Tiết lộ thật về Đỗ Mỹ Linh trong mắt gia đình hào môn nhà Bầu Hiển sau đám cưới thế kỷ?

Hậu trường 28/10/2022 09:09

Sau đám cưới thế kỷ của Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang, không ít người tò mò về hình ảnh của nàng hậu trong mắt nhà chồng hào môn thế nào.

Tối 23/10, đám cưới thế kỷ của Đỗ Mỹ Linh và con trai út nhà Bầu Hiển đã diễn ra tại khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Hôn lễ của cặp đôi "trai tài gái sắc" nhận được nhiều lời chúc mừng của dàn khách mời khủng bao gồm đối tác, bạn bè thân thiết, người thân.

Tiết lộ thật về Đỗ Mỹ Linh trong mắt gia đình hào môn nhà Bầu Hiển sau đám cưới thế kỷ? - Ảnh 1
Đám cưới thế kỷ của Đỗ Mỹ Linh và con trai út nhà Bầu Hiển đã diễn ra tại khách sạn sang trọng ở Hà Nội - Ảnh: Internet

Trong ngày trọng đại, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện chiếc váy cưới màu trắng tinh được thiết kế riêng. Cô dâu cầm hoa linh lan giống với nhiều mỹ nhân Việt và quốc tế bởi loài hoa này có ý nghĩa cầu mong hạnh phúc, may mắn cho hành trình hôn nhân sắp tới. Chú rể Đỗ Vinh Quang xuất hiện bảnh bao, anh liên tục nở nụ cười tươi và thể hiện cử chỉ ngọt ngào dành cho bà xã.

Tiết lộ thật về Đỗ Mỹ Linh trong mắt gia đình hào môn nhà Bầu Hiển sau đám cưới thế kỷ? - Ảnh 2
Chú rể Đỗ Vinh Quang xuất hiện bảnh bao, anh liên tục thể hiện cử chỉ ngọt ngào dành cho bà xã hoa hậu - Ảnh: Internet

Trong bữa tiệc cũng đã tổ chức một màn biểu diễn rất dễ thương đến từ cô dâu, chú rể cùng bạn bè của cả 2. Mọi người đã cùng nhau có một màn nhảy trên nền nhạc mashup "Tình đã đầy một tim - Lưu số em đi" dưới sự cổ vũ nhiệt tình của quan khách phía dưới. Đặc biệt, sự xuất hiện của bố chủ rể - Bầu Hiển đã khiến tất cả mọi người phía dưới vô cùng bất ngờ.

Tiết lộ thật về Đỗ Mỹ Linh trong mắt gia đình hào môn nhà Bầu Hiển sau đám cưới thế kỷ? - Ảnh 3
Bầu Hiển nhảy trên nền nhạc tiktok trong ngày vui của con trai - Ảnh: Internet

Sau ngày lễ trọng đại, không ít người tò mò về hình ảnh của nàng hậu Đỗ Mỹ Linh trong mắt nhà chồng hào môn thế nào. Thực tế, trước khi công khai chuyện tình cảm, nhiều khán giả đã không ít lần bắt gặp khoảnh khắc khắc người thân của con trai bầu Hiển đăng tải có sự xuất hiện của nàng dâu tương lai trong nhiều dịp quan trọng của gia đình. Có thể thấy, trước khi về làm dâu hào môn, Đỗ Mỹ Linh rất được lòng phụ huynh và chính hiệu là "dâu cưng" của gia đình nhà chồng tỷ phú.

Tiết lộ thật về Đỗ Mỹ Linh trong mắt gia đình hào môn nhà Bầu Hiển sau đám cưới thế kỷ? - Ảnh 4
Trước khi về làm dâu hào môn, Đỗ Mỹ Linh rất được lòng phụ huynh và chính hiệu là "dâu cưng" của gia đình nhà chồng tỷ phú - Ảnh: Internet

Không những thế, trước thềm hôn lễ diễn ra, Đỗ Quang Vinh (anh chồng Đỗ Mỹ Linh) nhắn gửi tới vợ chồng em trai những lời đầy sâu sắc, cũng như có đôi lời nhận xét tốt đẹp về em dâu tương lai.

Tiết lộ thật về Đỗ Mỹ Linh trong mắt gia đình hào môn nhà Bầu Hiển sau đám cưới thế kỷ? - Ảnh 5

Tiết lộ thật về Đỗ Mỹ Linh trong mắt gia đình hào môn nhà Bầu Hiển sau đám cưới thế kỷ? - Ảnh 6
 Trước thềm hôn lễ diễn ra, Đỗ Quang Vinh (anh chồng Đỗ Mỹ Linh) nhắn gửi đôi lời tới vợ chồng em trai - Ảnh: FBNV

Nói về ý kiến của hai bên gia đình về chuyện tình yêu với con trai bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: "Linh và anh Quang may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên. Mong rằng trên chặng đường phía trước, mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa mình". 

Tiết lộ thật về Đỗ Mỹ Linh trong mắt gia đình hào môn nhà Bầu Hiển sau đám cưới thế kỷ? - Ảnh 7
Đỗ Mỹ Linh chia sẻ bản thân may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình - Ảnh: Internet

Nàng hậu cũng nói thêm về điểm chung của hai bên gia đình: "Tôi và bạn trai đều có xuất phát điểm giống nhau về nề nếp, truyền thống gia đình. Cả tôi và bạn trai đều có sự tương đồng trong quan điểm về gia đình, về tình yêu nên điều này không phải là vấn đề khiến cho tôi lo lắng".

Chính vì những điều trên có thể thấy Đỗ Mỹ Linh là một trong những nàng hậu hạnh phúc nhất showbiz khi có cuộc sống viên mãn bên gia đình chồng hào môn yêu thương hết mực.

Trước thềm hôn lễ, con trai cả Bầu Hiển viết tâm thư đầy xúc động nhắn nhủ đôi lời đến vợ chồng em trai Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh

Trước thềm hôn lễ, con trai cả Bầu Hiển viết tâm thư đầy xúc động nhắn nhủ đôi lời đến vợ chồng em trai Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh

Trước thềm đám cưới, sáng nay, con trai cả của bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh - có đôi lời nhắn nhủ đầy xúc động tới em trai Đỗ Vinh Quang và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

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