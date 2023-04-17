Hậu chia tay Ninh Dương Lan Ngọc, DV Minh Luân 'lên đời' giàu nứt vách, có bạn gái xinh đẹp không thua kém tình cũ

Cuộc sống nam diễn viên Minh Luân thay đổi khá nhiều sau khi chia tay người đẹp Ninh Dương Lan Ngọc.

Minh Luân là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua loạt bộ phim như: Cỏ Đuôi Gà, Tình Yêu Pha Lê, Anh Em Nhà Bác Sĩ, Mật Mã Chuông Gió, Mẹ Rơm… Sau nhiều năm hoạt động trong nghề, anh đã có chỗ đứng nhất định, sở hữu khối tài sản kếch xù. Tuy nhiên, ở độ tuổi U40, anh vẫn chưa tiến tới hôn nhân với người yêu lâu năm. Minh Luân là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ - Ảnh: Internet Không chỉ diễn xuất, Minh Luân còn phát triển kinh tế bằng việc lấn sân sang kinh doanh. Công việc này mang đến cho anh cuộc sống sung túc. Trước đó, anh từng có quãng thời gian làm ăn thua lỗ đến mất ăn mất ngủ. Anh tâm sự lần đầu góp vốn cùng bạn mở spa, làm đẹp nhưng chỉ vài tháng đành bán cổ phần rút tiền về. Thua lỗ một ít nhưng anh vẫn không từ bỏ còn tiền để đầu tư sang làm nhà hàng. Sau 10 tháng kinh doanh nhà hàng thì anh mất tất cả số vốn gần 2 tỷ đồng.

Anh từng có quãng thời gian làm ăn thua lỗ đến mất ăn mất ngủ - Ảnh: FBNV Đến nay, anh đã vực dậy được kinh tế và duy trì hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực nước hoa. Anh có hệ thống nước hoa nổi tiếng với nhiều showroom lớn trải dài từ TP.HCM, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, đến Vĩnh Long, Phú Quốc - Kiên Giang… Hết những ngày tháng lao đao vì nợ nần, anh nắm trong tay nhiều tài sản giá trị - Ảnh: FBNV Hết những ngày tháng lao đao vì nợ nần, anh nắm trong tay nhiều tài sản giá trị. Anh từng khoe thành tựu của bản thân bằng căn hộ ở quận 7, thời điểm năm 2015 có giá trị khoảng 3 tỷ đồng, anh cũng đầu tư vào nội thất của tổ ấm bằng hàng loạt nội thất đắt đỏ, lên tới 2 tỷ đồng.

Dù sự nghiệp ổn định nhưng tình trường Minh Luân lại không ít những sóng gió - Ảnh: Internet Dù có sự nghiệp ổn định nhưng tình trường Minh Luân lại không ít những sóng gió. Anh được xem là nam diễn viên “đào hoa” nhất nhì khi từng trải qua những mối tình với toàn mỹ nhân trong showbiz. Trong đó, anh từng hẹn hò với nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Đây là mối tình được công chúng chú ý nhất. Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi đã "đường ai nấy đi" - Ảnh: Internet Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi đã "đường ai nấy đi". Một nguồn tin từng tiết lộ Lan Ngọc khi yêu hay giận dỗi, nhiều lần tan hợp trong 3 năm đó. Thậm chí Minh Luân từng cầu hôn nhưng cô không nhận lời vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, người trong cuộc đến nay vẫn chưa xác nhận tin đồn này. Ảnh minh họa: Internet Sau đó, năm 2020, diễn viên Minh Luân đã đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc cùng bạn gái mới trong chuyến du lịch tại Đà Lạt. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên công khai hình ảnh bạn gái của anh. Diễn viên sinh năm 1985 cho biết bạn gái anh là Thiên Hương, sinh năm 1993, là ca sĩ. Cô từng tham gia cuộc thi Duyên dáng Bolero. Nhan sắc xinh đẹp của bạn gái Minh Luân khiến nhiều người ganh tị - Ảnh: FBNV Minh Luân đang làm bạn gái hạnh phúc từng ngày khi ở bên nhau - Ảnh: FBNV Dù trải qua nhiều ồn ào về chuyện tình cảm với nhiều người đẹp trong showbiz nhưng Minh Luân khẳng định, bạn gái cực kỳ tin tưởng anh. Cô không để ý đến quá khứ, bởi tất cả đều là chuyện đã qua và đúng sai, rất khó để người ngoài đánh giá. Quan trọng nhất là Minh Luân đang làm bạn gái hạnh phúc từng ngày khi ở bên nhau.

Giữa tin đồn rạn nứt tình cảm, thêm tình tiết khẳng định chắc nịch diễn viên Minh Luân và bạn gái đã 'toang'? Giữa tin đồn chia tay, Minh Luân và bạn gái giữ khoảng cách với nhau khi tham gia cùng một sự kiện. Liệu điều này là vô tình và có ẩn ý gì khác?

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