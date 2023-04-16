Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ đăng đàn tiết lộ dấu hiệu thay đổi lạ trên cơ thể khiến netizen lo lắng

Hậu trường 16/04/2023 10:33

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy đăng tải hình ảnh cá nhân, tiết lộ dấu hiệu thay đổi lạ trên cơ thể khiến công chúng đặc biệt chú ý.

Nổi tiếng và có tài kinh doanh nên dù không hoạt động nhiều trong showbiz, nhất cử nhất động của Hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ đăng đàn tiết lộ dấu hiệu thay đổi lạ trên cơ thể khiến netizen lo lắng - Ảnh 1
Hoa hậu Mai Phương Thúy dù ít hoạt động showbiz nhưng vẫn được công chúng quan tâm - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy đăng tải khung ảnh khoe nhan sắc trẻ trung và xinh đẹp. Tuy nhiên, cô cũng đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của bản thân khi bắt đầu xuất hiện vết hằn trên phần cổ. Chứng kiến điểm thay đổi của bản thân, Mai Phương Thúy cho biết cô cảm thấy đây là một cảm giác rất lạ, giống như đang có 2 cuộc đời để sống. Cô cũng cho biết mình sẽ trân quý các bộ phận trên cơ thể nhiều hơn.

Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ đăng đàn tiết lộ dấu hiệu thay đổi lạ trên cơ thể khiến netizen lo lắng - Ảnh 2

Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ đăng đàn tiết lộ dấu hiệu thay đổi lạ trên cơ thể khiến netizen lo lắng - Ảnh 3
Mai Phương Thúy nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của bản thân khi bắt đầu xuất hiện vết hằn trên phần cổ - Ảnh: Internet

 

Chia sẻ trên của Mai Phương Thúy nhận được sự chú ý của khán giả. Trước đó, không ít lần nàng hậu thường bắt gặp tình trạng mệt mỏi, thường xuyên nhập viện. Hồi cuối tháng 2 năm nay, bạn thân của cô nàng đã đăng tải hình ảnh Mai Phương Thuý tiều tuỵ trên giường bệnh.

Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ đăng đàn tiết lộ dấu hiệu thay đổi lạ trên cơ thể khiến netizen lo lắng - Ảnh 4
Hồi cuối tháng 2 năm nay, bạn thân của cô nàng đã đăng tải hình ảnh Mai Phương Thuý tiều tuỵ trên giường bệnh - Ảnh: Internet

 

Trong ảnh, nàng Hậu mệt mỏi, thiếu thần sắc. Người bạn này chia sẻ phải cấp cứu trong đêm, ốm đau trong người còn bị lấy máu 2 bên tay. Được biết, Mai Phương Thuý cũng từng chia sẻ với truyền thông: “Thể trạng Thúy không hề yếu nhưng sức đề kháng lại yếu nên mới hay ốm vặt. Chỉ cần thời tiết thay đổi là Thúy sẽ bị ốm, mệt. Mấy hôm vừa rồi trời Sài Gòn nắng mưa liên tục nên Thúy bị ốm luôn”.

Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ đăng đàn tiết lộ dấu hiệu thay đổi lạ trên cơ thể khiến netizen lo lắng - Ảnh 5
Mai Phương Thúy từng chia sẻ thể trạng của cô không hề yếu nhưng sức đề kháng lại yếu nên mới hay ốm vặtẢnh: Internet

 

Tuy nhiên, nàng hậu vẫn có thái độ lạc quan: “Sống xa nhà lại sống một mình nguy hiểm lắm. Thúy ở Sài Gòn một thân một mình nên nếu Thúy không may bị ngất, chắc chắn phải 3, 4 ngày hôm sau mọi người mới biết. Mọi người sẽ nghĩ Thúy đi chỗ này, chỗ kia, sẽ không ai hỏi hết.

Thế nên, hơi ốm là Thúy đã lên Facebook "gào lên" rồi. Bạn bè tôi sẽ hỏi thăm, tiếp tế, gửi thuốc, cho ăn ngay (Cười). Chỉ cần ốm nhẹ là Thúy cũng đã "xông vào" bệnh viện, phòng cấp cứu ở các bệnh viện lớn là nhẵn mặt Thúy hết rồi đấy!”.

 

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