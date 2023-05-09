Dân tình 'ngã ngửa' với chiếc đầm kiêu sa lộ chi tiết bỏng mắt người xem của Nữ hoàng nội y

Mới đây, Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại sự kiện họp báo ra mắt dự án âm nhạc mới đốt mắt mọi người trong mẫu đầm voan màu kem toát lên khí chất kiêu sa như tiểu thư hào môn.

Tối 7/5, Hồ Ngọc Hà tổ chức buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc "Love Songs - Love Vietnam" in Da Nang tại khu vườn Terrace, tầng 5, Diamond Plaza, TP.HCM với sự tham dự của dàn sao Việt và cả bố mẹ ruột lẫn bố mẹ chồng từ Thụy Điển bay về Việt Nam. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tại sự kiện - Ảnh: Internet Đêm nhạc "Love Songs" sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 3/6. Đây là lần thứ hai Hồ Ngọc Hà mang dự án ra không gian ngoài trời sau đêm đầu tiên ở Đà Lạt cuối năm ngoái. Ca sĩ cho biết không khỏi áp lực khi phải chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu từ chọn bài, tập hát đến yếu tố sân khấu, làm việc với ê-kíp...

Tại đây, Hồ Ngọc Hà diện chiếc đầm voan màu nâu nhạt giúp cô nàng đem một visual mềm mại, uyển chuyển nhưng không kém phần sang trọng trong buổi họp báo. Do chất vải của đầm khá móng, Hồ Ngọc Hà cũng tinh tế lựa chọn một chiếc body con màu đen bên trong. Khi chụp với ánh đèn, phần nội y bên trong vẫn hiện rõ "mồn một". Điểm cộng lớn nhất cho layout này chính là đôi găng tay đen khiến tổng thể trở nên cổ điển, không gây nhàm mắt. Chiếc đầm kiêu sa tựa nữ thần - Ảnh: Internet Đặc biệt, đại gia đình của nữ ca sĩ cũng có mặt, bao gồm bố mẹ chồng từ Thụy Điển sang, bố mẹ ruột, ông xã Kim Lý cùng hai con Lisa – Leon. Diễn viên Kim Lý - chồng Hồ Ngọc Hà cho biết bố mẹ anh từ Thụy Điển về Việt Nam thăm cháu nội hồi tháng 3.

Bố mẹ ruột Hồ Ngọc Hà và bố Kim Lý (tóc bạc) - Ảnh: Internet Cặp song sinh Lisa - Leon gây chú ý khi xuất hiện bên ông bà ngoại. Cả hai có những cử chỉ đáng yêu, vô tư chạy nhảy suốt quá trình diễn ra sự kiện - Ảnh: Internet Khi biết con dâu sắp thực hiện liveshow, cả hai háo hức mong chờ. Theo Kim Lý, Hồ Ngọc Hà luôn dành tình yêu cho âm nhạc và anh ủng hộ vợ theo đuổi niềm đam mê. Diễn viên hỗ trợ bạn đời bằng cách chăm sóc các con để cô tập trung luyện tập. Đại gia đình dự họp báo Love Songs - Love Vietnam của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet rong lúc nữ ca sĩ chia sẻ, Leon hét lớn sau đó chạy về phía mẹ. Khi được Hà Hồ mời phát biểu, cậu nói: “Mẹ ơi! Con muốn đi về” khiến nữ ca sĩ có chút bối rối nhưng mọi người thì bật cười thích thú - Ảnh: Internet Ngoài ra còn có sự tham gia của một số bạn bè thân thiết với Hồ Ngọc Hà như người mẫu Lê Thúy, Phí Phương Anh, Lê Hà, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, Sofia, Gigi Hương Giang, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện, Tiktok Creator Phạm Thoại, Tina Thảo Thi… Đạo diễn Trần Thành Trung, Hồ Ngọc Hà, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, MC Minh Xù - Ảnh: Internet Trước đó, Hà Hồ xuất hiện trong bộ đầm voan cánh tiên màu tím ngọt ngào khiến fan không khỏi trầm trồ. Nữ ca sĩ lựa chọn layout makeup nhẹ nhàng với lớp nền trong suốt. Trước visual như thần tiên tỉ tỉ, nhiều khán giả cho rằng ngày xưa Hà Hồ mà đi thi Hoa hậu thì chắc sẽ giành lấy vương miện. Cận cảnh khí chất "tiên tử" của nữ hoàng giải trí showbiz Việt - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà mạnh dạn khẳng định: 'Nhạc của tôi chưa bao giờ hết thú vị', show diễn Love Songs 2 đang được chuẩn bị Có thể các tác phẩm âm nhạc của Hồ Ngọc Hà không quá nổi bậc trên Youtube, không quá nhiều lượt view nhưng độ phủ sóng tại các nền tảng khác thì không phải bàn cãi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-tinh-nga-ngua-voi-chiec-am-kieu-sa-lo-chi-tiet-bong-mat-nguoi-xem-cua-nu-hoang-noi-y-579852.html