Elly Trần chính thức ký đơn ly hôn sau loạt 'đấu tố' ồn ào với chồng Tây

Hậu trường 07/12/2022 14:50

Sau loạt ồn ào giữa Elly Trần và chồng Tây nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, Elly Trần mới đây đã chia sẻ khoảnh khắc cô đặt bút ký vào đơn ly hôn.

Thời gian vừa qua, việc Elly Trần công khai cuộc hôn nhân của mình với chồng Tây khi còn sống chung, đồng thời tung ra những bằng chứng cho thấy chồng Tây ngoại tình nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cư dân mạng. Bên cạnh đó, không ít người cũng đã đồng loạt lên tiếng bênh vực Elly Trần và động viên cô sẽ mạnh mẽ để vượt qua biến cố này.

Mới đây, Elly Trần đã chia sẻ khoảnh khắc cô đặt bút ký đơn ly hôn với chồng Tây. Cụ thể, trên trang cá nhân, cô đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô đến gặp luật sư để trao đổi về quyết định ly hôn chồng Tây. Các giấy tờ về thủ tục ly hôn cũng đã được chuẩn bị sẵn. Nữ diễn viên chăm chút đọc kĩ và sau cùng đặt bút ký tên lên tờ đơn ly hôn chồng Tây.

Elly Trần chính thức ký đơn ly hôn sau loạt 'đấu tố' ồn ào với chồng Tây - Ảnh 1
Elly Trần đến gặp luật sư để trao đổi về thủ tục ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình
Elly Trần chính thức ký đơn ly hôn sau loạt 'đấu tố' ồn ào với chồng Tây - Ảnh 2
Elly Trần chính thức ký vào đơn ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, Elly Trần rất buồn lòng khi cuộc hôn nhân đi đến kết thúc tan vỡ. Cô chia sẻ: "Chẳng ai muốn kết hôn để ly hôn cho đến khi đó là lựa chọn duy nhất. Cuối cùng ngày này cũng đến... Thật sự thì Elly chưa bao giờ nghĩ sẽ có 1 ngày mình đối diện với tình huống này. Hi vọng mọi thứ sẽ công bằng và bảo vệ được 3 mẹ con Elly".

Bên cạnh đó, sau biến cố, điều mà Elly Trần lo lắng chính là không được sống cùng hai con - Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch. Cô cũng là một bà mẹ rất tôn trọng hai con, trước khi sự kiện ồn ào như hiện tại Elly Trần đã hỏi qua ý kiến của các con. 

Elly Trần chính thức ký đơn ly hôn sau loạt 'đấu tố' ồn ào với chồng Tây - Ảnh 3
Elly Trần và chồng Tây kết hôn vào năm 2011 và đã có 2 nhóc tì - Ảnh: FBNV

 

Elly Trần và chồng Tây kết hôn vào năm 2011 và đã có 2 nhóc tì. Gần đây, nữ diễn viên bất ngờ lên tiếng tố chồng Tây ngoại tình, thậm chí còn bắt các con đến ở chung với "tiểu tam" và chẳng chu cấp như lời đã hứa hẹn. 

Trong khi đó, chồng Tây của Elly Trần lại phản bác rằng cả hai đã ly thân từ năm 2019. Anh chàng còn hé lộ hàng tháng đều chu cấp cho các con số tiền lên đến 250 triệu đồng. Tuy nhiên, về vấn đề D.F chu cấp học phí và sinh hoạt phí cho các con hàng tháng, Elly Trần cho rằng, sự thật không như những gì chồng Tây nói. Hiện tại, thông tin về cuộc hôn nhân của Elly Trần vẫn đang nhận được sự quan tâm từ dư luận.

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