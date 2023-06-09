Đỗ Hoàng Dương bất ngờ hé lộ 'góc khuất' tuổi học trò trong dự án âm nhạc mới

Sau những 'cú nhà hàng' liên tiếp về sản phẩm âm nhạc mới, Đỗ Hoàng Dương đã cho ra mắt trailer 'Lời hứa bỏ quên' với những thước phim mang hơi thở thanh xuân và ý nghĩa gợi mở đầy nhân văn.

Trên Fanpage của mình, từ hồi cuối tháng 5 Đỗ Hoàng Dương đã liên tiếp tung 'hint' về sản phẩm âm nhạc mới. Cụ thể nam ca sĩ thường xuyên đăng tải những đoạn clip ngắn xuất hiện với diện mạo học sinh cấp ba đang cùng vui đùa dưới mái trường tuổi thơ. Không những thế, nam ca sĩ còn thay đổi avatar Fanpage để hé lộ về concept của sản phẩm âm nhạc mới. Những hình ảnh 'nhá hàng' về sản phẩm Lời hứa bỏ quên Cộng đồng mạng mau chóng 'soi' được trên mỗi ảnh đại diện Đỗ Hoàng Dương thay đổi đều là cảnh nam ca sĩ rơi nước mắt cùng những vết thương trên mặt. Vẫn là chủ đề thanh xuân vườn trường - thế mạnh của Đỗ Hoàng Dương nhưng lần này là một MV có phần 'nặng đô' hơn khi nam ca sĩ khai thác chủ đề bạo lực học đường.

Đỗ Hoàng Dương vẫn được cõi mạng nhận xét là cực kì hợp với những bài hát mang hơi thở thanh xuân và nam ca sĩ cũng tích cực theo đuổi concept ấy nhưng không gây được tiếng vang. Phải mãi gần đây khi anh cho ra mắt K'hông Yêu Cũng Chẳng Cô Đơn' mới bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý hơn. Hình ảnh tươi vui, trong sáng trong trailer MV mới Mặc dù Đỗ Hoàng Dương đã hé lộ những đoạn clip, hình ảnh cũng như trailer của bài hát mới mang tên 'Lời hứa bỏ quên' nhưng ấy đều là những hình ảnh thời học trò hết sức trong sáng, tươi vui. Thời điểm poster chính thức được tung ra người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng với hình ảnh u buồn cùng thông điệp 'nặng trĩu' mà nam ca sĩ khéo léo đan gài trong trailer và poster.

Trong gần 60 giây, những khoảnh khắc đầu tiên trong trailer 'Lời Hứa Bỏ Quên' gây ấn tượng lớn cho khán giả khi MV lấy bối cảnh một làng chài vùng biển đẹp như tranh vẽ. Đỗ Hoàng Dương vẫn xuất hiện trong hình ảnh một nam sinh hiền lành, chất phác mà khán giả đã rất quen thuộc. Thời thanh xuân ai cũng từng một lần trải qua Thế nhưng lần này khán giả đặc biệt chú ý tới một điểm khác lạ đó chính là câu thoại mở đầu của trailer. Cụ thể, nam ca sĩ nức nở nói "Ai cũng có một thời thanh xuân đẹp đẽ" rồi khựng lại và tiếp tục câu thoại "Trừ tôi" khiến ai nấy đều xót xa. Những hình ảnh nam chính bị bắt nạt trong đoạn trailer đã chiếm sóng của thước phim thời học trò tươi vui, trong sáng được công bố trước đó. Cảm xúc nặng nề và hồi hộp bỗng chốc bao trùm đoạn trailer 60 giây. Cảnh nam chính bị bạo lực học đường Đỗ Hoàng Dương cũng hé lộ ba câu hát tâm đắc nhất trong 'Lời hứa bỏ quên' trên trang cá nhân bao gồm: “Có bao nhiêu buồn vui cuộc tình trái ngang, giờ đây cũng phải quên đi mà thôi, chẳng thể giữ mãi giấc mơ qua rồi…”. Đây hứa hẹn sẽ là một sản phẩm âm nhạc vừa thỏa mãn phần nhìn vừa đảm bảo thu hút khán giả ở phần nghe của nam ca sĩ. Câu hát viral được nam ca sĩ hé lộ Hiện những thước phim nhá hàng sản phẩm âm nhạc của Đỗ Hoàng Dương vẫn đang nhận được sự quan tâm từ khán giả. Được biết MV Lời hứa bỏ quên sẽ được lên sóng vào tối 9/6. Đỗ Hoàng Dương là tài năng trẻ được khán giả yêu quý qua cuộc thi The Voice Kids 2013 và The Voice 2018. Sau cuộc thi, học trò của Đông Nhi có những hoạt động nghệ thuật nổi bật. ỗ Hoàng Dương sở hữu vẻ ngoài điển trai và sở hữu phong cách âm nhạc cũng thu hút giới trẻ, vì thế những sản phẩm của anh luôn phù hợp với thị hiếu khán giả. Bên cạnh đó Đỗ Hoàng Dương còn tham gia diễn xuất và nhận được nhiều lời khen ngợi.

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