Sao Việt 24h: Trương Quỳnh Anh miệt mài vẽ cùng con trai, Lê Phương khoe bữa cơm điểm 10 cả nhà cùng nấu

Sao Việt 26/05/2021 19:56

Hãy cùng Phụ nữ & Gia đình cập nhật những tin tức mới nhất của sao Việt trong 24 giờ qua.

Hãy cùng điểm qua những tin tức hot nhất của Sao Việt nhé!

Hãy cùng điểm qua những tin tức hot nhất của Sao Việt nhé!

sao viet 1
Nathan Lee chơi đùa cùng cháu gái ruột giữa drama bủa vây. Nam ca sĩ cho biết đã mua bản quyền vĩnh viễn loạt bài hit của Cao Thái Sơn do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác - Ảnh: FBNV
sao viet 2
Amee khoe nhan sắc 'không góc chết' trong hậu trường bộ ảnh đặc biệt cho bộ phim điện ảnh 'Thiên thần hộ mệnh' - Ảnh: Chụp màn hình
sao viet 3
Trương Quỳnh Anh giản dị bên con trai 9 tuổi, cô chia sẻ trên trang cá nhân: 'Đời người ngắn lắm, hãy yêu thương nhau khi còn có thể' - Ảnh: FBNV
sao viet 4
Tóc Tiên đặt mua táo giao tận nơi giữa mùa dịch, hạnh phúc khi có thể mang lại cho anh shipper nụ cười vui vì 4 nghìn đồng tiền thối. 'Người yêu người, sống để yêu nhau', cô chia sẻ - Ảnh: FBNV
sao viet 5
Lê Phương đăng tải hình ảnh gia đình nhỏ cùng nhau vào bếp. Có thể dễ dàng cảm nhận được không khí hạnh phúc của gia đình nữ diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh: FBNV
sao viet 6
Vũ Thu Phương khoe tài đảm bên phần cháo sườn cực ngon mắt. Cô chia sẻ, mỗi lần lao vào công việc là quên luôn ăn uống, may mà có cháo sườn để bồi bổ - Ảnh: FBNV
sao viet 7
Will đăng ảnh ăn diện bảnh bao lên trang cá nhân, cảm thán: 'Dịch thế này ai đang ở đâu thì cứ ở đấy. Trái tim đã thuộc về ai, thì cứ ở bên người ấy' - Ảnh: FBNV
sao viet 8
Ngô Thanh Vân ngày càng trẻ trung và xinh đẹp. Cô cho biết muốn đi chùa cầu an nhưng vì dịch bệnh nên nữ diễn viên đành ngậm ngùi ở nhà - Ảnh: FBNV
Con trai riêng của nữ đại gia Ngọc Tiền hiếm hoi 'lộ mặt' sau đám cưới của mẹ và nam diễn viên Quý Bình

Con trai riêng của nữ đại gia Ngọc Tiền hiếm hoi 'lộ mặt' sau đám cưới của mẹ và nam diễn viên Quý Bình

Trước khi nên duyên cùng nam diễn viên Quý Bình, nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã có 1 cô con gái và 1 cậu con trai. So với chị gái, con trai út của nữ doanh nhân ít có cơ hội lộ diện trước công chúng hơn. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện, cậu bé lại làm mọi người "liêu xiêu" vì vẻ ngoài dễ thương và vui tươi của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Nathan Lee Trương Quỳnh Anh Lê Phương

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"