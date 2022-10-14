Cận kề ngày 'đón nàng về dinh', Bình An 'nhá hàng' cơ ngơi cực xịn dành tặng cho 'nóc nhà"

Hậu trường 14/10/2022 09:40

Những hình ảnh về nơi ở tương lai của Bình An - Phương Nga khiến dân tình trầm trồ, ngưỡng mộ.

Sau nhiều năm hẹn hò không ồn ào, mới đây, cặp "tiên đồng ngọc nữ" diễn viên Bình An và á hậu Phương Nga đã thông báo tin hỷ đến người hâm mộ. Được biết, vào ngày 21/10 sắp tới đây, hôn lễ của cặp đôi sẽ được diễn ra trong sự trông chờ và háo hức bấy lâu. Theo như thông tin trên thiếp cưới của cặp đôi, hôn lễ sẽ được tổ chức tại một khách sạn nổi tiếng tại Hà Nội với không gian rộng rãi, hoành tráng. 

Cận kề ngày 'đón nàng về dinh', Bình An 'nhá hàng' cơ ngơi cực xịn dành tặng cho 'nóc nhà' - Ảnh 1
Vừa qua, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi và đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 21/10 sắp tới đây - Ảnh: Internet

Mới đây, cận kề ngày "đón nàng về dinh", trên trang cá nhân, Bình An bất ngờ "nhá hàng" cơ ngơi sang - xịn - mịn khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Cụ thể, nam diễn viên điển trai nhắn gửi lời ngọt ngào đến "nóc nhà" Phương Nga rằng: "Chuẩn bị cho một mục tiêu mới. Biết nóc nhà thích hoa, anh mạnh dạn tặng em một tổ ấm rực rỡ. Đây là ngôi nhà nghỉ dưỡng mà An và cô bạn thân ấp ủ rất lâu rồi. Hạnh phúc nhân đôi khi được cùng nhau tận hưởng tổ ấm mới ấm áp, đầy nắng, đầy hoa và view hồ mát rượi".

Cận kề ngày 'đón nàng về dinh', Bình An 'nhá hàng' cơ ngơi cực xịn dành tặng cho 'nóc nhà' - Ảnh 2
Cận kề ngày 'đón nàng về dinh', Bình An 'nhá hàng' cơ ngơi cực xịn dành tặng cho 'nóc nhà' - Ảnh 3
Bình An khoe 'tổ ấm' sang xịn mịn trước thềm đám cưới - Ảnh: FBNV

Theo như hình ảnh Bình Anh chia sẻ, có thể thấy rõ căn nhà sử dụng tông màu trắng chủ đạo với view hồ tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Vì diện tích ngôi nhà khá nhỏ, chưa tới 16m2/phòng nên cặp đôi đã tận dụng tối đa không gian với thiết kế mở phù hợp với sở thích nghỉ dưỡng của cặp đôi. Đáng chú ý, trong các gian phòng của ngôi nhà đều được treo ảnh cưới.

Cận kề ngày 'đón nàng về dinh', Bình An 'nhá hàng' cơ ngơi cực xịn dành tặng cho 'nóc nhà' - Ảnh 4
Cận kề ngày 'đón nàng về dinh', Bình An 'nhá hàng' cơ ngơi cực xịn dành tặng cho 'nóc nhà' - Ảnh 5
Hình ảnh của cặp đôi được treo khắp các gian phòng của căn nhà - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, dân tình không khỏi trầm trồ trước độ chịu chi của cả hai cũng như độ nuông chiều "nửa kia" của Bình An. Hiện netizen đang rất nóng lòng chờ đợi thời khắc cả hai nắm tay nhau vào lễ đường, cái kết trọn vẹn và viên mãn cho một chuyện tình đẹp.

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