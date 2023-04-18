Tụ họp cùng Đỗ Mỹ Linh và hội bạn thân, hoa hậu Ngọc Hân khiến cư dân mạng chú ý vì vòng 2 lộ điểm bất thường!

Hậu trường 18/04/2023 21:28

Hình ảnh xuất hiện mới nhất của hoa hậu Ngọc Hân làm dấy lên tin đồn cô sắp gia nhập hội mẹ bỉm sữa.

Chiều ngày 18/4, Vũ Thu Hoài đã chia sẻ bức ảnh tụ họp cùng hội bạn thân Hà thành bao gồm: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Hoa hậu Ngọc Hân. Bộ 3 có mối quan hệ thân thiết, đều là những mỹ nhân Hà thành có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc.

Tụ họp cùng Đỗ Mỹ Linh và hội bạn thân, hoa hậu Ngọc Hân khiến cư dân mạng chú ý vì vòng 2 lộ điểm bất thường! - Ảnh 1
Hoa hậu Ngọc Hân để lộ vòng 2 "khác thường" trong bức ảnh tụ họp cùng Đỗ Mỹ Linh và hội chị em

Cụ thể, trong khung ảnh chung, Hoa hậu Ngọc Hân mặc váy suông rộng nhưng lại để lộ vòng 2 lùm lùm, vẻ ngoài cũng tròn trịa hơn trước. Không chỉ thế, cách đây ít ngày, Vũ Thu Hoài đã có bình luận rủ rê Đỗ Mỹ Linh và Ngọc Hân cùng tụ họp để những người bạn học hỏi kinh nghiệm bỉm sữa cho đỡ bỡ ngỡ. Tuy nhiên, đây chỉ là nghi vấn của dân mạng chứ Hoa hậu Ngọc Hân chưa lên tiếng về việc có tin vui.

Tụ họp cùng Đỗ Mỹ Linh và hội bạn thân, hoa hậu Ngọc Hân khiến cư dân mạng chú ý vì vòng 2 lộ điểm bất thường! - Ảnh 2

Tụ họp cùng Đỗ Mỹ Linh và hội bạn thân, hoa hậu Ngọc Hân khiến cư dân mạng chú ý vì vòng 2 lộ điểm bất thường! - Ảnh 3
Cô cũng thường xuyên diện váy che khéo vòng 2

Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội. Năm 2013, người đẹp bắt đầu theo đuổi công việc thiết kế thời trang.

Chồng của Ngọc Hân tên Phú Đạt, kém cô 1 tuổi. Anh sở hữu ngoại hình điển trai, thư sinh. Anh từng được cử đi công tác nhiệm kỳ ở một số nước, trong đó có Arab Saudi trước khi quay trở lại Việt Nam làm việc. Cả hai đều là những người kín tiếng, ít khi chia sẻ về chuyện đời tư.

Tụ họp cùng Đỗ Mỹ Linh và hội bạn thân, hoa hậu Ngọc Hân khiến cư dân mạng chú ý vì vòng 2 lộ điểm bất thường! - Ảnh 4

Tụ họp cùng Đỗ Mỹ Linh và hội bạn thân, hoa hậu Ngọc Hân khiến cư dân mạng chú ý vì vòng 2 lộ điểm bất thường! - Ảnh 5
Hoa hậu Ngọc Hân chính thức về chung một nhà với bạn trai sau hơn 10 năm tìm hiểu, hẹn hò.

Tết Nguyên đán vừa qua, cô và chồng dành hết khoảng thời gian cho 2 bên nội ngoại, thăm họ hàng ở Thái Bình, không đi du lịch hay hưởng tuần trăng mật. Ngọc Hân chia sẻ vì công việc cô đã phải đi nhiều, nên thời gian Tết cô muốn dành trọn vẹn cho gia đình.

HH Ngọc Hân nhận lời làm giám khảo “quyền lực” của Hoa hậu Doanh nhân thời đại 2023

HH Ngọc Hân nhận lời làm giám khảo “quyền lực” của Hoa hậu Doanh nhân thời đại 2023

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, nhận lời làm giám khảo của cuộc thi, cô rất hào hứng vì được đồng hành cùng tất cả chị em doanh nhân - những người phụ nữ không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Ngọc Hân ông xã Hoa hậu Ngọc Hân Hoa hậu Ngọc Hân và chồng

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'