Con gái Elly Trần được khen hiểu chuyện dù cho còn nhỏ tuổi

Hậu trường 27/11/2022 09:59

Bé Cadie Mộc Trà, con gái Elly Trần, được khen là rất thông minh và hiểu chuyện dù cho còn rất nhỏ tuổi.

Những ngày vừa qua, việc Elly Trần vạch trần những mặt tối trong cuộc hôn nhân với ông xã ngoại quốc nhận được nhiều chú ý. Ở thời điểm hiện tại, Elly Trần quyết định không cứu vãn hôn nhân, sẵn sàng ra toà và giành lấy quyền nuôi con. Bà mẹ 2 con vẫn tiếp tục cập nhật những phần tự truyền và thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng.

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Elly Trần hiện tập trung phát triển sự nghiệp và nuôi dạy hai con - Ảnh: Internet

Giữa lùm xùm, Elly Trần đăng tải đoạn clip thể hiện sự bất bình của con gái là bé Cadie Mộc Trà khi bị cư dân mạng bình luận không đúng sự thật. Cụ thể, cô cho con gái xem hình ảnh một người đàn ông rồi hỏi: "Cadie ơi, con xem có từng gặp người này bao giờ chưa, người này nói con thích bạn gái của ba". Ngay lập tức, con gái Elly Trần phủ nhận thông tin và đáp gắt: "Bằng chứng đâu, bằng chứng đâu. Con chưa từng gặp người này bao giờ cả. Bằng chứng đâu, đưa cho con bằng chứng".

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Bên cạnh việc nói về cuộc sống sau ồn ào những ngày gần đây, Elly Trần cũng tiết lộ rằng trước khi công bố thông tin trước truyền thông lẫn khán giả, Elly Trần đã hỏi qua ý kiến của các con. Dù còn nhỏ tuổi nhưng con Cadie Mộc Trà đã được khen là cô bé thông minh, hiểu chuyện.

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Trong suốt 2 tuần qua, câu chuyện Elly Trần tố chồng Tây ngoại tình, có nhiều hành động vượt quá sức tưởng tượng đã khiến cộng đồng mạng bức xúc, phẫn nộ. Tới nay, cựu hot girl vẫn liên tục tiết lộ những góc khuất gây "sốc" trong cuộc hôn nhân 10 năm của mình.

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Hiện tại, Elly Trần đã bắt đầu quay trở lại công việc để kiếm tiền nuôi 2 con. Mới đây, người đẹp cho biết đã có trường tài trợ học bổng cho Cadie và Alfie: "Tin vui. Đã có trường học tài trợ cho 2 nhóc nhà em. Ai nói cộng đồng mạng là ảo. Tất cả là nhờ sự lan tỏa của các mẹ. Em xin cảm ơn cả nhà thật nhiều. Mà hài cái là người giúp em kiếm trường cũng từng bị chồng em rủ. Cô ấy thấy bài đăng của em, chia sẻ và giúp sức. Cảm ơn em lắm cô gái".

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