Mai Phương Thúy chính thức lên tiếng giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng

Giải trí 01/05/2023 09:09

Hoa hậu Việt Nam 2006 chính thức lên tiếng trước thông tin cô mang thai, sinh con lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Tối 30/4, Mai Phương Thuý - Hoa hậu Việt Nam 2006 trực tiếp phản hồi trước những thông tin cho rằng cô đã bí mật sinh con đầu lòng cho đại gia. Theo đó, Mai Phương Thúy phủ nhận việc đã là mẹ bỉm, nàng hậu khẳng định bản thân không có em bé nào để ôm ấp. Trước những thông tin bị lan truyền, Mai Phương Thúy nhấn mạnh: 'Mọi người đi chơi lễ vui và an toàn, đừng có nghĩ tôi có con nữa'.

Mai Phương Thúy chính thức lên tiếng giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng - Ảnh 1
Mai Phương Thúy nhấn mạnh mình không mang thai - Ảnh: Chụp màn hình 
Mai Phương Thúy chính thức lên tiếng giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng - Ảnh 2
Mai Phương Thúy phủ nhận việc đã là mẹ bỉm, nàng hậu khẳng định bản thân không có em bé nào để ôm ấp - Ảnh: FBNV

Cách đây ít hôm, Mai Phương Thúy còn vui vẻ và thoải mái xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim để ngầm phủ nhận thông tin ở ẩn sinh con nhưng đến nay nàng hậu mới đích thân giải thích với công chúng. 

Hồi tháng 4/2022, Mai Phương Thúy từng vướng nghi vấn việc ở ẩn để sinh con. Thời điểm đó, nàng hậu liền lên tiếng: 'Làm gì có chuyện đấy, tôi còn không biết năm nào mình sẽ có con đây. Nghe tin đồn này, tôi vui khi thấy cư dân mạng thật nhiều thuyết âm mưu. Có con thật, chắc tôi vui lắm!'.

Mai Phương Thúy chính thức lên tiếng giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng - Ảnh 3
Mai Phương Thúy từng vướng nghi vấn việc ở ẩn để sinh con - Ảnh: Internet

Sau 17 năm đăng quang Hoa hậu, Mai Phương Thuý có nhan sắc mặn mà và nay tập trung cho công việc kinh doanh, hạn chế xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Mai Phương Thuý từng đặt mục tiêu kết hôn ở tuổi 34 sau đó sinh 5 con nhưng đến nay cô chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể. 

Mai Phương Thúy chính thức lên tiếng giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng - Ảnh 4
Mai Phương Thuý từng đặt mục tiêu kết hôn ở tuổi 34 sau đó sinh 5 con - Ảnh: FBNV

Mai Phương Thuý từng trải lòng với chúng tôi về việc sinh con sau này: 'Tôi thích nhiều con. Tôi muốn phải có tầm 5 đứa con. Lớn lên nó sẽ giống trong phim Bố Già, tranh giành tài sản. Lúc ấy tôi kiểu như sẽ ngồi đấy làm chủ trì phân phát, với cả ngồi xem các con cạnh tranh với nhau. Nhưng mà giờ tôi 34 tuổi rồi mà còn chưa đẻ đứa đầu tiên, thì không hiểu 5 đứa đấy từ đâu ra'

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006 và lọt top 17.

Mai Phương Thúy chính thức lên tiếng giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng - Ảnh 5
Mai Phương Thúy từng chia sẻ có bạn trai gắn bó hơn 10 năm - Ảnh: Internet

Trong một bài phỏng vấn vào năm 2020, Mai Phương Thúy từng chia sẻ có bạn trai gắn bó hơn 10 năm. Tuy nhiên, cô không tiết lộ danh tính người yêu. Cặp đôi đã gắn bó cả thập kỷ nhưng chưa từng công khai bất kì hình ảnh nào trước công chúng. Mai Phương Thuý cho biết bạn trai là một người có điều kiện kinh tế, sẵn sàng hỗ trợ tài chính khi cô gặp khó khăn. Đồng thời, người này luôn nhường nhịn, chiều chuộng cô hết mực trong nhiều năm qua.

Mai Phương Thúy liên tục dính nghi vấn mang thai, tiết lộ tin sốc từng muốn sinh 5 con chỉ vì một lý do

Mai Phương Thúy liên tục dính nghi vấn mang thai, tiết lộ tin sốc từng muốn sinh 5 con chỉ vì một lý do

Thời gian gần đây, Mai Phương Thúy trở nên kín tiếng và ít xuất hiện trước công chúng.

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