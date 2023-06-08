Cựu hotgirl U40 làm giảng viên lên đồ cực đắt đỏ, chứng minh 'không phải dạng vừa'

Mới đây, trên trang cá nhân Midu hạnh phúc khi chia sẻ khoảnh khắc đầy sang chảnh đã thu hút sự chú ý từ phía đông đảo khán giả.
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Cựu hotgirl, diễn viên Midu (sinh năm 1989) là một trong gương mặt showbiz có nhiều fans bậc nhất. Cô là một trong những viên viên cùng với Miu Lê, Nhã Phương, Phương Mai... tạo được dấu ấn thành công với hình ảnh thuần khiết bước ra từ bộ phim học đường "Những thiên thần áo trắng". Hiện tại, cô đã bước sang tuổi 34 nhưng vẫn chưa 1 lần có dấu hiệu ngừng hot. Nữ diễn viên được khen tài sắc vẹn toàn khi cùng 1 lúc đảm đương nhiều lĩnh vực như làm nghệ thuật, kinh doanh và đồng thời là giảng viên đại học.
Mới đây, trên trang cá nhân, Midu vừa khiến dân tình được một phen trầm trồ khi đăng tải đoạn clip khoe cảnh đập hộp hàng loạt chiếc túi hiệu mới của mình đến từ thương hiệu Hermes. Đáng nói, đây đều là những chiếc túi rất đắt đỏ, cho thấy tiềm lực kinh tế "không phải dạng vừa" của cựu hot girl 8X.
Dựa vào hình ảnh trên có thể nhận ra, ngoài chiếc túi còn có sự xuất hiện của chiếc đồng hồ nữ Franck Muller Vanguard V32 Pink Full Diamond. Thiết kế tới từ thương hiệu Thuỵ Sĩ được lòng rất nhiều doanh nhân thành đạt. Phiên bản màu hồng thường được nữ giới yêu mến vì nữ tính và sang. Item được nạm mặt kim cương này được bày bán ở 1 số trang web đồng hồ uy tín tại Việt Nam với giá khởi điểm khoảng từ 135 triệu đồng.
Cô là nghệ sĩ đa năng, Midu còn phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng một cách thành công. Năm 2016, Midu thành lập thương hiệu thời trang riêng, hiện đã mở nhiều chi nhánh trên địa bàn TP.HCM. Bên cạnh đó, cô nàng còn cực mát tay trong lĩnh vực đầu tư bất động sản.
Cư dân mạng có lẽ đã quá quen thuộc với hình ảnh Midu đi "săn" đất, ký giấy tờ hoặc ôm sổ đỏ. Được biết, nữ diễn viên thường mua đất; mua nhà rồi tu sửa, tôn tạo lại để bán, đôi khi cho thuê. Dù không tiết lộ con số cụ thể nhưng khán giả vẫn đoán được Midu kiếm "bộn" từ nhiều giao dịch bất động sản giá trị.