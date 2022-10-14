Cận kề ngày 'đón nàng về dinh', Bình An 'nhá hàng' cơ ngơi cực xịn dành tặng cho 'nóc nhà"

Sau nhiều năm hẹn hò không ồn ào, mới đây, cặp "tiên đồng ngọc nữ" diễn viên Bình An và á hậu Phương Nga đã thông báo tin hỷ đến người hâm mộ. Được biết, vào ngày 21/10 sắp tới đây, hôn lễ của cặp đôi sẽ được diễn ra trong sự trông chờ và háo hức bấy lâu. Theo như thông tin trên thiếp cưới của cặp đôi, hôn lễ sẽ được tổ chức tại một khách sạn nổi tiếng tại Hà Nội với không gian rộng rãi, hoành tráng.



Vừa qua, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi và đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 21/10 sắp tới đây - Ảnh: Internet

Mới đây, cận kề ngày "đón nàng về dinh", trên trang cá nhân, Bình An bất ngờ "nhá hàng" cơ ngơi sang - xịn - mịn khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Cụ thể, nam diễn viên điển trai nhắn gửi lời ngọt ngào đến "nóc nhà" Phương Nga rằng: "Chuẩn bị cho một mục tiêu mới. Biết nóc nhà thích hoa, anh mạnh dạn tặng em một tổ ấm rực rỡ. Đây là ngôi nhà nghỉ dưỡng mà An và cô bạn thân ấp ủ rất lâu rồi. Hạnh phúc nhân đôi khi được cùng nhau tận hưởng tổ ấm mới ấm áp, đầy nắng, đầy hoa và view hồ mát rượi".