'Nàng dâu lanh chanh' nhất VTV diễn viên Lan Phương khẳng định mình khó có thể xin lỗi và cảm ơn mẹ

Là một gương mặt quá quen thuộc với khán giả truyền hình, diễn viên Lan Phương có thể ''cân'' tất mọi vai diễn từ hiền lành đến hình tượng nàng dâu đanh đá, mới đây cô bất ngờ những kỷ niệm cùng mẹ ruột của mình.

Khán giả xem phim truyền hình đã quá quen thuộc với hình ảnh một Lan Phương đa sắc màu trong các vai diễn. Cô nàng gây được dấu ấn mạnh mẽ qua các tác phẩm phim ảnh như: Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Nàng dâu order, ....Và gần đây nhất là phim điện ảnh Bố già, phim truyền hình Gia đình mình vui bất thình lình. Diễn viên truyền hình tài năng Lan Phương Lan Phương trong vai Hà của bộ phim Nhà mình vui bất thình lình Giữa những ngày quay bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình cô nàng đã có những phút nghỉ ngơi để chia sẻ về cuộc sống của mình và vai diễn ''Hà lanh chanh'' đến với công chúng. Cô chia sẻ nhan vật mình đóng có phần đánh đá, lanh chanh nhưng rất nghĩa hiệp và luôn bênh vực điều đúng đắn. Ngoài ra cô con bật mí thêm về mẹ của mình nhân ngày lễ của mẹ.



Lan Phương và mẹ cùng con gái Nữ diễn viên chia sẻ mẹ cô là người rất giản dị, hiền lành và hy sinh cho gia đình, bà luôn làm những điều nhỏ nhặt đến lớn lao một cách thầm lặng cho cha con cô. Cô cho biết bản thân không hay nói lời cảm ơn hay xin lỗi mẹ, mặc dù cô rất yêu mẹ, tuy nhiên cô lại chỉ thể hiện qua hành động mà thôi. Cô cho biết ở thời của bố mẹ cô và cả cô không hay dùng tiếng xin lỗi hay cảm ơn vì người ta cho là quá khách sáo, nên điều đấy cũng thành sự e ngại đối với cô. Nhưng hiện tại văn hóa có phần thay đổi và hai từ này rất cần thiết trong giao tiếp cô đã học cách nói xin lỗi và cảm ơn nhiều hơn với con gái của mình, vì thế nên cô bé thường xuyên được khen là ngoan và rất lễ độ. Chồng tây điển trai cao 2m vượt trội của Lan Phương Ngoài chia sẻ về mẹ cô cũng không ngại chia sẻ thêm về chồng tây cao 2m của mình. Cô cho biết ông xã ngoại quốc rất thương yêu con, tôn trọng và quan tâm vợ. Lan Phương được thoải mái làm nghề vì chồng hiểu và thông cảm cho công việc của cô: "Chồng tôi là người nước ngoài và còn là người phương Tây nên việc tôi diễn xuất có cảnh ôm hôn bạn diễn thì với anh ấy là chuyện bình thường".

Tổ ấm hiện tại của nữ diễn viên Lan Phương rất hạnh phúc Tuy vợ chồng thường xuyên bất đồng ngôn ngữ, dẫn đến việc cãi nhau nhưng cả hai vẫn biết cách dung hòa thay vì đẩy mâu thuẫn đi xa hơn: "Chúng tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại ít có thời gian bên nhau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn dành ngày nghỉ, ở bên nhau, đi du lịch. Với tôi, như thế là đủ rồi". Ở độ tuổi U40 Lan Phương thừa nhận mình có tất cả Ở tuổi U40, Lan Phương thừa nhận cô cảm thấy như mình đã có được tất cả mọi thứ, sự nghiệp rực rỡ, gia đình hạnh phúc bên ông xã ngoại quốc và cô con gái đáng yêu. Đối với nữ diễn viên cô tin rằng với bề dày kinh nghiệp, thời gian tới cô sẽ có cơ hội bức phá hơn trong những vai diễn, đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nang-dau-lanh-chanh-nhat-vtv-dien-vien-lan-phuong-khang-dinh-minh-kho-co-the-xin-loi-va-cam-on-me-579993.html