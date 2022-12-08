Hiếm hoi xuất hiện sau biến cố 'vỡ nợ', dung mạo của Phước Sang hiện ra sao?

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip nghệ sĩ Phước Sang xuất hiện tại một sự kiện về điện ảnh. Tuy nhiên, anh chỉ đứng nói chuyện cùng vài người quen biết và từ chối chụp ảnh trong suốt sự kiện.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip nghệ sĩ Phước Sang xuất hiện tại một sự kiện về điện ảnh. Trong clip, Phước Sang ăn mặc đơn giản nhưng đồng thời cũng không kém phần nổi bật khi chọn áo polo màu vàng. Nam nghệ sĩ vui vẻ giao lưu với các đàn em, để lộ thần sắc thoải mái, tươi tắn hơn rất nhiều so với thời điểm gặp biến cố. Không khó nhận ra Phước Sang đã giảm cân thành công, thân hình trở nên thon gọn, khoẻ khoắn hơn. Tuy nhiên, chồng cũ của Kim Thư từ chối chụp ảnh trên thảm đỏ.

Phước Sang trông thần sắc tươi tắn hơn trước - Ảnh: Cắt từ clip Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người cho rằng nam diễn viên thường gắn liền với hình ảnh tròn trịa, đầy đặn thế nên diện mạo gọn gàng này khiến không ít người bất ngờ. Ngoài ra, Phước Sang cho biết, thời gian gần đây, anh nhận được nhiều lời mời đóng phim trở lại. Tuy nhiên, Phước Sang chỉ nhận những dự án cảm thấy phù hợp và có tính chất vui vẻ để mang đến tiếng cười cho khán giả. Anh từ chối trả lời những câu hỏi về đời tư

Kể từ khi xảy ra lùm xùm vỡ nợ, Phước Sang đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Thỉnh thoảng, anh vẫn góp mặt ở các sự kiện, chương trình giải trí và tham gia vài bộ phim. Khi đó, vì trải qua 2 lần tai biến nên Phước Sang gầy hơn so với trước, nhưng thần sắc không tươi tắn mà già sọm đi. Mãi đến hôm qua, khi tham dự sự kiện, nam diễn viên mới lần đầu được dân tình khen ngợi về thần thái, nét mặt. Nam nghệ sĩ thừa nhận việc làm ăn thua lỗ, tuyên bố phá sản và ly hôn với Kim Thư - Ảnh: Internet Hiện tại, nam diễn viên cũng dần quay lại với các hoạt động nghệ thuật và cởi mở hơn để tham gia các sự kiện của làng giải trí. Ngoài ra, được biết hiện tại Phước Sang cũng đã tái hôn và có thêm 1 đứa con, tuy nhiên anh hoàn toàn giấu danh tính để bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho vợ con.

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