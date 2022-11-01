Sau đám cưới thế kỷ, ông xã Đỗ Mỹ Linh bất ngờ xuất hiện ở một nơi đặc biệt?

Tối 23/10, hôn lễ của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai út nhà bầu Hiển đã chính thức diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội với nhiều lời chúc phúc từ gia đình và nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Còn về phần Đỗ Vinh Quang, sau hôn lễ, anh cũng ra sân theo dõi trận đấu giữa CLB Hà Nội và SHB Đà Nẵng diễn ra vào tối qua. Trong ảnh, ông xã Đỗ Mỹ Linh diện áo hồng, vội vã di chuyển quanh sân vận động rồi lên vị trí khán đài trò chuyện cùng một vị khách khác.

Theo báo Tiền Phong, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ hiện tại cuộc sống của cô chưa có nhiều thay đổi. Tuy nhiên người đẹp cho biết thời gian tới hạn chế hoạt động showbiz để chăm lo cho gia đình nhỏ. Đỗ Mỹ Linh và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa vốn có mối quan hệ thân thiết lâu năm nên cô đã tới ủng hộ anh dù mới đám cưới.

Sau hôn lễ, ông xã Đỗ Mỹ Linh cũng ra sân theo dõi trận đấu giữa CLB Hà Nội và SHB Đà Nẵng - Ảnh: Internet

Dù hai vợ chồng Đỗ Mỹ Linh – Đỗ Vinh Quang sau hôn lễ không kề cạnh nhau vì tính chất công việc nhưng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc lan tỏa trên khuôn mặt của vợ chồng son.

Vợ chồng son Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang - Ảnh: Internet

Trước đó, trong đám cưới, họ đã trao nhau lời thề ước đầy cảm động, chú rể Đỗ Vinh Quang chia sẻ tại hôn lễ: "Đến giờ phút này, tôi rất bồi hồi, có chút xấu hổ khi thể hiện tình cảm với vợ. Trước khi quen em, anh là người sống có kế hoạch. Đứng trước em, đầu óc anh trống rỗng. Anh nhận ra, khi chúng ta sống một cách tự nhiên, chúng ta sẽ thoải mái nhất. Em chính là định mệnh của đời anh, khiến anh có quyết định đi đến ngày hôm nay. Anh yêu em và sẽ luôn luôn như thế".

Cả hai trao nhau lời thề ước trong hôn lễ - Ảnh: Internet

Cô dâu Đỗ Mỹ Linh không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô đáp lại: "2 năm quen nhau không quá dài cũng không quá ngắn để chúng ta có thể tìm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến quyết định như ngày hôm nay. Lúc quen anh, em chỉ 24 tuổi nên chưa nghĩ đến việc kết hôn. Anh còn có khuôn mặt trẻ, nhiều lúc ham chơi nhưng sau thời gian tìm hiểu em thấy anh là một người rất tình cảm, sống trách nhiệm. Em nhìn cách anh đối xử với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mẹ khiến em cảm thấy mình muốn trở thành một phần trong gia đình ấy. Và hôm nay, sau 4 tháng anh cầu hôn em ở Đà Nẵng, chúng mình cùng nhau tổ chức tiệc cưới. Tất cả những người yêu thương đều có mặt và cùng chúng ta tận hưởng khoảnh khắc này. Em yêu anh".