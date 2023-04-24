Mai Phương Thúy liên tục dính nghi vấn mang thai, tiết lộ tin sốc từng muốn sinh 5 con chỉ vì một lý do

Không chỉ thế, Mai Phương Thúy chỉ chia sẻ những khoảnh khắc cận mặt, ít khi để lộ vóc dáng mỗi khi đăng ảnh lên trang cá nhân. Chính vì 2 lý do này, nàng hậu đình đám Vbiz vướng nghi vấn ở ẩn để bí mật sinh con. Tuy nhiên, những ngày qua Mai Phương Thúy không lên tiếng về thông tin này.

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thuý được người hâm mộ quan tâm vì có cuộc sống sang chảnh và nhan sắc ngày càng chín muồi. Thế nhưng dạo này, Hoa hậu Việt Nam 2006 ít tham dự các sự kiện và hạn chế tiết lộ cuộc sống đời thường, không còn livestream trò chuyện như trước kia khiến dân tình tò mò.

Đây không phải lần đầu tiên Mai Phương Thúy bị gọi tên vào những tin đồn mang thai hay sinh con. Hồi cuối năm 2022, nàng hậu từng đăng một bức ảnh vô tình để lộ vòng 2 lùm lùm như phụ nữ mang thai. Ngay lặp tức, Mai Phương Thúy đã phải đính chính: 'Tôi không mang bầu'.

Mai Phương Thúy đáp trả cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Hoa hậu bị nghi là đang mang thai - Ảnh: FBNV

Sau đó, Mai Phương Thuý tiếp tục lên tiếng làm rõ thông tin đã sinh con tại một sự kiện giải trí. Nàng hậu từng nói trước truyền thông rằng cô còn không biết năm nào mình sẽ có con. Nghe tin đồn này, cô vui khi thấy cư dân mạng thật nhiều thuyết âm mưu. Nếu có con thật, chắc sẽ rất vui.

Về dự định sinh con sau này, Mai Phương Thuý muốn có 5 nhóc tỳ vì lý do "độc lạ" không ai ngờ là để xem các con tranh giành tài sản. Nàng hậu từng gây chú ý khi phát ngôn rằng cô thích nhiều con. Cô muốn phải có tầm 5 đứa con. Lớn lên bọn trẻ sẽ giống trong phim Bố Già, tranh giành tài sản. Lúc ấy cô sẽ ngồi đấy làm chủ trì phân phát, với cả ngồi xem các con cạnh tranh với nhau. Cô còn hài hước cho biết hiện tại đã 34 tuổi rồi mà còn chưa đẻ đứa đầu tiên, thì không biết 5 đứa con ấy ở đâu ra.

Mai Phương Thuý muốn có 5 nhóc tỳ vì lý do "độc lạ" không ai ngờ là để xem các con tranh giành tài sản - Ảnh: FBNV

Sau 17 năm đăng quang Hoa hậu, Mai Phương Thúy từng bày tỏ mong muốn sẽ kết hôn ở tuổi 34 nhưng đến năm 35 tuổi thì nàng hậu vẫn chưa có kế hoạch lên xe hoa. Mai Phương Thuý rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, công chúng chỉ biết đến chuyện có thời gian người đẹp và Noo Phước Thịnh hẹn hò nhưng nhanh chóng đứt gánh.

Mai Phương Thuý tiết lộ đang có bạn trai là một doanh nhân giàu có - Ảnh: Internet

Trong vài lần hiếm hoi lộ diện trước truyền thông, Mai Phương Thuý tiết lộ đang có bạn trai là một doanh nhân giàu có. Cặp đôi đã gắn bó cả thập kỷ nhưng chưa từng công khai bất kì hình ảnh nào trước công chúng. Mai Phương Thuý hé lộ bạn trai là một người có điều kiện kinh tế, sẵn sàng hỗ trợ tài chính khi cô gặp khó khăn. Nàng hậu cho biết "nửa kia" luôn nhường nhịn, chiều chuộng cô hết mực trong nhiều năm qua.