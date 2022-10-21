Hoa hậu Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh và dàn sao phim truyền hình đến tham dự lễ cưới của Phương Nga - Bình An

Vào chiều ngày 21/10, Bình An và Phương Nga tổ chức hôn lễ riêng tư chỉ có sự tham gia của những người thân thiết tại một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội. Không gian đám cưới được trang trí bằng nhiều hoa tươi nhập khẩu và thông được vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội.

Ít giờ sau đó, cô dâu chú rể xuất hiện trong tiệc cưới diễn ra cùng địa điểm để gặp gỡ khách mời. Phương Nga cho biết cô giấu kín váy cưới suốt thời gian qua. Do đó, tiệc cưới vào tối ngày 21/10 sẽ là lần đầu Bình An được nhìn thấy diện mạo của cô dâu trong chiếc váy cưới này.