Lan Phương cho biết khi biết mẹ bị thương con gái tỏ ra lo lắng cho mẹ và muốn làm mọi thứ thay mẹ. Nữ diễn viên kể: 'Cô bé hay dỗi. Hôm ý, mẹ phải đi nạng. Tự nhiên cô bé như lớn bổng lên. Trước khi mẹ chuẩn bị đi đâu cũng bảo để con lấy nạng cho mẹ, và cầm túi cho mẹ. Nhưng có lúc tự nhiên giận mẹ (chỉ vì mẹ bấm thang máy trước). Lina vùng vằng đi trước, bảo không thích mẹ nữa, không giúp mẹ nữa. Rồi đưa lại túi cho mẹ vừa tự cầm vừa đi nạng. Mẹ đi lại hơi chật vật, mẹ gọi Lina giúp. Lina vẫn giận dỗi quay đi dù ánh mắt đang đấu tranh giữa việc giúp mẹ hay không?

Lan Phương chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù còn nhỏ nhưng Lina là một cô bé hiểu chuyện, sống tình cảm - Ảnh: FBNV

Mẹ nhìn Lina buồn một tí, không nói gì thêm, tự xách túi vừa chống nạng đi lên cả dốc. Thỉnh thoảng Lina ngoái lại nhìn mẹ… Đến nơi, vẻ mặt vẫn hơi buồn, mẹ ngồi xuống ghế, yên lặng. Thế là Lina mặt nghẹn ngào, chạy đến bên mẹ oà khóc nói: Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con sẽ không làm như thế nữa đâu'.