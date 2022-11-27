Con gái Elly Trần được khen hiểu chuyện dù cho còn nhỏ tuổi

Những ngày vừa qua, việc Elly Trần vạch trần những mặt tối trong cuộc hôn nhân với ông xã ngoại quốc nhận được nhiều chú ý. Ở thời điểm hiện tại, Elly Trần quyết định không cứu vãn hôn nhân, sẵn sàng ra toà và giành lấy quyền nuôi con. Bà mẹ 2 con vẫn tiếp tục cập nhật những phần tự truyền và thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng.

Elly Trần hiện tập trung phát triển sự nghiệp và nuôi dạy hai con - Ảnh: Internet

Giữa lùm xùm, Elly Trần đăng tải đoạn clip thể hiện sự bất bình của con gái là bé Cadie Mộc Trà khi bị cư dân mạng bình luận không đúng sự thật. Cụ thể, cô cho con gái xem hình ảnh một người đàn ông rồi hỏi: "Cadie ơi, con xem có từng gặp người này bao giờ chưa, người này nói con thích bạn gái của ba". Ngay lập tức, con gái Elly Trần phủ nhận thông tin và đáp gắt: "Bằng chứng đâu, bằng chứng đâu. Con chưa từng gặp người này bao giờ cả. Bằng chứng đâu, đưa cho con bằng chứng".