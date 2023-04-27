Sau tin đồn bầu bí, Mai Phương Thúy lần đầu lộ diện, cách ăn mặc gây chú ý?

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã xuất hiện đoạn clip gây chú ý về Hoa hậu Mai Phương Thúy . Nàng Hậu lần đầu tiên xuất hiện tại sự kiện của làng giải trí Việt sau khi liên tục vướng tin đồn bầu bí, sinh con cho đại gia. Qua ống kính camera thường, sắc vóc nàng Hậu lộ rõ mười mươi.

Khác hẳn dàn mỹ nhân Việt mang cao gót, chọn đầm ôm tôn dáng, Mai Phương Thúy đi giày bệt, diện trang phục rộng khi tham gia sự kiện. Họp mặt cùng bạn bè, người đẹp hớn hở khi thấy đàn anh Trường Giang xuất hiện. Nàng Hậu và "Mười Khó" giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết khi từng có cơ hội cùng chương trình 2 Ngày 1 Đêm.

Khác hẳn dàn mỹ nhân Việt mang cao gót, chọn đầm ôm tôn dáng, Mai Phương Thúy đi giày bệt, diện trang phục rộng - Ảnh: Internet

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thuý có cuộc sống sang chảnh và kín tiếng. Gần đây, người đẹp không còn livestream trò chuyện như trước. Hồi cuối năm 2022, cô đăng một bức ảnh vô tình để lộ vòng 2 lùm lùm như phụ nữ mang thai làm dân tình bán tín bán nghi chuyện cô sinh con. Tuy nhiên sau đó, chính nàng Hậu đã lên tiếng phủ nhận.

Cuối năm 2022, Mai Phương Thúy để lộ vòng 2 lùm lùm, lộ nghi vấn bầu bí - Ảnh: Internet

Cô lên tiếng làm rõ thông tin đã sinh con trong một sự kiện: "Làm gì có chuyện đấy, tôi còn không biết năm nào mình sẽ có con đây. Nghe tin đồn này, tôi vui khi thấy cư dân mạng thật nhiều thuyết âm mưu. Có con thật, chắc tôi vui lắm!".

Mai Phương Thuý từng lên tiếng đính chính không mang bầu - Ảnh: Internet

Về dự định sinh con sau này, Mai Phương Thuý muốn có 5 nhóc tỳ vì lý do khó ngờ là "để xem các con tranh giành tài sản". Nàng hậu từng gây chú ý khi phát ngôn: "Tôi thích nhiều con ấy. Tôi muốn phải có tầm 5 đứa con. Lớn lên nó sẽ giống trong phim Bố Già, tranh giành tài sản.

Lúc ấy tôi kiểu như sẽ ngồi đấy làm chủ trì phân phát, với cả ngồi xem các con cạnh tranh với nhau. Nhưng mà giờ tôi 34 tuổi rồi mà còn chưa đẻ đứa đầu tiên, thì không hiểu 5 đứa đấy từ đâu ra".