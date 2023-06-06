Sang nước ngoài chạy show, Đông Nhi hát ca khúc mới thế nào mà khiến dân tình 'nháo nhào' bàn tán?

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn của Đông Nhi trên 1 sân khấu tại nước ngoài. Được biết, sau khi trở lại với các dự án âm nhạc trong năm 2023, Đông Nhi đã có chuyến lưu diễn ở nước ngoài để phục vụ khán giả tại đây.

Sau khi trải qua một số ồn ào không đáng có với fandom, Đông Nhi gần đây cũng bận rộn lịch trình đi diễn dày đặc trở lại. Cô cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc mới như Người ôm pháo hoa, Những tháng năm tươi đẹp, nữ ca sĩ nhận về nhiều nhận xét tích cực từ người hâm mộ, giong ca ''Ngọt ngào'' vẫn giữ được phong độ như ngày nào.

Trong clip, giọng ca Trách ai bây giờ khiến khán giả không khỏi trầm trồ trước sắc vóc mặn mà, quyến rũ khi diện chiếc váy sắc tím đầy nổi bật. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng mang đến ca khúc được phát hành cách đây không lâu của mình là Người ôm pháo hoa lên sân khấu trình diễn.

Bên dưới đoạn clip biểu diễn của Đông Nhi, một số ý kiến đã cho rằng dường như chất lượng của âm thanh trên sân khấu này không được tốt. Cụ thể, ở một số khoảnh khắc người hâm mộ có thể nghe rõ được phần âm nhạc được đánh và giọng hát của Đông Nhi chẳng hề có sự ăn nhập và hòa quyện gì với nhau, điều này phần nào đã làm cho tiết mục biểu diễn của Đông Nhi chưa thể khiến người nghe hoàn toàn thỏa mãn như mong đợi.

Cộng đồng mạng bình luận khen giọng hát của nữ ca sĩ nhưng lại phê bình âm thanh quá lớn

Tuy nhiên, dù âm thanh gặp đôi chút vấn đề nhưng Đông Nhi vẫn hoàn thành tiết mục một cách trọn vẹn. Đặc biệt, giọng hát live của nữ ca sĩ cũng được đánh giá là tiến bộ hơn rất nhiều

Ngoài là ca sĩ có gu âm nhạc tốt, Đông Nhi còn được biết đến là một trong số những ca sĩ nữ sở hữu khả năng trình diễn tốt của Vpop. Đông Nhi luôn biết cách làm chủ sân khấu, mang đến tiết mục bùng nổ năng lượng cho khán giả.

Ca sĩ Đông Nhi được đánh giá cao bởi vì khả năng biểu diễn chuẩn ngôi sao VPOP

Không chỉ vậy, khả năng xử lý tình huống của nữ ca sĩ cũng ấn tượng không kém. Đoạn clip Đông Nhi xử lý chuyên nghiệp khi gặp liên hoàn sự cố trên sân khấu được fan lan truyền gần đây có thể minh chứng rõ ràng điều này.

Ngay khi vừa bước ra được vài bước, Đông Nhi dường như đã vấp trúng đế chân của một khung cửa trước mặt khiến nữ ca sĩ chao đảo. Rất nhanh sau đó cô đã lấy lại được thăng bằng và bước sang bên khác để tiếp tục trình diễn tiếp. Dân tình chia sẻ lại đoạn clip này cũng đã dành không ít lời khen cho nữ ca sĩ.

Đông Nhi có màn xử lý nhanh nhẹn khi bị trượt ngã trên sân khấu

Trước đó, trong một sự kiện năm 2016, Đông Nhi vừa làm giám khảo và tham gia biểu diễn. Do trời mưa, sân khấu trơn, nữ ca sĩ không may té một phát như trời giáng khi đang thể hiện vũ đạo bốc lửa. Ngay lập tức, các thành viên vũ đoàn đỡ cô đứng dậy. Dù rất đau, nữ ca sĩ vẫn phải cười và tiếp tục biểu diễn.