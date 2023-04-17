Chuyện gì đây: Diễn viên Lan Phương phải dùng nạng để đi lại, bất chấp cả việc leo núi để đóng phim?

Diễn viên Lan Phương là gương mặt không còn quá xa lạ với khán giả phim truyền hình. Cô luôn thay đổi đa dạng các loại vai từ hài đến bi đều để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Mới đây, trên trang cá nhân, Lan Phương bất ngờ chia sẻ hình ảnh chống nạng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Trên trang cá nhân, Lan Phương bất ngờ chia sẻ hình ảnh chống nạng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng - Ảnh: FBNV

Theo đó, nữ diễn viên cho biết lý do phải chống nạng vì bị ngã trẹo chân từ 2 tháng trước. Tuy nhiên, việc này không cản trở được đam mê diễn xuất của cô khi bất chấp leo núi để đóng phim. Lan Phương viết: "Tròn 2 tháng trước, bế Lina đi ăn kem, ngã trẹo chân lúc bước xuống đường, đau đúng nghĩa không thở nổi... Mình đi nạng một ngày rồi đi quay phim lại luôn. Cộng thêm việc mình lên Hà Giang leo núi vài ngày để quay một bộ phim khác. Nói chung là đi và đứng và leo núi suốt ngày.