

Khoe ảnh tình tứ mừng sinh nhật chồng, Đỗ Mỹ Linh lộ thêm bằng chứng mang thai con đầu lòng - Ảnh 4
Cư dân mạng cũng chú ý tới vòng eo Đỗ Mỹ Linh, đặt nghi vấn người đẹp bầu bí - Ảnh: Internet

Những đồn đoán về việc Đỗ Mỹ Linh mang thai đã được lan truyền cách đây ít lâu. Theo đó, fan sắc đẹp nhận thấy thời gian gần đây nàng hậu sinh năm 1996 thường ăn diện kín đáo hơn mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Bên cạnh đó, cô cũng có nhiều khoảnh khắc dùng tay che bụng khi chụp ảnh khiến những nghi ngờ này càng trở nên có căn cứ.

Khoe ảnh tình tứ mừng sinh nhật chồng, Đỗ Mỹ Linh lộ thêm bằng chứng mang thai con đầu lòng - Ảnh 5

Khoe ảnh tình tứ mừng sinh nhật chồng, Đỗ Mỹ Linh lộ thêm bằng chứng mang thai con đầu lòng - Ảnh 6
Đỗ Mỹ Linh nhiều lần lộ bằng chứng bầu bí - Ảnh: Internet

Không chỉ được chồng cưng chiều, Đỗ Mỹ Linh còn được lòng gia đình chồng. Chính vì bởi lối sống giản dị và tinh tế, Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh ngày càng chiếm được số đông tình cảm của khán giả.

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