Lan Phương bị thương nặng phải chống nạn đi lại, ái nữ bất ngờ làm hành động này khiến mẹ phải 'rụng cả tim'

Hậu trường 04/05/2023 15:24

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ cách dạy con của Lan Phương.

Lan Phương cho biết khi biết mẹ bị thương con gái tỏ ra lo lắng cho mẹ và muốn làm mọi thứ thay mẹ. Nữ diễn viên kể: 'Cô bé hay dỗi. Hôm ý, mẹ phải đi nạng. Tự nhiên cô bé như lớn bổng lên. Trước khi mẹ chuẩn bị đi đâu cũng bảo để con lấy nạng cho mẹ, và cầm túi cho mẹ. Nhưng có lúc tự nhiên giận mẹ (chỉ vì mẹ bấm thang máy trước). Lina vùng vằng đi trước, bảo không thích mẹ nữa, không giúp mẹ nữa. Rồi đưa lại túi cho mẹ vừa tự cầm vừa đi nạng. Mẹ đi lại hơi chật vật, mẹ gọi Lina giúp. Lina vẫn giận dỗi quay đi dù ánh mắt đang đấu tranh giữa việc giúp mẹ hay không?

Lan Phương bị thương nặng phải chống nạn đi lại, ái nữ bất ngờ làm hành động này khiến mẹ phải 'rụng cả tim' - Ảnh 1
Lan Phương chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
Lan Phương bị thương nặng phải chống nạn đi lại, ái nữ bất ngờ làm hành động này khiến mẹ phải 'rụng cả tim' - Ảnh 2
Mặc dù còn nhỏ nhưng Lina là một cô bé hiểu chuyện, sống tình cảm - Ảnh: FBNV

Mẹ nhìn Lina buồn một tí, không nói gì thêm, tự xách túi vừa chống nạng đi lên cả dốc. Thỉnh thoảng Lina ngoái lại nhìn mẹ… Đến nơi, vẻ mặt vẫn hơi buồn, mẹ ngồi xuống ghế, yên lặng. Thế là Lina mặt nghẹn ngào, chạy đến bên mẹ oà khóc nói: Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con sẽ không làm như thế nữa đâu'.

Lan Phương bị thương nặng phải chống nạn đi lại, ái nữ bất ngờ làm hành động này khiến mẹ phải 'rụng cả tim' - Ảnh 3
Netizen dành nhiều lời khen ngợi cho ái nữ nhà Lan Phương - Ảnh: FBNV

Tối ngày 16/4, diễn viên Lan Phương khiến khán giả lo lắng khi đăng ảnh phải dùng nạng để di chuyển do bị chấn thương nặng ở chân. Nữ diễn viên cho biết bị té trẹo chân, đau đến mức không thở nổi do bị ngã xuống đường khi bế con gái đi ăn kem.

Lan Phương bị thương nặng phải chống nạn đi lại, ái nữ bất ngờ làm hành động này khiến mẹ phải 'rụng cả tim' - Ảnh 4
Diễn viên Lan Phương khiến khán giả lo lắng khi đăng ảnh phải dùng nạng để di chuyển do bị chấn thương nặng ở chân - Ảnh: FBNV

2 tháng sau sự cố trên, chân Lan Phương vẫn đau nên cô phải nhờ trợ giúp của 2 chiếc nạng. Nữ diễn viên vẫn phải đi trị liệu vì chân vẫn chưa hồi phục do phải di chuyển quá nhiều với lịch trình làm việc và đóng phim dày đặc. Ngoài Gia đình mình vui bất thình lình, nữ diễn viên còn đang thực hiện một dự án khác ở Hà Giang. 

Lan Phương bị thương nặng phải chống nạn đi lại, ái nữ bất ngờ làm hành động này khiến mẹ phải 'rụng cả tim' - Ảnh 5
Gia đình hạnh phúc của nữ diễn viên - Ảnh: FBNV

Lan Phương kết hôn với ông xã ngoại quốc tên David Duffy vào năm 2018. Không làm việc trong làng giải trí nhưng chồng của Lan Phương luôn ủng hộ vợ trong mọi hoạt động. Dù đã có con gái đầu lòng nhưng vợ chồng Lan Phương chỉ mới đăng kí kết hôn chứ chưa tổ chức hôn lễ. Nữ diễn viên cho rằng đám cưới chỉ là hình thức, quan trọng vẫn là tình cảm thực sự của cả 2.

 

Lan Phương thừa nhận cuộc sống hôn nhân với chồng Tây khác hẳn trong phim: ‘Không dựa dẫm, bao bọc, tiền ai nấy giữ’

Lan Phương thừa nhận cuộc sống hôn nhân với chồng Tây khác hẳn trong phim: ‘Không dựa dẫm, bao bọc, tiền ai nấy giữ’

Cho đến nay, cuộc sống hôn nhân của diễn viên Lan Phương và chồng Tây cao 2m vẫn luôn được ngưỡng mộ. Mới đây, cô chia sẻ về cuộc sống hôn nhân thực tế của mình sau quá trình ‘làm vợ người ta’ trên phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Con gái Lan Phương diễn viên Lan Phương 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 31 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi