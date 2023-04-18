Tụ họp cùng Đỗ Mỹ Linh và hội bạn thân, hoa hậu Ngọc Hân khiến cư dân mạng chú ý vì vòng 2 lộ điểm bất thường!

Hình ảnh xuất hiện mới nhất của hoa hậu Ngọc Hân làm dấy lên tin đồn cô sắp gia nhập hội mẹ bỉm sữa.
- Cơ ngơi 'khủng' đậm chất Việt của vợ chồng Hoa hậu Ngọc Hân khiến fan choáng ngợp
- Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân
Chiều ngày 18/4, Vũ Thu Hoài đã chia sẻ bức ảnh tụ họp cùng hội bạn thân Hà thành bao gồm: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Hoa hậu Ngọc Hân. Bộ 3 có mối quan hệ thân thiết, đều là những mỹ nhân Hà thành có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc.
Cụ thể, trong khung ảnh chung, Hoa hậu Ngọc Hân mặc váy suông rộng nhưng lại để lộ vòng 2 lùm lùm, vẻ ngoài cũng tròn trịa hơn trước. Không chỉ thế, cách đây ít ngày, Vũ Thu Hoài đã có bình luận rủ rê Đỗ Mỹ Linh và Ngọc Hân cùng tụ họp để những người bạn học hỏi kinh nghiệm bỉm sữa cho đỡ bỡ ngỡ. Tuy nhiên, đây chỉ là nghi vấn của dân mạng chứ Hoa hậu Ngọc Hân chưa lên tiếng về việc có tin vui.
Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội. Năm 2013, người đẹp bắt đầu theo đuổi công việc thiết kế thời trang.
Chồng của Ngọc Hân tên Phú Đạt, kém cô 1 tuổi. Anh sở hữu ngoại hình điển trai, thư sinh. Anh từng được cử đi công tác nhiệm kỳ ở một số nước, trong đó có Arab Saudi trước khi quay trở lại Việt Nam làm việc. Cả hai đều là những người kín tiếng, ít khi chia sẻ về chuyện đời tư.
Tết Nguyên đán vừa qua, cô và chồng dành hết khoảng thời gian cho 2 bên nội ngoại, thăm họ hàng ở Thái Bình, không đi du lịch hay hưởng tuần trăng mật. Ngọc Hân chia sẻ vì công việc cô đã phải đi nhiều, nên thời gian Tết cô muốn dành trọn vẹn cho gia đình.