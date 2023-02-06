Giữa lùm xùm sắp có con đầu lòng, ông xã Đỗ Mỹ Linh khiến dân tình bất ngờ trước một hành động 'cực ngọt' dành cho vợ

Từ sau khi cùng nhau về chung một nhà, hôn nhân giữa Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - doanh nhân Đỗ Vinh Quang nhận về rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Vì là người khá kín tiếng nên những thông tin liên quan đến vợ chồng Đỗ Mỹ Linh luôn được công chúng tò mò, chú ý.

Hôn nhân giữa Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - doanh nhân Đỗ Vinh Quang nhận về rất nhiều sự quan tâm từ công chúng - Ảnh: Internet

Mới đây, chồng Đỗ Mỹ Linh đã đón sinh nhật lần thứ 28 bên cạnh bà xã. Nhờ bài viết chúc mừng sinh nhật ông xã của nàng hậu, dân tình mới phát hiện thêm một "tài lẻ" của con trai út bầu Hiển. Cụ thể sau khi nhận được lời chúc đầy ngọt ngào từ bà xã, thiếu gia Vinh Quang đã chủ động "thả tính" vợ cực ngọt: "Biển xanh mây trắng, anh say nắng không bằng say em". Ngay lập tức dân tình đều tỏ ra thích thú trước màn thể hiện tình cảm của chồng Đỗ Mỹ Linh và không ngừng trêu đùa anh: "Đỗ Mỹ Linh là siêu thần tượng của tôi", "Đỗ Mỹ Linh là hotgirl hết sảy của tôi mà"...