Hiếm hoi xuất hiện sau biến cố 'vỡ nợ', dung mạo của Phước Sang hiện ra sao?

Hậu trường 08/12/2022 10:15

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip nghệ sĩ Phước Sang xuất hiện tại một sự kiện về điện ảnh. Tuy nhiên, anh chỉ đứng nói chuyện cùng vài người quen biết và từ chối chụp ảnh trong suốt sự kiện.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip nghệ sĩ Phước Sang xuất hiện tại một sự kiện về điện ảnh. Trong clip, Phước Sang ăn mặc đơn giản nhưng đồng thời cũng không kém phần nổi bật khi chọn áo polo màu vàng.

Nam nghệ sĩ vui vẻ giao lưu với các đàn em, để lộ thần sắc thoải mái, tươi tắn hơn rất nhiều so với thời điểm gặp biến cố. Không khó nhận ra Phước Sang đã giảm cân thành công, thân hình trở nên thon gọn, khoẻ khoắn hơn. Tuy nhiên, chồng cũ của Kim Thư từ chối chụp ảnh trên thảm đỏ. 

 

Hiếm hoi xuất hiện sau biến cố 'vỡ nợ', dung mạo của Phước Sang hiện ra sao? - Ảnh 1Hiếm hoi xuất hiện sau biến cố 'vỡ nợ', dung mạo của Phước Sang hiện ra sao? - Ảnh 2
Phước Sang trông thần sắc tươi tắn hơn trước - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người cho rằng nam diễn viên thường gắn liền với hình ảnh tròn trịa, đầy đặn thế nên diện mạo gọn gàng này khiến không ít người bất ngờ. Ngoài ra, Phước Sang cho biết, thời gian gần đây, anh nhận được nhiều lời mời đóng phim trở lại. Tuy nhiên, Phước Sang chỉ nhận những dự án cảm thấy phù hợp và có tính chất vui vẻ để mang đến tiếng cười cho khán giả. Anh từ chối trả lời những câu hỏi về đời tư

Kể từ khi xảy ra lùm xùm vỡ nợ, Phước Sang đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Thỉnh thoảng, anh vẫn góp mặt ở các sự kiện, chương trình giải trí và tham gia vài bộ phim. Khi đó, vì trải qua 2 lần tai biến nên Phước Sang gầy hơn so với trước, nhưng thần sắc không tươi tắn mà già sọm đi. Mãi đến hôm qua, khi tham dự sự kiện, nam diễn viên mới lần đầu được dân tình khen ngợi về thần thái, nét mặt.

Hiếm hoi xuất hiện sau biến cố 'vỡ nợ', dung mạo của Phước Sang hiện ra sao? - Ảnh 3
Nam nghệ sĩ thừa nhận việc làm ăn thua lỗ, tuyên bố phá sản và ly hôn với Kim Thư - Ảnh: Internet

Hiện tại, nam diễn viên cũng dần quay lại với các hoạt động nghệ thuật và cởi mở hơn để tham gia các sự kiện của làng giải trí. Ngoài ra, được biết hiện tại Phước Sang cũng đã tái hôn và có thêm 1 đứa con, tuy nhiên anh hoàn toàn giấu danh tính để bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho vợ con. 

 

Cao Minh Đạt hạnh phúc từ khi kết hôn, thường quay phim gần để có thời gian bên vợ

Cao Minh Đạt hạnh phúc từ khi kết hôn, thường quay phim gần để có thời gian bên vợ

Ở tuổi 47, Cao Minh Đạt dành nhiều thời gian cho gia đình. Không phải là mẫu người thích nói lời đường mật, nên anh thường dùng hành động để thể hiện tình cảm với bà xã.

Xem thêm
Từ khóa:   Phước Sang diễn viên Phước Sang sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 5 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh