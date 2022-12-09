Hoa hậu Ngọc Hân khoe ảnh cưới từ 5 năm trước, tiết lộ nơi mở ra câu chuyện tình yêu của cặp đôi

Hậu trường 09/12/2022 10:03

Vào ngày 9/12, Hoa hậu Ngọc Hân mới hé lộ loạt ảnh cưới mà vợ chồng đã thực hiện từ 5 năm trước.

Sau 11 năm quen biết, gắn bó, chia xa và lại hàn gắn tình cảm. Hoa hậu Ngọc Hân sẽ chính thức "về chung một nhà" sau đám cưới diễn ra vào ngày 10/12.

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân mới hé lộ loạt ảnh cưới mà vợ chồng đã thực hiện từ 5 năm trước. Nàng hậu cho biết cô và ông xã Phú Đạt nảy ra ý định chụp ảnh cưới nhân dịp cả hai cùng có chuyến công tác tại Ai Cập. Đây là đất nước mà cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên, có những ấn tượng tốt đẹp và rung động về nhau.

Cô chia sẻ: "Ai Cập, vùng đất của những vị thần chính là nơi lần đầu tiên chúng mình gặp gỡ. Không ngờ xứ sở huyền bí ấy lại mở ra câu chuyện tình yêu của hai đứa. Bộ ảnh cưới được chụp ngay tại nơi đây như là lời cảm ơn, sự trân trọng của chúng mình dành cho những nơi đã trở thành kỷ niệm..."

Hoa hậu Ngọc Hân khoe ảnh cưới từ 5 năm trước, tiết lộ nơi mở ra câu chuyện tình yêu của cặp đôi - Ảnh 1Hoa hậu Ngọc Hân khoe ảnh cưới từ 5 năm trước, tiết lộ nơi mở ra câu chuyện tình yêu của cặp đôi - Ảnh 2Hoa hậu Ngọc Hân khoe ảnh cưới từ 5 năm trước, tiết lộ nơi mở ra câu chuyện tình yêu của cặp đôi - Ảnh 3Hoa hậu Ngọc Hân khoe ảnh cưới từ 5 năm trước, tiết lộ nơi mở ra câu chuyện tình yêu của cặp đôi - Ảnh 4
Hoa hậu Ngọc Hân chụp ảnh cưới ở Ai Cập cách đây 5 năm - Ảnh: FBNV

Theo tiết lộ của Hoa hậu Ngọc Hân, cô tự chuẩn bị trang phục, trang điểm và làm tóc, chứ không có ê-kíp hỗ trợ. Ông xã Phú Đạt cũng mang theo bộ suit giản dị để lên hình được bảnh bao nhất. Trước ống kính của một nhiếp ảnh gia tại Ai Cập, cặp đôi không tạo dáng quá cầu kỳ mà chỉ thể hiện những cử chỉ thường ngày để ghi lại khoảnh khắc đơn giản nhưng vẫn đầy lãng mạn, ngọt ngào.

Hoa hậu Ngọc Hân khoe ảnh cưới từ 5 năm trước, tiết lộ nơi mở ra câu chuyện tình yêu của cặp đôi - Ảnh 5Hoa hậu Ngọc Hân khoe ảnh cưới từ 5 năm trước, tiết lộ nơi mở ra câu chuyện tình yêu của cặp đôi - Ảnh 6
Vợ chồng Ngọc Hân đang tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng cùng ê-kíp để có một đám cưới đậm nét văn hoá truyền thống - Ảnh: FBNV

 

Chỉ còn 1 ngày nữa là tới hôn lễ, vợ chồng Ngọc Hân đang tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng cùng ê-kíp để có một đám cưới đậm nét văn hoá truyền thống. Hôn lễ của Ngọc Hân dự kiến có khoảng gần 800 khách mời. Trên thiệp cưới, cô dâu - chú rể mong muốn những khách mời nữ sẽ mặc áo dài, khách mời nam mặc áo dài hoặc vest. Điểm đặc biệt nhất, Ngọc Hân không mặc váy cưới như nhiều hoa hậu, người đẹp khác của showbiz mà sẽ mặc áo dài tự thiết kế.

 

Vợ chồng Ngọc Hân và Phú Đạt quen nhau từ năm 2011 khi hoa hậu sang Ai Cập công tác. Cô ấn tượng về ông xã vì anh là người có kiến thức phong phú, cách nói chuyện dí dỏm nên chủ động chinh phục. Tình yêu của cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm, đã có lúc chia tay rồi quay lại bên nhau. Năm 2019, Ngọc Hân được ông xã cầu hôn. Cả hai lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm 2020 nhưng liên tục phải trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

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