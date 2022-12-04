Sau thời gian dừng lại chuỗi series đấu tố chồng Tây vì quá bận chăm con và kiếm tiền, Elly Trần đã gây bất ngờ khi tung tiếp phần 7 của câu chuyện với title là "Niềm vui ngắn chẳng tày gang". Điều cô sợ hãi nhất chính là việc D.F hoàn toàn không hề xấu hổ trước việc bị vợ và con phát hiện cảnh âu yếm với nhân tình tại bệnh viện.

Trải qua một thập kỷ chung sống với chồng Tây, Elly Trần đã có nhiều cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc cho đến buồn tủi. Tuy nhiên cô vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn vì mong muốn các con không gặp phải cảnh gia đình tan vỡ. Tuy nhiên hành động thách thức của chồng và "tiểu tam" khiến nữ diễn viên không thể chịu đựng.

Trước hành vi ngoại tình của chồng, Elly Trần từng nghĩ đến việc tự sát vì cô quá đau đớn. Thậm chí người đẹp mua rất nhiều thuốc ngủ và tự nhốt bản thân trong phòng nhiều ngày. Lúc chuẩn bị đưa thuốc vào miệng, nữ diễn viên chợt nhớ đến tiếng khóc của các con: "Nếu tôi không còn trên đời thì chúng sẽ ra sao khi có một người cha ích kỷ như thế mà không có mẹ. Đó cũng chính là thời gian mọi người thấy tôi suy sụp, tàn tạ truyền nước và chỉ đăng những bài viết buồn về hôn nhân".

Tại chuyến đi công tác Đà Nẵng của chồng, Elly Trần nhận thấy sự bất thường của ông xã và quyết định gọi điện thoại. Sau nhiều cuộc gọi, D.F đã bắt máy nhưng cố tình xả nước ra bồn rửa tay nhằm át đi tiếng của nhân tình. Khi ông xã hoàn thành công việc, người đẹp đề nghị gặp D.F ở quán cafe để tránh các con thấy cảnh bố mẹ căng thẳng: "Hẹn nhau 7 giờ nhưng chồng tôi đến lúc 8 giờ cũng không nhắn tin gì. Tôi đưa chụp màn hình camera ra và hỏi anh ấy đây là ai. Chồng tôi trả lời chỉ là một người bạn mới quen. Tôi đưa ra thêm những bằng chứng rằng đó là một nhân viên nữ trong công ty anh ấy tên L.V, đã có một đời chồng và một đứa con. Chồng tôi không chối nữa. Anh ấy thừa nhận và khi về nhà cả đêm anh ấy không hề ngủ mà thức để xoa dịu nhân tình là anh ấy không liên quan hay ôm ấp gì đến tôi nữa. Hôm sau chồng tôi ra thuê nhà tại C.G để sống với nhân tình".

Khi ra ở riêng D.F luôn ra sức nâng niu, chiều chuộng "tiểu tam", không ngần ngại tự chọn váy để treo trong căn hộ của cả hai. L.V nhanh chóng vào Sài Gòn và thực hiện những bộ ảnh tình tứ với chồng Elly Trần như một cặp vợ chồng son mới kết hôn. Dù cắn môi, cắn lợi đến tứa máu nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng gìn giữ cho các con một tổ ấm có cha có mẹ: "Trong thâm tâm tôi thấy có lỗi khi mang chúng đến một gia đình khuyết tật như thế này. Tôi không hối hận khi có các con, nhưng tôi dằn vặt bản thân khi không thể cho chúng một gia đình tròn trịa".

Vào một ngày Chủ nhật, cô nhận tin D.F đang ở Thái Lan để làm phẫu thuật. Vì trước đó nữ diễn viên đã có nhiều năm túc trực, chăm sóc mỗi khi chồng phải phẫu thuật do mắc bệnh về tiết niệu nên cô đã mang nhiều suy nghĩ. Sau khi cân nhắc Elly quyết định đặt vé để cùng con gái sang thăm nom chồng: "Vì đã quá nhiều lần bên cạnh chồng lúc phẫu thuật nên tôi dễ dàng tìm đến bệnh viện và khu anh ấy điều trị. Tôi nghĩ là chồng tôi sẽ rất hạnh phúc khi có Cadie lúc này, tinh thần tốt thì bệnh tình cũng cải thiện nhanh hơn".

Tuy nhiên đằng sau cánh cửa phòng bệnh, khung cảnh tình tứ giữa chồng và nhân tình khi bón cho đối phương từng món ăn khiến hai mẹ con nữ diễn viên "sốc toàn tập": "Tôi đứng hình còn Cadie thì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi hai mẹ con tôi vào đến giữa phòng thì nhân tình chồng tôi nhổm dậy và muốn đi ra. Nhưng câu chồng tôi nói lúc đó chính là "Em cứ ở đây với anh không việc gì phải đi đâu hết".

Trước đó, Elly Trần đã lên tiếng về việc giao con cho chồng Tây nuôi vì không đủ kinh tế và muốn có hạnh phúc riêng. Cụ thể, cô cho rằng phía doanh nhân D.F tung tin cô đang muốn giao con cho chồng Tây nuôi vì không có đủ kinh tế cũng như để tiện cho việc đi tìm hạnh phúc mới của bản thân.

Khi đã nắm rõ được những đồn thổi vô căn cứ trên, Elly Trần vô cùng ngỡ ngàng và tỏ thái độ khó chịu, bất bình. Bởi lẽ, trong suốt thời gian qua, nữ diễn viên liên tục đăng đàn tố chồng Tây và thể hiện rõ việc muốn nuôi dưỡng cả 2 con. Vậy nên tin cô định giao con cho nửa kia là hoàn toàn sai sự thật: “Trời ơi cái chuyện gì đang xảy ra vậy mọi người ???? Chuyện như vậy mà họ cũng dám làm sao?”.

Ngay dưới bài đăng, khán giả để lại luận chê trách doanh nhân D.F và không quên động viên, khích lệ tinh thần Elly Trần: “Kệ đi chị ơi, chúng em luôn tin tưởng và ủng hộ chị. Vậy nên chị cứ yên tâm nhé”, “Ai chẳng biết Elly Trần yêu 2 con như nào. Nên không có chuyện mọi người bị mấy tin đồn kia tác động đâu Elly ơi”, “Chuyện đó mà cũng bịa ra được, nể thật sự đấy”,...