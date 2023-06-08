Cựu hotgirl U40 làm giảng viên lên đồ cực đắt đỏ, chứng minh 'không phải dạng vừa'

Cựu hotgirl, diễn viên Midu (sinh năm 1989) là một trong gương mặt showbiz có nhiều fans bậc nhất. Cô là một trong những viên viên cùng với Miu Lê, Nhã Phương, Phương Mai... tạo được dấu ấn thành công với hình ảnh thuần khiết bước ra từ bộ phim học đường "Những thiên thần áo trắng". Hiện tại, cô đã bước sang tuổi 34 nhưng vẫn chưa 1 lần có dấu hiệu ngừng hot. Nữ diễn viên được khen tài sắc vẹn toàn khi cùng 1 lúc đảm đương nhiều lĩnh vực như làm nghệ thuật, kinh doanh và đồng thời là giảng viên đại học.

Midu tuổi 34 vẫn "thôi miên" hàng triệu fans với nhan sắc trẻ mãi không già. Danh xưng "Cô Long" mà dân tình tặng cho người đẹp không hề mai một theo thời gian

Mới đây, trên trang cá nhân, Midu vừa khiến dân tình được một phen trầm trồ khi đăng tải đoạn clip khoe cảnh đập hộp hàng loạt chiếc túi hiệu mới của mình đến từ thương hiệu Hermes. Đáng nói, đây đều là những chiếc túi rất đắt đỏ, cho thấy tiềm lực kinh tế "không phải dạng vừa" của cựu hot girl 8X.