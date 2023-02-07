Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng với con trai bầu Hiển

Hậu trường 07/02/2023 08:43

Mới đây, mạng xã hội rộ lên đoạn clip vợ chồng Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang tình tứ cùng cắt bánh sinh nhật. Không những thế, nàng hậu hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng.

Đỗ Vinh Quang - Đỗ Mỹ Linh có mối tình 2 năm kín tiếng. Cuối năm 2022, Đỗ Mỹ Linh và hôn chính thức tổ chức hôn lễ ở Hà Nội. Đám cưới khiến nhiều người choáng ngợp bởi không gian lộng lẫy, xa hoa. Sau hôn lễ, cặp đôi tạm gác lại tuần trăng mật, tất bật với công việc. Đỗ Mỹ Linh và chồng cũng hiếm khi chia sẻ hình ảnh đối phương trên mạng xã hội. Chính vì thế những thông tin liên quan đến cặp đôi luôn khiến công chúng tò mò.

Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng với con trai bầu Hiển - Ảnh 1
Vợ chồng son Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội rộ lên đoạn clip vợ chồng Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang cùng cắt bánh sinh nhật nhân ngày Vinh Quang bước sang tuổi mới thu hút sự chú ý từ phía dân mạng. Không chỉ tình tứ như đang cắt bánh cưới, Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng.

Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng với con trai bầu Hiển - Ảnh 2

Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng với con trai bầu Hiển - Ảnh 3
Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng - Ảnh: Internet

Được biết, những ngày qua, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trở thành tâm điểm chú ý khi vướng tin đồn mang thai con đầu lòng. Sau tin đồn bầu bí, Đỗ Mỹ Linh nhiều lần bị "zoom" vòng 2 nhô cao hơn bình thường ở góc nghiêng. Thậm chí, người đẹp còn có hành động khá giống bà bầu khi dùng tay che vòng 2 nơi đông người.

Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng với con trai bầu Hiển - Ảnh 4Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng với con trai bầu Hiển - Ảnh 5Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng với con trai bầu Hiển - Ảnh 6

Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng với con trai bầu Hiển - Ảnh 7
 Đỗ Mỹ Linh nhiều lần bị "zoom" vòng 2 nhô cao hơn bình thường ở góc nghiêng nên rộ lên tin đồn bầu bí - Ảnh: Internet

Không những vậy, trên mạng xã hội, bạn bè và người thân của cặp đôi liên tục giục họ sớm có em bé. Dẫu vậy, Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh vẫn chưa tiết lộ kế hoạch có con mà để mọi chuyện thuận tự nhiên. Cũng vì thế, các khán giả đều rất nóng lòng mong họ sớm có tin vui sau thời gian "về chung một nhà".

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Từ sau khi cùng nhau về chung một nhà, hôn nhân giữa Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - doanh nhân Đỗ Vinh Quang nhận về rất nhiều sự quan tâm từ công chúng.

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