Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân

Hậu trường 10/12/2022 19:44

Không gian lễ cưới của hoa hậu Ngọc Hân tràn ngập hoa sen trắng giúp tăng thêm phần thanh cao cho bữa tiệc.

Sau lễ ăn hỏi vào ngày 27/11, chiều nay (10/12), Hoa hậu Ngọc Hân và chú rể Phú Đạt đã chính thức tổ chức hôn lễ tại Hà Nội. 

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 1
Ngọc Hân và chú rể Phú Đạt diện áo dài trắng đồng điệu trong hôn lễ.

Trong tiệc cưới, Ngọc Hân khoe trọn vẻ đẹp đẳng cấp Hoa hậu bằng thiết kế váy cưới độc đáo, pha trộn những nét đặc trưng của áo dài truyền thống. Chiếc váy có phần kín đáo với cổ cao, tay dài, khoe khéo được đường cong của cô dâu mà vẫn mang đến cảm giác thoải mái khi vận động. Chi tiết hoa sen tiếp tục được sử dụng để tô điểm, giúp bộ trang phục thêm phần nữ tính, truyền thống.

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 2
Hoa hậu Ngọc Hân rạng rỡ bên chú rể Phú Đạt.

Trước giờ diễn ra hôn lễ, quang cảnh bên trong khu tổ chức ngày trọng đại của nàng Hậu đã chính thức được hé lộ.

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 3

Không gian mang những đặc trưng văn hóa Bắc Bộ, lấy cảm hứng từ những hình ảnh nên thơ của làng quê Việt Nam. Nhiều chất liệu truyền thống, vật liệu vô cùng đặc biệt như lúa nước, cầu tre, lụa tơ, cửa bức bàn, tò he... được nàng hậu đưa vào không gian ngày đặc biệt.

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 4

Toàn bộ hội trường được phủ sáng bằng ánh đèn vàng li ti, mô phỏng bầu trời đom đóm rực rỡ đầy ước mơ. Những chiếc đèn mây tre đan cũng được sử dụng để tạo điểm nhấn.

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 5

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 6

Sân khấu chính được thiết kế đặc biệt như một đầm sen và buổi sáng tinh sương. Backdrop được tạo từ những tấm lụa tơ mỏng, layer nhiều lớp tạo hình khối và hiệu ứng như một màn sương mỏng nhẹ. 

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 7

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 8

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 9

Những bông hoa sen, lúa nước được sắp xếp khéo léo, tự nhiên như một bức tranh làng quê sinh động. Cây cầu tre nhỏ được cách điệu mềm mại để thành lối dẫn đưa cô dâu chú rể bước những bước đi đầu tiên trên con đường hôn nhân. Lối dẫn được làm 100% từ tre tự nhiên.

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 10

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 11

Ở phía ngoài, khu vực sảnh cưới cũng được nàng hậu đầu tư kỹ lưỡng với không gian hoài cổ. Điểm đặc biệt nhất là hình ảnh ngôi nhà cổ được tái hiện với những cánh cửa bức bàn. Bộ cửa được mượn từ một ngôi nhà cổ gần 100 năm ở Bắc Ninh. 

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 12

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 13

Điểm nhấn của khu đón khách là photobooth chụp hình rất lớn (11x5m) lấy cảm hứng từ một số làng nghề truyền thống của miền Bắc như dệt vải, nuôi tằm và làm mây tre đan. Chính giữa là logo tên cô dâu chú rể cùng đôi hạc được thêu tỉ mỉ.

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 14

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 15

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 16

Chiếc bàn phía ngoài được trang trí như một đầm sen thu nhỏ, đẹp mắt. Ảnh của cặp đôi được bày trí tinh tế kèm các đồ trang trí mang đậm chất truyền thống. Thùng tiền mừng được cô dâu đặt riêng vì vô cùng yêu quý nét đẹp của ngôi nhà cổ. Tỉ lệ 1/10 được làm chính xác và rất công phu, từng chi tiết đều được nắn tỉa, nhìn như 1 ngôi nhà thật.

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 17

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 18

 

Ngọc Hân rất thích và yêu mến trẻ em nên cô đã dành riêng 1 khu vực cho các em bé tham gia lễ cưới. Ở đây các bé được xem nặn tò he, tô mặt nạ và một số món ăn dân gian phục vụ các em bé. 

Ngọc Hân và ông xã Phú Đạt quen nhau từ năm 2011 khi hoa hậu sang Ai Cập công tác. ‏‏Cô ấn tượng về ông xã vì anh là người có kiến thức phong phú, cách nói chuyện dí dỏm nên chủ động chinh phục. 

Toàn cảnh không gian lễ cưới đẹp như mơ, đậm chất làng quê Việt của hoa hậu Ngọc Hân - Ảnh 19

Được biết ông xã Ngọc Hân đang công tác tại nhà nước. Năm 2019, Ngọc Hân được ông xã cầu hôn. Cả hai lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm 2020 nhưng liên tục phải trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ảnh: Vũ Toàn Team

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