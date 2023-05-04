Những điều ít người biết về mẹ ruột Mai Phương Thúy: Trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng mất, thay chồng chăm sóc cha mẹ già và 2 con

Hậu trường 04/05/2023 09:10

Mẹ ruột Mai Phương Thúy là người kín tiếng nhất trong số các bà mẹ của dàn Hoa hậu Việt Nam. Bà rất ít khi xuất hiện nhưng lại có ảnh hưởng đặc biệt với con gái.

Mẹ ruột Mai Phương Thúy chỉ được giới thiệu vỏn vẹn trên truyền thông là bà Nguyễn Phương Lan từng là cán bộ trong ngành thuế (Chi cục Thuế quận Tây Hồ). Bà phải một mình chăm sóc cha mẹ chồng và 2 con nhỏ sau biến cố mất chồng.

Những điều ít người biết về mẹ ruột Mai Phương Thúy: Trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng mất, thay chồng chăm sóc cha mẹ già và 2 con - Ảnh 1
Mẹ Mai Phương Thúy phải một mình chăm sóc cha mẹ chồng và 2 con nhỏ sau biến cố mất chồng - Ảnh: Internet

Trong số những bức hình hiếm hoi của mẹ ruột Hoa hậu Mai Phương Thúy, khán giả đều thấy bà xuất hiện với phong cách giản dị và nụ cười chân chất. Ít ai biết rằng mẹ của Hoa hậu Mai Phương Thúy đã trải qua những năm tháng đầy khó khăn, vất vả để nuôi lớn 2 cô con gái xinh đẹp, nổi tiếng như hiện tại.

Được biết, năm Mai Phương Thúy lên 6 tuổi, chồng bà qua đời, bà Lan ở vậy nuôi 2 con nhỏ. Cuộc sống khó khăn, vất vả vì thiếu đi trụ cột trong gia đình khiến bà không có nhiều thời gian để ở bên các con.

Những điều ít người biết về mẹ ruột Mai Phương Thúy: Trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng mất, thay chồng chăm sóc cha mẹ già và 2 con - Ảnh 2
Mẹ của Hoa hậu Mai Phương Thúy đã trải qua những năm tháng đầy khó khăn, vất vả để nuôi lớn 2 cô con gái xinh đẹp, nổi tiếng như hiện tại - Ảnh: FBNV

Chính vì thế, bà rèn giũa cho 2 con sự tự lập và mạnh mẽ. Nhưng điều đáng quý nhất là bà luôn dạy các con phải sống sao cho đúng "nếp nhà", tôn trọng truyền thống gia đình và trọng chữ hiếu, chữ nghĩa.

Sau khi chồng mất, bà Lan từng bị bố mẹ chồng "đuổi" khỏi nhà. Vì ông bà biết cuộc sống của 3 mẹ con Thúy đã quá khó khăn, nếu tiếp tục để con dâu lo cho mình thì sẽ rất vất vả. Ông bà muốn mẹ Thúy tìm được tình yêu mới, một chốn nương tựa mới. Nhưng bà Lan đã không làm như vậy.

Những điều ít người biết về mẹ ruột Mai Phương Thúy: Trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng mất, thay chồng chăm sóc cha mẹ già và 2 con - Ảnh 3
Bà Lan xuất hiện cùng con gái trên truyền hình cách đây nhiều năm - Ảnh: Internet

Bà vẫn hết lòng chăm lo cho bố mẹ chồng, chu toàn việc ăn học, dạy dỗ 2 con. Nhắc đến sự hi sinh của mẹ, Mai Phương Thúy luôn tự hào rằng hơn 20 năm qua, mẹ vẫn ở bên ông bà và được xem như người con gái ruột của ông bà.

Mẹ ruột Mai Phương Thúy rất kín tiếng và ít khi xuất hiện cùng con gái. Tuy nhiên, cách đây 3 năm, Hoa hậu gốc Hà thành bất ngờ chia sẻ hình ảnh mẹ ở bệnh viện nhưng không tiết lộ cụ thể tình trạng sức khỏe của đấng sinh thành. 

Những điều ít người biết về mẹ ruột Mai Phương Thúy: Trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng mất, thay chồng chăm sóc cha mẹ già và 2 con - Ảnh 4
Mai Phương Thúy cùng em gái túc trực ở bệnh viện để chăm sóc mẹ - Ảnh: FBNV

Chính những hy sinh, những lo lắng của mẹ đã khiến Mai Phương Thúy càng thương bà nhiều hơn. Dù không chia sẻ hình ảnh mẹ trên trang cá nhân nhưng một số lần nhắc đến đấng sinh thành. Vào ngày của mẹ, Hoa hậu Việt Nam 2006 cũng từng viết rằng: 'Con yêu mẹ và nguyện để mẹ điều khiển cả đời ạ. Cái gì của Cún thì cũng là của mẹ (nói thế thôi chứ con cũng hay lật lọng lắm ạ)'.

Được biết, mối quan hệ giữa Mai Phương Thuý và mẹ rất khăng khít. Cô từng chia sẻ trong một bài báo rằng: 'Mẹ tôi bây giờ lo nhất chắc chuyện tôi sinh con thôi. Tôi lấy chồng hay không mẹ không lo vì nhìn thấy con gái được người yêu rất chăm sóc bà đủ an tâm nhưng có lẽ mẹ lo tôi bây giờ đã 30-31 tuổi mà chưa chịu có con thì càng để về sau càng khó, chắc chỉ có điều lo lắng ấy là lớn nhất với mẹ thôi'.

Những điều ít người biết về mẹ ruột Mai Phương Thúy: Trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng mất, thay chồng chăm sóc cha mẹ già và 2 con - Ảnh 5
Mai Phương Thúy thừa nhận mình vẫn còn rất nhiều điều để làm chưa vội kết hôn và mong muốn có thể trở thành tỷ phú ở tuổi 40 - Ảnh: Internet

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