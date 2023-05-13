Hậu lùm xùm sinh con đầu lòng cho đại gia, Mai Phương Thúy trải lòng khiến cộng đồng mạng xót xa

Sao Việt 13/05/2023 13:40

Sau những tin đồn về mang thang con đầu lòng và những lần nhập viện khiến fan thót tim, nàng hậu Mai Phương Thúy trải lòng về những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây.

Dù ít cập nhật hoạt động trên mạng xã hội nhưng ai nấy đều công nhận Mai Phương Thúy là một trong nhứng mỹ nhân hàng đầu của Việt Nam. Mọi nhất cử nhất động của cô đều nằm trong tầm ngắm của netizen.

Hậu lùm xùm sinh con đầu lòng cho đại gia, Mai Phương Thúy trải lòng khiến cộng đồng mạng xót xa - Ảnh 1
Thời gian qua Mai Phương Thúy liên tục chia sẻ những bài viết đầy tâm trạng khiến khán giả lo lắng. 

Mới đây, Mai Phương Thúy đã tiết lộ trên mạng xã hội về tính hình sức khỏe của mình. Cô cho biết tình hình sức khỏe không được tốt, vẫn chưa khỏi hẳn. Tuy vậy hiện tại người đẹp đang rất muốn đi du lịch, cô chia sẻ sau mọi lùm xùm gần đây cô chỉ muốn đi đâu đó thật xa và thả lỏng bản thân, cho bản thân có cơ hội nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả.

Hậu lùm xùm sinh con đầu lòng cho đại gia, Mai Phương Thúy trải lòng khiến cộng đồng mạng xót xa - Ảnh 2
 Nàng hậu chia sẻ về tình hình sức khỏe, suy nghĩ của bản thân trên MXH

Dòng chia sẻ trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, bạn bè và khán giả để lại nhiều lời động viên tới Mai Phương Thúy như:

- Giữ gìn sức khỏe nhé bạn tôi. Hãy luôn vui vẻ để tận hưởng cuộc sống này nhé.

- Nhanh khỏe nha, có sức khỏe rồi muốn đi đâu cũng được.

- Chúc Thúy luôn giữ được năng lượng tích cực, lạc quan.

 Trước đó, Mai Phương Thúy từng tiết lộ bản thân giai đoạn này có nhiều sự xáo trộn trong cuộc sống khiến sức khỏe tinh thần không ổn định, đây là giai đoạn cô cảm thấy cực kì choángn váng trong cuộc sống và sự nghiệp.

Hậu lùm xùm sinh con đầu lòng cho đại gia, Mai Phương Thúy trải lòng khiến cộng đồng mạng xót xa - Ảnh 3
 Cách đây không lâu, dòng trạng thái thông báo sức khỏe của Mai Phương Thúy khiến mọi người lo lắng

Gần đây, nàng hậu vướng vào rất nhiều tin đồn. Điển hình là vào 30/4, Mai Phương Thuý từng bị nghi đã ngầm sinh con trong thời gian vừa qua. Trước tin đồn này, Mai Phương Thúy đã lên tiếng phủ nhận: "Thuý không ôm pháo hoa và cũng không có con để ôm luôn. Nên mọi người chơi lễ vui và an toàn, đừng có nghĩ Thuý có con nữa nhé".

Hậu lùm xùm sinh con đầu lòng cho đại gia, Mai Phương Thúy trải lòng khiến cộng đồng mạng xót xa - Ảnh 4
 Nàng hậu phủ nhận tin đồn về mang thai con đầu lòng cho đại gia

Mới tháng 2 năm nay, một người bạn của Mai Phương Thúy bất ngờ đăng tải hình ảnh Hoa hậu Việt Nam 2016 nhập viện. Người này cho biết nàng hậu phải vào viện lúc nửa đêm, được bác sĩ lấy máu 2 bên tay để xét nghiệm. Trong ảnh, khán giả thấy được Mai Phương Thúy trông rất mệt mỏi, khuôn mặt nhợt nhạt. Người hâm mộ và bạn bè đã vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Mai Phương Thuý.

Hậu lùm xùm sinh con đầu lòng cho đại gia, Mai Phương Thúy trải lòng khiến cộng đồng mạng xót xa - Ảnh 5
 Dòng trạng thái thông báo nàng hậu phải nhập viện

Cho đến trưa ngày 22/2, chính Hoa hậu đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Theo đó, Mai Phương Thúy cho biết vẫn chưa hồi phục nhưng cảm ơn vì mọi người đã quan tâm.

Hậu lùm xùm sinh con đầu lòng cho đại gia, Mai Phương Thúy trải lòng khiến cộng đồng mạng xót xa - Ảnh 6
 Nàng hậu đã trấn an người hâm mộ rằng mình đang được theo dõi đầy đủ

Trước khi xảy ra biến cố sức khỏe, Mai Phương Thúy cũng có đưa ra thông tin mập mờ về chuyện kết hôn. Cụ thể, khi Mai Phương Thúy đã hạnh phúc thông báo tin vui về việc gia đình cô có thêm thành viên mới. Cô chia sẻ, anh trai vừa chào đón con đầu lòng. Đáng chú ý, Mai Phương Thúy còn chia sẻ: "Anh tôi làm bố rồi, tôi cũng đi lấy chồng đây".

Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006, vào bán kết Miss World 2006. Người đẹp là một trong những hoa hậu giữ được sức hút sau 17 năm đăng quang, dù không tham gia nhiều vào các hoạt động giải trí. Những năm gần đây, cô tập trung cho công việc kinh doanh, từ bất động sản, chứng khoán đến đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh./.

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