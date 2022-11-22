Bị chê 'khác hoắc' do phẫu thuật thẩm mỹ, Elly Trần khẳng định bản thân ngày càng xinh đẹp là do 'tâm sinh tướng'

Hậu trường 22/11/2022 20:34

Ngoại hình khác lạ thời gian gần đây của Elly Trần khiến nhiều khán giả nghi ngại là do cô đã phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.

Sau khi lên tiếng bóc phốt chồng ngoại tình và góc khuất hôn nhân hơn 10 năm dài, Elly Trần đã tích cực quay lại làng giải trí. Cô chăm chỉ nhận phim, đóng quảng cáo và buôn bán trên mạng xã hội với mục đích tự chủ tài chính, không bị chồng khống chế chèn ép chuyện nuôi con nữa.

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Bộ ảnh mới nhất của Elly Trần - Ảnh: Internet

Mới đây, Elly Trần vui vẻ khoe loạt ảnh lên đồ và trang điểm chuẩn bị chụp ảnh quảng cáo. Dù ở tuổi 35 nhưng cô vẫn sở hữu làn da căng bóng, trắng mịn như tuyết. Có vẻ như tinh thần của cô phấn chấn hơn rất nhiều nhờ được sự động viên an ủi của các mẹ bỉm khác trên mạng xã hội.

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Với lần trở lại đầy ấn tượng này, chuyên gia trang điểm Hiwon dành lời khen ngợi nhan sắc của bà mẹ hai con hết lời, ví cô như thiếu nữ 18 tuổi. Nhiều người hâm mộ cũng đồng tình cho rằng bà mẹ hai con đã thực sự lấy lại phong độ sắc đẹp và cả danh tiếng trong làng giải trí. Ai cũng hy vọng cô sẽ trở lại với guồng quay công việc bận rộn vào dịp cuối năm để chăm lo thật tốt cho hai tiểu thiên thần nhỏ và gia đình.

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Nhiều người cho rằng Elly Trần ngoài đời đẹp hơn trong ảnh - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người bày tỏ ý kiến rằng Elly Trần ở ngoài còn đẹp hơn trong những bức ảnh cực ảo này. Người hâm mộ khẳng định cô bị app "thù" và xin cô đừng dùng app vì cam thường đã đủ đẹp.

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Đối với những người cho rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ nên xưa khác giờ khác, Elly Trần cũng dằn mặt nhẹ nhàng: "Sau 30 tuổi, nhân dạng của mỗi người sẽ ứng với cách mà họ đã sống. Gọi là tâm sinh tướng đó. Tôi năm nay 36 tuổi. Hiểu tại sao tôi trẻ lâu và mặt luôn hiền khô như vậy chưa? Phẫu thuật thẩm mỹ có làm được điều đó không? Dìm tiếp đi, đừng dừng lại, hãy để tâm sinh tướng ứng với cái mặt các bạn đi nào".

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Trước đó, nữ diễn viên xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông với những đoạn clip gây chấn động dư luận. Vì dành thời gian chăm sóc cho các con nên Elly không kiểm soát được cân nặng, khiến dáng vóc tròn đầy hơn xưa.

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Tuy nhiên, người dùng mạng xã hội vẫn cho rằng Elly Trần dù có vẻ mũm mĩm nhưng vẫn nổi bật với diện mạo xinh đẹp. Bên cạnh đó, cô còn được ngưỡng mộ với làn da trắng phát sáng. Mái tóc vàng trắng càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô trong mọi khoảnh khắc.

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