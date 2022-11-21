Mới đây nhất, sau loạt ồn ào với người chồng ngoại quốc, Elly Trần cho biết sẽ tiếp tục sống và quay trở lại với nghệ thuật để nuôi các con ăn học. Mới đây trong một đoạn clip, Elly Trần đã bất ngờ tiết lộ nỗi sợ của bản thân ở thời điểm hiện tại.

Những ngày gần đây, Elly Trần là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả khi cô vướng vào ồn ào với chồng người ngoại quốc, đồng thời tố chồng sống tệ bạc, vô tâm và cắt chi phí chu cấp cho ba mẹ con. Theo đó, Elly Trần liên tục đăng tải nhiều bài viết nhằm "phơi bày sự thật" về mối quan hệ hiện tại với người chồng hợp pháp của cô.

Trong chia sẻ mới nhất, Elly Trần nhận được câu hỏi của con gái: "Con hỏi mẹ sợ gì nhất trên đời". Một lúc sau, Elly Trần trả lời câu hỏi khiến bất kỳ mẹ bỉm sữa nào cũng phải chạnh lòng: "Mẹ sợ mất con nhất trên đời". Ngược lại khi được mẹ đặt câu hỏi, nhóc tỳ nhà Elly Trần trả lời: "Con sợ mất mẹ, bà ngoại với chó mèo nhất trên đời. Không thương ông ngoại với ba đâu".

Elly Trần cho biết cô sợ mất các con nhất trên đời. (Ảnh: FB Elly Trần)

Có thể thấy sau nhiều biến cố đã qua, điều mà Elly Trần cảm thấy sợ nhất chính là mất đi hai con của mình. Chứng kiến khoảnh khắc này, nhiều netizen đã để lại những lời nhắn nhủ, động viên đến với cựu hotgirl, đồng thời mong ba mẹ con vững bước để đi tiếp chặng đường tương lai. Bên cạnh việc nói về cuộc sống sau ồn ào những ngày gần đây, Elly Trần cũng tiết lộ rằng trước khi công bố thông tin trước truyền thông lẫn khán giả, Elly Trần đã hỏi qua ý kiến của các con.