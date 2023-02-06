Giữa lùm xùm sắp có con đầu lòng, ông xã Đỗ Mỹ Linh khiến dân tình bất ngờ trước một hành động 'cực ngọt' dành cho vợ

Hậu trường 06/02/2023 08:30

Từ sau khi cùng nhau về chung một nhà, hôn nhân giữa Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - doanh nhân Đỗ Vinh Quang nhận về rất nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Từ sau khi cùng nhau về chung một nhà, hôn nhân giữa Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - doanh nhân Đỗ Vinh Quang nhận về rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Vì là người khá kín tiếng nên những thông tin liên quan đến vợ chồng Đỗ Mỹ Linh luôn được công chúng tò mò, chú ý.

Giữa lùm xùm sắp có con đầu lòng, ông xã Đỗ Mỹ Linh khiến dân tình bất ngờ trước một hành động 'cực ngọt' dành cho vợ - Ảnh 1
Hôn nhân giữa Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - doanh nhân Đỗ Vinh Quang nhận về rất nhiều sự quan tâm từ công chúng - Ảnh: Internet

Mới đây, chồng Đỗ Mỹ Linh đã đón sinh nhật lần thứ 28 bên cạnh bà xã. Nhờ bài viết chúc mừng sinh nhật ông xã của nàng hậu, dân tình mới phát hiện thêm một "tài lẻ" của con trai út bầu Hiển. Cụ thể sau khi nhận được lời chúc đầy ngọt ngào từ bà xã, thiếu gia Vinh Quang đã chủ động "thả tính" vợ cực ngọt: "Biển xanh mây trắng, anh say nắng không bằng say em". Ngay lập tức dân tình đều tỏ ra thích thú trước màn thể hiện tình cảm của chồng Đỗ Mỹ Linh và không ngừng trêu đùa anh: "Đỗ Mỹ Linh là siêu thần tượng của tôi", "Đỗ Mỹ Linh là hotgirl hết sảy của tôi mà"...

Giữa lùm xùm sắp có con đầu lòng, ông xã Đỗ Mỹ Linh khiến dân tình bất ngờ trước một hành động 'cực ngọt' dành cho vợ - Ảnh 2
Thiếu gia Vinh Quang đã chủ động "thả tính" vợ cực ngọt - Ảnh: Internet

Cách đây ít hôm, Đỗ Mỹ Linh có bài đăng chúc mừng sinh nhật ông xã Đỗ Vinh Quang. Khoe ảnh tình tứ bên bạn đời trong chuyến du lịch biển, Hoa hậu Việt Nam 2016 nhắn nhủ "Giữ điều đẹp nhất cho phút cuối. Chúc mừng sinh nhật bạn trong hình, chúc bạn tuổi mới bớt khó tính, luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe và thành công mới. Cùng nhau đón chờ những điều tuyệt vời phía trước nha. Yêu anh".

Giữa lùm xùm sắp có con đầu lòng, ông xã Đỗ Mỹ Linh khiến dân tình bất ngờ trước một hành động 'cực ngọt' dành cho vợ - Ảnh 3
Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh tình tứ bên bạn đời trong chuyến du lịch biển - Ảnh: Internet

Thế nhưng, bên cạnh những lời chúc phúc, ngưỡng mộ tình cảm của cả hai, cư dân mạng còn đặc biệt chú ý tới vòng eo to bất thường của Đỗ Mỹ Linh. Qua hình ảnh trên, không ít khán giả đặt nghi vấn về vấn đề chân dài Hà thành đang mang thai đầu lòng.

Giữa lùm xùm sắp có con đầu lòng, ông xã Đỗ Mỹ Linh khiến dân tình bất ngờ trước một hành động 'cực ngọt' dành cho vợ - Ảnh 4

Giữa lùm xùm sắp có con đầu lòng, ông xã Đỗ Mỹ Linh khiến dân tình bất ngờ trước một hành động 'cực ngọt' dành cho vợ - Ảnh 5

Giữa lùm xùm sắp có con đầu lòng, ông xã Đỗ Mỹ Linh khiến dân tình bất ngờ trước một hành động 'cực ngọt' dành cho vợ - Ảnh 6
Đỗ Mỹ Linh cũng liên tục vướng nghi vấn có tin vui với ông xã thiếu gia, khi để lộ vòng 2 lùm xùm - Ảnh: Internet

Không những thế, thời gian gần đây, Đỗ Mỹ Linh cũng liên tục vướng nghi vấn có tin vui với ông xã thiếu gia, khi để lộ vòng 2 lùm xùm qua những khung hình và hay lấy tay che chắn bụng. Tuy nhiên, phía người đẹp vẫn chưa hề lên tiếng trước những thông tin trên, nên người hâm mộ vẫn chỉ biết chờ đợi thông báo chính thức về tin vui của cô nàng.

Khoe ảnh tình tứ mừng sinh nhật chồng, Đỗ Mỹ Linh lộ thêm bằng chứng mang thai con đầu lòng

Khoe ảnh tình tứ mừng sinh nhật chồng, Đỗ Mỹ Linh lộ thêm bằng chứng mang thai con đầu lòng

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh đã khoe ảnh tình tứ mừng sinh nhật chồng trong chuyến du lịch biển. Tuy nhiên, cư dân mạng lại phát hiện thêm một bằng chứng cho thấy người đẹp đang mang thai con đầu lòng.

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