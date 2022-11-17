Đỗ Mỹ Linh làm dâu hào môn nhà Bầu Hiển vẫn xuất hiện giản dị, giữ thói quen 'tiết kiệm' mặc lại nhiều lần đồ cũ

Từng là nàng hậu được mệnh danh "nghèo" nhất showbiz Việt, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ thói quen tiết kiệm dù đã làm dâu nhà hào môn.

Đỗ Mỹ Linh từ xưa tới nay vẫn được đánh giá là nàng hậu “sạch” của Vbiz khi không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn là nàng hậu luôn giữ gìn hình ảnh không scandal trong lòng công chúng trong nhiều năm đăng quang. Sau đám cưới hoành tráng với tỷ phú Đỗ Vinh Quang - con trai út của Bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh khá kín tiếng về cuộc sống làm dâu hào môn khiến dân mạng càng cảm thấy tò mò. Cuộc sống làm dâu hào môn của Đỗ Mỹ Linh sau đám cưới khiến dân mạng tò mò - Ảnh: Internet Vừa qua, nàng hậu chiếm trọn spotlight khi đảm nhận vai trò giám khảo cho một cuộc thi sinh viên. Dù diện bộ đầm màu vàng nhạt kín đáo, dài ngang bắp chân để nhường spotlight cho các hoa khôi và nam vương nhưng Đỗ Mỹ Linh vẫn chiếm được spotlight với diện mạo xinh đẹp.

Đỗ Mỹ Linh chiếm trọn spotlight khi đảm nhận vai trò giám khảo cho một cuộc thi sinh viên - Ảnh: Internet Chuyện không có gì để nói khi nhiều người đã tinh ý phát hiện ra việc chiếc váy vàng thanh lịch mà cô diện trong sự kiện đã được cô diện 2 lần trước đó. Bộ đầm này được Đỗ Mỹ Linh ưu ái đến mức cô mặc lại ở một sự kiện có cả chồng, anh trai chồng và cháu tham dự. Bộ đầm này được Đỗ Mỹ Linh ưu ái đến mức cô mặc lại ở một sự kiện có cả chồng, anh trai chồng và cháu tham dự - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, chiếc váy này cũng đã được cô sử dụng trong một dịp quan trọng khác, đó chính là đám cưới của Á hậu Phương Nga. Mặc dù diện đi diện lại trong 3 sự kiện gần nhau nhưng không thể phủ nhận, thiết kế này giúp cô triệt để tôn lên nhan sắc vừa ngọt ngào, vừa thanh lịch mà không kém phần nổi bật.

Chiếc váy này cũng đã được cô sử dụng trong đám cưới của Á hậu Phương Nga - Ảnh: Internet Từng là nàng hậu được mệnh danh "nghèo" nhất showbiz Việt nên Đỗ Mỹ Linh hiếm khi khoe khoang đồ hiệu. Gần đây, cô đã xuất hiện cùng chồng với tư cách là tân phu nhân của thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ. Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc cực phẩm, mỹ nhân họ Đỗ còn gây chú ý với phong cách thời trang giản dị mà ấn tượng. Nàng hậu Hà thành thường chọn phụ kiện hàng hiệu làm điểm nhấn cho outfit khiến tổng thể của cô trở nên nổi bật nhưng không kém phần thanh nhã, lịch thiệp đúng chuẩn “nàng dâu hào môn”. Nàng hậu xuất hiện cùng chồng với tư cách là tân phu nhân của thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ, gây chú ý với phong cách thời trang giản dị mà ấn tượng - Ảnh: Internet Điều đáng nói, chiếc áo này từng được nàng hậu diện nhiều lần trước đó. Cụ thể, trong chuyến du lịch Châu Âu cùng vị hôn phu cách đây không lâu, cô cũng diện chiếc áo yêu thích này và chụp ảnh pose dáng, được biết giá trị chiếc áo lên đến hơn 60 triệu đồng. Chiếc áo này từng được nàng hậu diện trong chuyến du lịch Châu Âu - Ảnh: Internet Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh có phần kín tiếng hơn trước cũng như hiếm khi xuất hiện bên chồng. Trong những lần hiếm hoi cùng lộ diện, cả hai đều chiếm trọn spotlight của dư luận bởi vẻ tương xứng cũng như những cử chỉ ngọt ngào, tình tứ dành cho nhau.

Sau đám cưới thế kỷ, ông xã Đỗ Mỹ Linh bất ngờ xuất hiện ở một nơi đặc biệt? Sau hôn lễ, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tới tham dự show diễn của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa ở Hà Nội. Còn ông xã của nàng hậu lại xuất hiện ở một nơi đặc biệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-my-linh-lam-dau-hao-mon-nha-bau-hien-van-xuat-hien-gian-di-giu-thoi-quen-tiet-kiem-mac-lai-nhieu-lan-do-cu-525747.html