Những khoảnh khắc đầu tiên của cặp đôi Phương Nga và Bình An trong tiệc cưới riêng tư gia đình

Vào ngày 21/10, đám cưới của Á hậu Phương Nga và Bình An sẽ diễn ra ở Hà Nội.

Vào ngày 21/10, đám cưới của diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga diễn ra tại một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội. Không gian đám cưới được trang hoàng bằng nhiều hoa tươi nhập khẩu và thông được vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội. Trong khi đó, tại tiệc cưới riêng tư với gia đình, Bình An bảnh bao với bộ vest trắng thì cô dâu Phương Nga cũng chọn thiết kế váy cưới khá đơn giản, trang nhã. Khi buổi lễ chính thức bắt đầu, Bình An và Phương Nga lần lượt dành cho nhau những lời ngọt ngào, tâm sự về chặng đường yêu ngọt ngào đã qua, để chuẩn bị bước vào một hành trình mới trở thành vợ chồng trong cuộc đời.

Phương Nga và Bình An trong tiệc cưới riêng tư với gia đình - Ảnh: Vietnamnet Chú rể Bình An đã dành những lời nhắn chân thành gửi tới người bạn đời của mình, anh nghẹn ngào chia sẻ: "Chào bạn, người đã luôn đồng hành cùng mình suốt 4 năm 9 tháng 3 tuần vừa qua. Mình là người không bao giờ tin vào chuyện cổ tích và bạn cũng không. Nhưng bạn có thấy câu chuyện của chúng mình thật lạ? Nó sẽ chẳng giống một bộ phim nào cả. Ngay từ những ngày bắt đầu, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hai đứa không hề có một người bạn chung mà chỉ là sự tình cờ. Sau khi tìm hiểu về nhau, chúng ta đều thấy 2 đứa không hề có một sở thích nào chung. Mình là người sến sẩm còn bạn có đôi chút nhạt nhòa. Mình thích cơm với cà, bạn thích ăn mì ý. Mình thích du lịch thách thức còn bạn có thể nằm dài cả ngày ở bãi biển. Nhưng những điều khác biệt ấy không hề làm chúng mình xa cách. Mình là một người bảo thủ, cứng nhắc nhưng có thể làm tất cả mọi thứ vì bạn. Có những khoảnh khắc khiến mình nhận ra, bạn sẽ là người đồng hành với mình suốt cuộc đời này. Đó là những lúc bạn giữ tiền giúp mình... Nhưng quan trọng, mình đã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên. Mình sẽ luôn giữ rung động đó trong suốt cuộc đời này như lần đầu tiên ấy. Cảm ơn bạn", Bình An gọi vợ với danh xưng thân mật là "bạn".

Phương Nga vừa rơi nước mắt vừa bày tỏ vì xúc động - Ảnh: Vietnamnet Đáp lại, Phương Nga cũng có những chia sẻ của mình. Cô vừa bày tỏ vừa khóc vì xúc động: "Hôm nay khi viết những dòng này, mình đã suy nghĩ nên xưng hô như thế nào. Vậy là chúng mình cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều giai đoạn kể từ khi quen nhau, tới khi suýt nữa phải xa nhau. Hôm nay khi 2 đứa đứng ở đây, có rất nhiều những thay đổi. Mình biết trước đây bạn ghét mèo nhưng vì mình mà bạn đã nuôi chúng. Nên mình cũng sẽ vì bạn mà thích cá, thích bóng đá hơn một chút. Câu đầu tiên mình dùng để giới thiệu bạn với mọi người ngoài kia là cậu và mợ. Mình luôn hy vọng hai đứa sẽ luôn như vậy, không vì những gì ngoài kia mà thay đổi. Mình hy vọng 21/10/2022 chúng mình sẽ cùng bắt đầu hành trình mới nhé. Cậu của mợ". Cặp đôi về chung một nhà sau hơn 5 năm yêu nhau - Ảnh: FBNV Trước đó, Phương Nga và Bình An hẹn hò từ năm 2018 khi Phương Nga tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đến dịp Valentine năm 2019, hai người mới công khai chuyện tình cảm. Kể từ đó, Phương Nga và Bình An thường xuyên đồng hành tại các sự kiện, chương trình. Mối quan hệ của họ được gia đình hai bên ủng hộ. Cặp đôi đã tất bật chuẩn bị cho kế hoạch "góp gạo thổi cơm chung" từ nhiều tháng qua. Nam diễn viên đã cầu hôn nàng Hậu bằng một bữa tiệc lãng mạn. Tuy nhiên, thời điểm đó, Phương Nga chỉ vừa mới tốt nghiệp nên chưa sẵn sàng kết hôn. Vào khoảng 18h tối ngày 21/10, cô dâu chú rể sẽ chính thức đón khách, tổ chức lễ thành hôn và nhập tiệc của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

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