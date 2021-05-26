Sao Việt 24h: Trương Quỳnh Anh miệt mài vẽ cùng con trai, Lê Phương khoe bữa cơm điểm 10 cả nhà cùng nấu

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Sao Việt nhé! Nathan Lee chơi đùa cùng cháu gái ruột giữa drama bủa vây. Nam ca sĩ cho biết đã mua bản quyền vĩnh viễn loạt bài hit của Cao Thái Sơn do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác - Ảnh: FBNV Amee khoe nhan sắc 'không góc chết' trong hậu trường bộ ảnh đặc biệt cho bộ phim điện ảnh 'Thiên thần hộ mệnh' - Ảnh: Chụp màn hình Trương Quỳnh Anh giản dị bên con trai 9 tuổi, cô chia sẻ trên trang cá nhân: 'Đời người ngắn lắm, hãy yêu thương nhau khi còn có thể' - Ảnh: FBNV Tóc Tiên đặt mua táo giao tận nơi giữa mùa dịch, hạnh phúc khi có thể mang lại cho anh shipper nụ cười vui vì 4 nghìn đồng tiền thối. 'Người yêu người, sống để yêu nhau', cô chia sẻ - Ảnh: FBNV Lê Phương đăng tải hình ảnh gia đình nhỏ cùng nhau vào bếp. Có thể dễ dàng cảm nhận được không khí hạnh phúc của gia đình nữ diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh: FBNV Vũ Thu Phương khoe tài đảm bên phần cháo sườn cực ngon mắt. Cô chia sẻ, mỗi lần lao vào công việc là quên luôn ăn uống, may mà có cháo sườn để bồi bổ - Ảnh: FBNV Will đăng ảnh ăn diện bảnh bao lên trang cá nhân, cảm thán: 'Dịch thế này ai đang ở đâu thì cứ ở đấy. Trái tim đã thuộc về ai, thì cứ ở bên người ấy' - Ảnh: FBNV Ngô Thanh Vân ngày càng trẻ trung và xinh đẹp. Cô cho biết muốn đi chùa cầu an nhưng vì dịch bệnh nên nữ diễn viên đành ngậm ngùi ở nhà - Ảnh: FBNV
Trước khi nên duyên cùng nam diễn viên Quý Bình, nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã có 1 cô con gái và 1 cậu con trai. So với chị gái, con trai út của nữ doanh nhân ít có cơ hội lộ diện trước công chúng hơn. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện, cậu bé lại làm mọi người "liêu xiêu" vì vẻ ngoài dễ thương và vui tươi của mình.
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