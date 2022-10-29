Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể?

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ loạt hình ảnh chưa công bố trong đám cưới với thiếu gia nhà Bầu Hiển khiến công chúng không khỏi thích thú.

Đám cưới thế kỷ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang – con trai Bầu Hiển vào tối 23/10 tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội nhận được sự quan tâm của công chúng những ngày qua. Được biết, an ninh hôn lễ rất chặt chẽ, có nhiều quy định trong đám cưới của cặp đôi, đặc biệt không livestream. Thế nên, có rất ít những hình ảnh trong hôn lễ của cặp đôi đình đám này khiến công chúng không khỏi tò mò.

Trong giây phút diễn ra hôn lễ, Đỗ Mỹ Linh xúc động gửi lời yêu thương tới doanh nhân Đỗ Vinh Quang: “Ngày hôm nay, sau 4 tháng kể từ ngày anh cầu hôn em, chúng ta đã cùng nhau tổ chức đám cưới. Hôm nay, tất cả người chúng ta yêu thương ở đây để chứng kiến buổi lễ này. Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng tất cả khoảnh khắc trong bữa tiệc này. Em yêu anh”.

Đỗ Mỹ Linh xúc động gửi lời yêu thương tới doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Ảnh: Internet

Chồng Đỗ Mỹ Linh cũng ngọt ngào khẳng định cô là định mệnh đời anh và hứa mang lại hạnh phúc cho cô: "Đến giờ phút này, tôi rất bồi hồi, có chút xấu hổ khi thể hiện tình cảm với vợ. Trước khi quen em, anh là người sống có kế hoạch. Đứng trước em, đầu óc anh trống rỗng. Anh nhận ra, khi chúng ta sống một cách tự nhiên, chúng ta sẽ thoải mái nhất. Em chính là định mệnh của đời anh, khiến anh có quyết định đi đến ngày hôm nay. Anh yêu em và sẽ luôn luôn như thế".

Chồng Đỗ Mỹ Linh cũng ngọt ngào khẳng định cô là định mệnh đời anh - Ảnh: Internet

Cả hai cũng trình diễn những tiết mục văn nghệ trong ngày vui trọng đại - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là khoảnh khắc gia đình 2 bên hiện diện trong giây phút diễn ra hôn lễ của Đỗ Mỹ Linh – Đỗ Vinh Quang. Theo đó, Bầu Hiển – cha của chú rể đã có phát biểu gửi đôi lời chúc phúc đến các con.

Bầu Hiển – cha của chú rể đã có phát biểu gửi đôi lời chúc phúc đến các con - Ảnh: Internet

Không những thế, còn khoảnh khắc hai bên sui gia thân thiết vui mừng nâng ly rượu mừng cho cặp đôi trẻ cũng khiến dân tình không khỏi thích thú. Thậm chí, Bầu Hiển còn nhảy cực sung trên nền nhạc tiktok trong ngày vui của con trai.

Hai bên sui gia thân thiết vui mừng nâng ly rượu mừng cho cặp đôi trẻ - Ảnh: Internet

Bầu Hiển còn nhảy cực sung trên nền nhạc tiktok trong ngày vui của con trai - Ảnh: Internet

Được biết, Đỗ Mỹ Linh từng tiết lộ về chuyện tình yêu với con trai bầu Hiển: "Linh và anh Quang may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên. Mong rằng trên chặng đường phía trước, mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa mình".

Bố Đỗ Mỹ Linh ôm chầm lấy chú rể - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Đỗ Mỹ Linh đã có một hôn lễ “đúng người, đúng thời điểm” với Đỗ Vinh Quang. Sau 2 năm tìm hiểu, cả hai được gia đình ủng hộ, vun vén xây đắp hạnh phúc.