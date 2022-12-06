Con gái Elly Trần nói một câu khiến netizen cảm động rơi nước mắt, khen hiểu chuyện dù còn nhỏ tuổi

Hậu trường 06/12/2022 19:50

Bé Cadie Mộc Trà - con gái Elly Trần thường xuyên thể hiện sự hiểu chuyện của mình khiến ai nấy đều xót xa.

Được biết, Elly Trần và chồng Tây kết hôn từ năm 2011. Cặp đôi có với nhau 2 người con xinh đẹp và kháu khỉnh là Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch. Hơn 10 năm kết hôn, nữ diễn viên khá kín tiếng và ít tiết lộ về cuộc hôn nhân này.

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Thời gian gần đây, cộng đồng mạng "dậy sóng" trước những ồn ào đấu tố qua lại của Elly Trần và chồng ngoại quốc. Elly Trần liên tục “bóc phốt" chồng Tây ngoại tình với nhân viên cấp dưới, bỏ bê vợ con còn không chịu chu cấp cho 2 con khi thân thiết với nhân tình.

Mới đây trên trang cá nhân, Elly Trần đã chia sẻ khoảnh khắc tâm sự cùng con gái Cadie Mộc Trà khiến dân tình chạnh lòng.

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Theo đó nhân dịp Giáng sinh, Elly Trần đã ngỏ lời cùng con gái mua phụ kiện về để trang trí cây thông. Elly Trần nói: "Cadie ơi, mẹ định mua đồ trang trí cây thông đấy?". Đáp lời, con gái Elly Trần chỉ nói hai từ ngắn gọn khiến dân tình xót xa: "Tốn tiền".

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Cựu hotgirl lại hỏi: "Vậy lấy gì trang trí cây thông bây giờ?". Candie lại đáp: "Mình lấy giấy mình tự làm đi mẹ". Elly Trần hỏi tiếp: "Vậy Candie có làm cùng mami không?". Ái nữ ngoan ngoãn: "Dạ có". Quá xúc động vì sự sâu sắc của con mình, Elly Trần bảo: "Vậy cũng được. Ý tưởng hay đó. Candie còn nhỏ mà Candie hiểu chuyện quá. Cảm ơn con".

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Nghe đoạn đối thoại của Elly Trần và con gái khiến fan lẫn cư dân mạng phải dành nhiều lời khen cho thiên thần nhỏ. Trước đó, cô bé từng mạnh dạn phản biện tin đồn thích tình nhân của bố mình. Nhóc tì còn nhiệt tình đi chụp hình quảng cáo cùng mẹ mình để kiếm thêm thu nhập cho gia đình bất chấp trời nóng bức.

Elly Trần từng suýt tự tử khi bị chồng phản bội, đau đớn khi chồng thản nhiên ân ái với nhân tình ngay trước mặt hai mẹ con

Elly Trần từng suýt tự tử khi bị chồng phản bội, đau đớn khi chồng thản nhiên ân ái với nhân tình ngay trước mặt hai mẹ con

Không dừng lại ở việc ngoại tình, chồng của Elly Trần nhiều lần khiến cô vô cùng bức xúc khi công khai ân ái nhân tình trước mặt các con.

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