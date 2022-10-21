Hoa hậu Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh và dàn sao phim truyền hình đến tham dự lễ cưới của Phương Nga - Bình An

Hậu trường 21/10/2022 20:00

Vào ngày 21/10, đám cưới của diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga diễn ra tại một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội.

Vào chiều ngày 21/10, Bình AnPhương Nga tổ chức hôn lễ riêng tư chỉ có sự tham gia của những người thân thiết tại một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội. Không gian đám cưới được trang trí bằng nhiều hoa tươi nhập khẩu và thông được vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội.

Ít giờ sau đó, cô dâu chú rể xuất hiện trong tiệc cưới diễn ra cùng địa điểm để gặp gỡ khách mời. Phương Nga cho biết cô giấu kín váy cưới suốt thời gian qua. Do đó, tiệc cưới vào tối ngày 21/10 sẽ là lần đầu Bình An được nhìn thấy diện mạo của cô dâu trong chiếc váy cưới này.

Hoa hậu Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh và dàn sao phim truyền hình đến tham dự lễ cưới của Phương Nga - Bình An - Ảnh 1Hoa hậu Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh và dàn sao phim truyền hình đến tham dự lễ cưới của Phương Nga - Bình An - Ảnh 2
Ngày hạnh phúc của Phương Nga và Bình An - Ảnh: Báo Tiền Phong

Là một trong những đám cưới được mong chờ nhất tháng 10, hôn lễ của Phương Nga và Bình An cũng quy tụ dàn khách mời gồm nhiều nghệ sĩ đình đám như Lã Thanh Huyền, Quỳnh Kool, Huyền Lizzie, Đình Tú, Hà Việt Dũng, Hương Giang idol, Huỳnh Anh, Xuân Lan...

Hoa hậu Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh và dàn sao phim truyền hình đến tham dự lễ cưới của Phương Nga - Bình An - Ảnh 3
Những đồng nghiệp từng hợp tác với Bình An trong các dự án phim như Lã Thanh Huyền, Quỳnh Kool, Huyền Lizzie, Đình Tú cũng tới tham dự - Ảnh: Zing
Hoa hậu Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh và dàn sao phim truyền hình đến tham dự lễ cưới của Phương Nga - Bình An - Ảnh 4
Hương Giang idol chụp cùng cặp đôi - Ảnh: FBNV
Hoa hậu Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh và dàn sao phim truyền hình đến tham dự lễ cưới của Phương Nga - Bình An - Ảnh 5
Nam diễn viên Hà Việt Dũng - Ảnh: Zing
Hoa hậu Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh và dàn sao phim truyền hình đến tham dự lễ cưới của Phương Nga - Bình An - Ảnh 6
Xuân Lan cũng rực rỡ tới dự lễ cưới của cặp đôi - Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, dàn mỹ nhân Việt như hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân, Tiểu Vy, Á hậu Tường San, người đẹp Biển - Bảo Châu... cũng tới tham dự ngày vui của Phương Nga.

Hoa hậu Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh và dàn sao phim truyền hình đến tham dự lễ cưới của Phương Nga - Bình An - Ảnh 7
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân, Tiểu Vy, Á hậu Tường San, người đẹp Biển Bảo Châu tham dự ngày vui của Phương Nga - Ảnh: Báo Tiền Phong
Hoa hậu Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh và dàn sao phim truyền hình đến tham dự lễ cưới của Phương Nga - Bình An - Ảnh 8
Ca sĩ Hoàng Tôn cũng tới dự lễ cưới của người bạn thân thiết - Ảnh: Báo Tiền Phong
Hoa hậu Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh và dàn sao phim truyền hình đến tham dự lễ cưới của Phương Nga - Bình An - Ảnh 9
Á hậu Thúy An sớm có mặt dự hôn lễ của Phương Nga - Ảnh: Báo Tiền Phong
Hoa hậu Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh và dàn sao phim truyền hình đến tham dự lễ cưới của Phương Nga - Bình An - Ảnh 10
Hoa hậu Ngọc Hân diện thiết kế xẻ sâu phần lưng trong đám cưới đàn em - Ảnh: Báo Tiền Phong
Hoa hậu Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh và dàn sao phim truyền hình đến tham dự lễ cưới của Phương Nga - Bình An - Ảnh 11
Hoa hậu Lương Thùy Linh tại hôn lễ đồng nghiệp - Ảnh: Zing

Trước đó, lễ ăn hỏi của diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga diễn ra tại Hà Nội. Bình An và Phương Nga cũng xác nhận đã đăng ký kết hôn. Sau kết hôn, cặp đôi sẽ về sống trong căn hộ chung cư rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, có tông màu chủ đạo là trắng, nội thất hiện đại do Phương Nga lên ý tưởng thiết kế và mua sắm. Cặp đôi chính thức "về chung một nhà" sau hơn 5 năm yêu đầy lãng mạn, ngọt ngào.

Những khoảnh khắc đầu tiên của cặp đôi Phương Nga và Bình An trong tiệc cưới riêng tư gia đình

Những khoảnh khắc đầu tiên của cặp đôi Phương Nga và Bình An trong tiệc cưới riêng tư gia đình

Vào ngày 21/10, đám cưới của Á hậu Phương Nga và Bình An sẽ diễn ra ở Hà Nội.

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Từ khóa:   Phương Nga Bình An sao Việt đám cưới Bình An - Phương Nga

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