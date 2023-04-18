Tụ họp cùng Đỗ Mỹ Linh và hội bạn thân, hoa hậu Ngọc Hân khiến cư dân mạng chú ý vì vòng 2 lộ điểm bất thường!

Chiều ngày 18/4, Vũ Thu Hoài đã chia sẻ bức ảnh tụ họp cùng hội bạn thân Hà thành bao gồm: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Hoa hậu Ngọc Hân. Bộ 3 có mối quan hệ thân thiết, đều là những mỹ nhân Hà thành có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc.

Hoa hậu Ngọc Hân để lộ vòng 2 "khác thường" trong bức ảnh tụ họp cùng Đỗ Mỹ Linh và hội chị em

Cụ thể, trong khung ảnh chung, Hoa hậu Ngọc Hân mặc váy suông rộng nhưng lại để lộ vòng 2 lùm lùm, vẻ ngoài cũng tròn trịa hơn trước. Không chỉ thế, cách đây ít ngày, Vũ Thu Hoài đã có bình luận rủ rê Đỗ Mỹ Linh và Ngọc Hân cùng tụ họp để những người bạn học hỏi kinh nghiệm bỉm sữa cho đỡ bỡ ngỡ. Tuy nhiên, đây chỉ là nghi vấn của dân mạng chứ Hoa hậu Ngọc Hân chưa lên tiếng về việc có tin vui.