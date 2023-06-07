Sao nhí Lâm Thanh Mỹ bất ngờ tiết lộ lý do 'ở ẩn' trong suốt thời gian qua

Hiện tại Lâm Thanh Mỹ đang tập trung cho kỳ thi quan trọng và thổ lộ mong muốn được thử sức nhiều vai diễn khó trong tương lai.

Lâm Thanh Mỹ sinh năm 2005. Cô nàng đã bén duyên với nghệ thuật từ lúc mới 3 tuổi và được khán giả nhớ đến với nét diễn mộc mạc, vẻ đẹp trong trẻo. Sao nhí từng tạo được tiếng vang trong nhiều bộ phim mình góp mặt như Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Siêu Trộm, Yêu,... Lâm Thanh Mỹ là sao nhí để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả Việt Sau phim Nghề siêu dễ, Lâm Thanh Mỹ khá im ắng trong các hoạt động nghệ thuật. Được biết, nữ diễn viên hiện đang học năm cuối cấp nên phải tập trung cho việc ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đó là lý do bé Mận trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh không tham gia các dự án phim ảnh suốt 1 năm qua.

Nữ diễn viên bộc bạch rằng việc học không quá bận rộn, nhưng sợ khi tham gia một dự án nào đó sẽ bị phân tâm hoặc không sắp xếp, phân chia thời gian hợp lý để có thể vừa học, vừa đóng phim. Cô cũng chưa nhận được lời mời cho một vai diễn hay một dự án mới. Và cô nàng rất mong khi hoàn thành xong kỳ thi đại học sẽ sớm xuất hiện trở lại màn ảnh. Nữ diễn viên sợ bản thân không thể cân bằng giữa việc học là quay phim Nhìn lại hành trình đã qua, Lâm Thanh Mỹ thấy tự hào khi được thử sức ở nhiều vai diễn khác nhau. Sao nhí chia sẻ: 'Em vui vì có những vai diễn được mọi người nhớ đến, yêu thích. Thỉnh thoảng, vẫn có khán giả nhắn tin, nói rằng rất quý mến em qua những vai diễn và trông chờ vào sản phẩm tiếp theo. Khi nhận được lời động viên như vậy, em vui vì biết rằng mọi người yêu quý mình'.

Lâm Thanh Mỹ thấy tự hào khi được thử sức ở nhiều vai diễn khác nhau Theo Lâm Thanh Mỹ, khi còn bé, việc sắp xếp để tham gia đóng phim của cô không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên đến lúc học cấp 3, mỗi dự án đều được nữ diễn viên cân nhắc kỹ vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Lâm Thanh Mỹ cho biết nếu nghỉ học nhiều sẽ khó lấy lại kiến thức. Vì vậy, cô hạn chế đóng phim để tập trung học tập nhiều hơn. Sở thích của Thanh Mỹ khi rảnh là nghe nhạc, xem phim Được biết, sở thích của Thanh Mỹ khi rảnh là nghe nhạc, xem phim. Theo đuổi con đường diễn xuất từ năm 5 tuổi, đến nay, cô bé đã góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh. 'Vai diễn để lại ấn tượng nhất với em là Linh trong Siêu trộm của đạo diễn Hàm Trần. Đây là vai khó, có nhiều cảnh hành động. Để hoàn thành tốt vai diễn, em phải tập võ, trượt giày patin trước đó một tháng', cô chia sẻ. Diễn viên Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh tiết lộ cô là người nhút nhát, ít nói và không có nhiều bạn Diễn viên Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh tiết lộ cô là người nhút nhát, ít nói và không có nhiều bạn. Trong trường, cô kể chỉ thân với 2-3 người bạn quen biết nhiều năm. Thanh Mỹ cho hay cô bị bối rối, lúng túng khi bắt chuyện với người lạ. 'Khi mới gặp, em thường im lặng, không nói chuyện nên mọi người thường nghĩ em chảnh. Tuy nhiên, với bạn bè thân thiết, em mới bộc lộ hết sự hài hước, nói nhiều của mình', cô bộc bạch.

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