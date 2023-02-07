Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng với con trai bầu Hiển

Đỗ Vinh Quang - Đỗ Mỹ Linh có mối tình 2 năm kín tiếng. Cuối năm 2022, Đỗ Mỹ Linh và hôn chính thức tổ chức hôn lễ ở Hà Nội. Đám cưới khiến nhiều người choáng ngợp bởi không gian lộng lẫy, xa hoa. Sau hôn lễ, cặp đôi tạm gác lại tuần trăng mật, tất bật với công việc. Đỗ Mỹ Linh và chồng cũng hiếm khi chia sẻ hình ảnh đối phương trên mạng xã hội. Chính vì thế những thông tin liên quan đến cặp đôi luôn khiến công chúng tò mò.

Vợ chồng son Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội rộ lên đoạn clip vợ chồng Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang cùng cắt bánh sinh nhật nhân ngày Vinh Quang bước sang tuổi mới thu hút sự chú ý từ phía dân mạng. Không chỉ tình tứ như đang cắt bánh cưới, Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng.