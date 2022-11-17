Đỗ Mỹ Linh làm dâu hào môn nhà Bầu Hiển vẫn xuất hiện giản dị, giữ thói quen 'tiết kiệm' mặc lại nhiều lần đồ cũ

Từng là nàng hậu được mệnh danh "nghèo" nhất showbiz Việt, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ thói quen tiết kiệm dù đã làm dâu nhà hào môn.
- Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh cưới chưa được công bố trước đó, nhân vật này được công chúng quan tâm hơn cả cô dâu chú rể?
- Trước thềm hôn lễ, con trai cả Bầu Hiển viết tâm thư đầy xúc động nhắn nhủ đôi lời đến vợ chồng em trai Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh
Đỗ Mỹ Linh từ xưa tới nay vẫn được đánh giá là nàng hậu “sạch” của Vbiz khi không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn là nàng hậu luôn giữ gìn hình ảnh không scandal trong lòng công chúng trong nhiều năm đăng quang. Sau đám cưới hoành tráng với tỷ phú Đỗ Vinh Quang - con trai út của Bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh khá kín tiếng về cuộc sống làm dâu hào môn khiến dân mạng càng cảm thấy tò mò.
Vừa qua, nàng hậu chiếm trọn spotlight khi đảm nhận vai trò giám khảo cho một cuộc thi sinh viên. Dù diện bộ đầm màu vàng nhạt kín đáo, dài ngang bắp chân để nhường spotlight cho các hoa khôi và nam vương nhưng Đỗ Mỹ Linh vẫn chiếm được spotlight với diện mạo xinh đẹp.
Chuyện không có gì để nói khi nhiều người đã tinh ý phát hiện ra việc chiếc váy vàng thanh lịch mà cô diện trong sự kiện đã được cô diện 2 lần trước đó. Bộ đầm này được Đỗ Mỹ Linh ưu ái đến mức cô mặc lại ở một sự kiện có cả chồng, anh trai chồng và cháu tham dự.
Cách đây không lâu, chiếc váy này cũng đã được cô sử dụng trong một dịp quan trọng khác, đó chính là đám cưới của Á hậu Phương Nga. Mặc dù diện đi diện lại trong 3 sự kiện gần nhau nhưng không thể phủ nhận, thiết kế này giúp cô triệt để tôn lên nhan sắc vừa ngọt ngào, vừa thanh lịch mà không kém phần nổi bật.
Từng là nàng hậu được mệnh danh "nghèo" nhất showbiz Việt nên Đỗ Mỹ Linh hiếm khi khoe khoang đồ hiệu. Gần đây, cô đã xuất hiện cùng chồng với tư cách là tân phu nhân của thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ. Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc cực phẩm, mỹ nhân họ Đỗ còn gây chú ý với phong cách thời trang giản dị mà ấn tượng. Nàng hậu Hà thành thường chọn phụ kiện hàng hiệu làm điểm nhấn cho outfit khiến tổng thể của cô trở nên nổi bật nhưng không kém phần thanh nhã, lịch thiệp đúng chuẩn “nàng dâu hào môn”.
Điều đáng nói, chiếc áo này từng được nàng hậu diện nhiều lần trước đó. Cụ thể, trong chuyến du lịch Châu Âu cùng vị hôn phu cách đây không lâu, cô cũng diện chiếc áo yêu thích này và chụp ảnh pose dáng, được biết giá trị chiếc áo lên đến hơn 60 triệu đồng.
Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh có phần kín tiếng hơn trước cũng như hiếm khi xuất hiện bên chồng. Trong những lần hiếm hoi cùng lộ diện, cả hai đều chiếm trọn spotlight của dư luận bởi vẻ tương xứng cũng như những cử chỉ ngọt ngào, tình tứ dành cho nhau.