Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể?

Hậu trường 29/10/2022 13:10

Sau đám cưới thế kỷ, Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ loạt hình ảnh chưa công bố trong đám cưới với thiếu gia nhà Bầu Hiển khiến công chúng không khỏi thích thú.

Đám cưới thế kỷ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang – con trai Bầu Hiển vào tối 23/10 tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội nhận được sự quan tâm của công chúng những ngày qua. Được biết, an ninh hôn lễ rất chặt chẽ, có nhiều quy định trong đám cưới của cặp đôi, đặc biệt không livestream. Thế nên, có rất ít những hình ảnh trong hôn lễ của cặp đôi đình đám này khiến công chúng không khỏi tò mò.

Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 1
Đám cưới thế kỷ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang - Ảnh: Internet

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ loạt hình ảnh chưa công bố trong đám cưới với thiếu gia nhà Bầu Hiển khiến công chúng không khỏi thích thú.

Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 2Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 3Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 4Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 5

Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 6
Giây phút Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang tiến vào lễ đường - Ảnh: Internet

Trong giây phút diễn ra hôn lễ, Đỗ Mỹ Linh xúc động gửi lời yêu thương tới doanh nhân Đỗ Vinh Quang: “Ngày hôm nay, sau 4 tháng kể từ ngày anh cầu hôn em, chúng ta đã cùng nhau tổ chức đám cưới. Hôm nay, tất cả người chúng ta yêu thương ở đây để chứng kiến buổi lễ này. Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng tất cả khoảnh khắc trong bữa tiệc này. Em yêu anh”.

Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 7

Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 8

Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 9
Đỗ Mỹ Linh xúc động gửi lời yêu thương tới doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Ảnh: Internet

Chồng Đỗ Mỹ Linh cũng ngọt ngào khẳng định cô là định mệnh đời anh và hứa mang lại hạnh phúc cho cô: "Đến giờ phút này, tôi rất bồi hồi, có chút xấu hổ khi thể hiện tình cảm với vợ. Trước khi quen em, anh là người sống có kế hoạch. Đứng trước em, đầu óc anh trống rỗng. Anh nhận ra, khi chúng ta sống một cách tự nhiên, chúng ta sẽ thoải mái nhất. Em chính là định mệnh của đời anh, khiến anh có quyết định đi đến ngày hôm nay. Anh yêu em và sẽ luôn luôn như thế".

Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 10

Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 11
Chồng Đỗ Mỹ Linh cũng ngọt ngào khẳng định cô là định mệnh đời anh - Ảnh: Internet

 Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 12

Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 13
Cả hai cũng trình diễn những tiết mục văn nghệ trong ngày vui trọng đại - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là khoảnh khắc gia đình 2 bên hiện diện trong giây phút diễn ra hôn lễ của Đỗ Mỹ Linh – Đỗ Vinh Quang. Theo đó, Bầu Hiển – cha của chú rể đã có phát biểu gửi đôi lời chúc phúc đến các con.

Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 14
Bầu Hiển – cha của chú rể đã có phát biểu gửi đôi lời chúc phúc đến các con - Ảnh: Internet

Không những thế, còn khoảnh khắc hai bên sui gia thân thiết vui mừng nâng ly rượu mừng cho cặp đôi trẻ cũng khiến dân tình không khỏi thích thú. Thậm chí, Bầu Hiển còn nhảy cực sung trên nền nhạc tiktok trong ngày vui của con trai.

Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 15
Hai bên sui gia thân thiết vui mừng nâng ly rượu mừng cho cặp đôi trẻ - Ảnh: Internet
Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 16
 Bầu Hiển còn nhảy cực sung trên nền nhạc tiktok trong ngày vui của con trai - Ảnh: Internet

Được biết, Đỗ Mỹ Linh từng tiết lộ về chuyện tình yêu với con trai bầu Hiển: "Linh và anh Quang may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên. Mong rằng trên chặng đường phía trước, mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa mình".  

Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể? - Ảnh 17
Bố Đỗ Mỹ Linh ôm chầm lấy chú rể - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Đỗ Mỹ Linh đã có một hôn lễ “đúng người, đúng thời điểm” với Đỗ Vinh Quang. Sau 2 năm tìm hiểu, cả hai được gia đình ủng hộ, vun vén xây đắp hạnh phúc.

Tiết lộ thật về Đỗ Mỹ Linh trong mắt gia đình hào môn nhà Bầu Hiển sau đám cưới thế kỷ?

Tiết lộ thật về Đỗ Mỹ Linh trong mắt gia đình hào môn nhà Bầu Hiển sau đám cưới thế kỷ?

Sau đám cưới thế kỷ của Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang, không ít người tò mò về hình ảnh của nàng hậu trong mắt nhà chồng hào môn thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kết hôn con trai Bầu Hiển vbiz

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 9 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh