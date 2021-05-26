Sao Việt 24h: Trương Quỳnh Anh miệt mài vẽ cùng con trai, Lê Phương khoe bữa cơm điểm 10 cả nhà cùng nấu

Trước khi nên duyên cùng nam diễn viên Quý Bình, nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã có 1 cô con gái và 1 cậu con trai. So với chị gái, con trai út của nữ doanh nhân ít có cơ hội lộ diện trước công chúng hơn. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện, cậu bé lại làm mọi người "liêu xiêu" vì vẻ ngoài dễ thương và vui tươi của mình.