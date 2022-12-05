Lan Phương khoe ảnh ôm bạn diễn thân mật, chồng Tây liền có phản ứng gây bất ngờ khiến dân tình thích thú

Khi về nhà, Lan Phương cho chồng xem ảnh cô ôm bạn diễn. Sau đó, trên trang cá nhân, Lan Phương kể lại cuộc nói chuyện đầy vui vẻ với chồng Tây. Cô kể: “Mình hỏi chồng mình, em cho anh xem ảnh này, anh nói em nghe anh cảm thấy thế nào nhé. Mình đưa anh ấy xem xong, anh ý bảo, có vấn đề gì không em?

Sau khi sinh con, Lan Phương ngày càng đắt show và tham gia nhiều phim như: Cả một đời ân oán, Tháng năm rực rỡ, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về... Mới đây trên Facebook cá nhân, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh thân thiết bên bạn diễn, được biết là cô tiếp tục tham gia dự án phim mới cùng Doãn Quốc Đam .

- Anh không thấy có vấn đề gì là tốt rồi, tại có mấy khi em có ảnh kiểu này trước khi phim ra mắt đâu. Ảnh này nhìn trông rất thân thiết ý…

- Trời ơi, lần trước em có còn bị người ta hiếp trên phim mà (dù anh chưa xem đoạn đó). Nên ảnh này chẳng có nghĩa lí gì hết. Thế ổn rồi! Yên tâm đóng phim nhé".

Sau chia sẻ của Lan Phương, Doãn Quốc Đam cũng tung hứng với câu chuyện với nữ diễn viên.

Nữ diễn viên tiết lộ thêm rằng từ trước đến nay không nói trước với ông xã về những cảnh quay, tuy nhiên bức ảnh này ôm khá thân thiết nên muốn xem phản ứng của chồng. Chia sẻ của Lan Phương về ông xã thu hút sự chú ý. Nhiều người cũng ngưỡng mộ nữ diễn viên có bạn đời thấu hiểu công việc, anh cũng hết lòng tin tưởng vợ luôn chung thủy với mình.

- "Chồng em thật tuyệt vời, yêu gia đình nhỏ quá"

- "Anh ấy là người văn minh""

- "Hai anh chị đáng yêu quá"...

Được biết, dự án phim mới của Lan Phương và Doãn Quốc Đam còn có sự tham gia của những tên tuổi đình đám như Thanh Sơn, NSND Bùi Bài Bình, NSND Lan Hương và diễn viên Kiều Anh.

Lan Phương là gương mặt diễn viên quen thuộc. Những bộ phim đình đám có sự tham gia của cô phải kể đến Cô Gái Xấu Xí, Tháng Năm Rực Rỡ, Cả Một Đời Ân Oán, Nàng Dâu Oder, Bố Già... Ngoài ra, Lan Phương còn thử sức ở nhiều vai trò khác như MC, kinh doanh.

Gia đình hạnh phúc của Lan Phương.

Gia đình nhỏ của diễn viên Lan Phương nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng.

Bên cạnh con đường nghệ thuật thành công, cô còn được ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc bên ông xã ngoại quốc. Cặp vợ chồng gây ấn tượng đặc biệt với chiều cao chênh lệch. Lan Phương có vóc dáng nhỏ con, chiều cao khiêm tốn, trong khi chồng cô lại cao tới 2 mét. và cô con gái kháu khỉnh, đáng yêu. Trái ngọt của hôn nhân hạnh phúc của Lan Phương và chồng Tây là sự ra đời của thiên thần nhỏ đáng yêu, hiện tại cô bé đã 4 tuổi.