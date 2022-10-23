Trước thềm hôn lễ, con trai cả Bầu Hiển viết tâm thư đầy xúc động nhắn nhủ đôi lời đến vợ chồng em trai Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh

Trước thềm đám cưới, sáng nay, con trai cả của bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh - có đôi lời nhắn nhủ đầy xúc động tới em trai Đỗ Vinh Quang và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.
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- Lịch trình hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển
Đám cưới của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang – con trai bầu Hiển luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Được biết, vào chiều nay (23/10), hôn lễ được tổ chức tại nhà cô dâu vào 15h. Đến 17h cùng ngày hôn lễ sẽ được tổ chức ở một khách sạn hạng sang cùng chung quận nhà cô dâu.
Trước thềm đám cưới, sáng nay, con trai cả của bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh - có đôi lời nhắn nhủ em trai Đỗ Vinh Quang và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Theo đó, ‘anh cả’ bày tỏ sự tự hào và ngưỡng mộ dành cho cặp đôi vì hơn ai hết, Quang Vinh là người chứng kiến tình yêu đẹp của cặp đôi từ những ngày đầu. Anh cũng dành những lời khen em dâu hoa hậu, cho rằng em trai đã tìm được một nửa phù hợp.
Trước đó, Đỗ Mỹ Linh – Đỗ Vinh Quang đã tổ chức đám hỏi vào ngày 17/10 vừa qua. Lễ ăn hỏi gây sốt các diễn đàn mạng xã hội với dàn phù rể di chuyển đến nhà cô dâu bằng xích lô tạo nên nét cổ truyển, đậm chất Hà Thành. Cô dâu chú rể trao nụ hôn trước toàn thể phù dâu, phù rể, với sự chứng kiến của bố mẹ hai bên.
Hiện tại, các khán giả háo hức đón chờ những tấm hình cưới mãn nhãn, khoảnh khắc xúc động trong hôn lễ thế kỉ của cặp đôi quyền lực nhất nhì Showbiz Việt.