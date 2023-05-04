Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ cách dạy con của Lan Phương.
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Lan Phương cho biết khi biết mẹ bị thương con gái tỏ ra lo lắng cho mẹ và muốn làm mọi thứ thay mẹ. Nữ diễn viên kể: 'Cô bé hay dỗi. Hôm ý, mẹ phải đi nạng. Tự nhiên cô bé như lớn bổng lên. Trước khi mẹ chuẩn bị đi đâu cũng bảo để con lấy nạng cho mẹ, và cầm túi cho mẹ. Nhưng có lúc tự nhiên giận mẹ (chỉ vì mẹ bấm thang máy trước). Lina vùng vằng đi trước, bảo không thích mẹ nữa, không giúp mẹ nữa. Rồi đưa lại túi cho mẹ vừa tự cầm vừa đi nạng. Mẹ đi lại hơi chật vật, mẹ gọi Lina giúp. Lina vẫn giận dỗi quay đi dù ánh mắt đang đấu tranh giữa việc giúp mẹ hay không?
Mẹ nhìn Lina buồn một tí, không nói gì thêm, tự xách túi vừa chống nạng đi lên cả dốc. Thỉnh thoảng Lina ngoái lại nhìn mẹ… Đến nơi, vẻ mặt vẫn hơi buồn, mẹ ngồi xuống ghế, yên lặng. Thế là Lina mặt nghẹn ngào, chạy đến bên mẹ oà khóc nói: Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con sẽ không làm như thế nữa đâu'.
Tối ngày 16/4, diễn viên Lan Phương khiến khán giả lo lắng khi đăng ảnh phải dùng nạng để di chuyển do bị chấn thương nặng ở chân. Nữ diễn viên cho biết bị té trẹo chân, đau đến mức không thở nổi do bị ngã xuống đường khi bế con gái đi ăn kem.
2 tháng sau sự cố trên, chân Lan Phương vẫn đau nên cô phải nhờ trợ giúp của 2 chiếc nạng. Nữ diễn viên vẫn phải đi trị liệu vì chân vẫn chưa hồi phục do phải di chuyển quá nhiều với lịch trình làm việc và đóng phim dày đặc. Ngoài Gia đình mình vui bất thình lình, nữ diễn viên còn đang thực hiện một dự án khác ở Hà Giang.
Lan Phương kết hôn với ông xã ngoại quốc tên David Duffy vào năm 2018. Không làm việc trong làng giải trí nhưng chồng của Lan Phương luôn ủng hộ vợ trong mọi hoạt động. Dù đã có con gái đầu lòng nhưng vợ chồng Lan Phương chỉ mới đăng kí kết hôn chứ chưa tổ chức hôn lễ. Nữ diễn viên cho rằng đám cưới chỉ là hình thức, quan trọng vẫn là tình cảm thực sự của cả 2.