'Nữ hoàng nhạc Dance' Thu Minh tái xuất âm nhạc sau 2 năm 'ở ẩn', để lộ diện mạo cuốn hút, gợi cảm tuổi 46

Sao Việt 06/06/2023 16:07

Mới đây, người hâm mộ có dịp ''rần rần'' trước thông tin ''Nữ hoàng nhạc dance'' tái xuất âm nhạc trong năm 2023, cùng với tạo hình mới lạ, cuốn hút mọi khán giả.

Trước đó, vào năm 2020, Thu Minh chuyển sang Singapore sinh sống để hỗ trợ ông xã công tác. Cô tự tay chăm nom con trai nhỏ, làm những việc giản dị như bao bà mẹ khác như cắt tóc, nấu ăn cho con...

'Nữ hoàng nhạc Dance' Thu Minh tái xuất âm nhạc sau 2 năm 'ở ẩn', để lộ diện mạo cuốn hút, gợi cảm tuổi 46 - Ảnh 1
Ca sĩ Thu Minh có cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân ngoại quốc 
'Nữ hoàng nhạc Dance' Thu Minh tái xuất âm nhạc sau 2 năm 'ở ẩn', để lộ diện mạo cuốn hút, gợi cảm tuổi 46 - Ảnh 2
Cô dành phần lớn thời gia vun vén cho gia đình nhỏ của mình từ khi có con 
'Nữ hoàng nhạc Dance' Thu Minh tái xuất âm nhạc sau 2 năm 'ở ẩn', để lộ diện mạo cuốn hút, gợi cảm tuổi 46 - Ảnh 3
Chồng cô là người tình cảm, luôn quan tâm vợ và hết mực yêu thương con cái 

Sau đó, dịch Covid-19 bùng phát khiến gia đình nữ ca sĩ không thể về nước. Thay vì hoang mang, lo lắng, cô nhanh chóng thích nghi, tập trung vun vén tổ ấm nhỏ. 

Thời gian qua, Thu Minh có những ngày tháng thảnh thơi tận hưởng cuộc sống bên chồng và con trai. Khoảng thời gian "ở ẩn" tập trung cho chuyện làm mẹ, làm vợ, với Thu Minh là quãng thời gian đặc biệt của cuộc đời cô.  

'Nữ hoàng nhạc Dance' Thu Minh tái xuất âm nhạc sau 2 năm 'ở ẩn', để lộ diện mạo cuốn hút, gợi cảm tuổi 46 - Ảnh 4
Trong thời gian dịch bệnh Thu Minh không thể về nước nên tập trung chăm lo tổ ấm tại Singapore 

Trở lại hoạt động sau nhiều năm sống ở Singapore, Thu Minh nhận lời tham gia chương trình "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân", kết hợp với nhiều ca sĩ trẻ như Orange, Anh Tú, Trúc Nhân,... 

Nhan sắc của Thu Minh nhận được nhiều lời khen ngợi. Nữ ca sĩ "Đường cong" vẫn giữ được vóc dáng nhỏ nhắn, quyến rũ và tươi trẻ. Tuy vậy, trong 2 năm vừa qua ''Nữ hoàng nhạc dance'' vẫn chưa cho ra sản phẩm âm nhạc mới. 

'Nữ hoàng nhạc Dance' Thu Minh tái xuất âm nhạc sau 2 năm 'ở ẩn', để lộ diện mạo cuốn hút, gợi cảm tuổi 46 - Ảnh 5
Thu Minh cùng các thế hệ ca sĩ trẻ trong show Xuân hạ thu đông rồi lại xuân 
'Nữ hoàng nhạc Dance' Thu Minh tái xuất âm nhạc sau 2 năm 'ở ẩn', để lộ diện mạo cuốn hút, gợi cảm tuổi 46 - Ảnh 6
Tại đây, Thu Minh hát ca khúc mang tên ''Hai mươi hai'' giành tặng con trai đầy cảm động 

Mới đây, để không phụ lòng chờ đợi của người hâm mộ Thu Minh đăng tải loạt ảnh với giao diện cuốn hút, trẻ trung và vô cùng gợi cảm ở tuổi 46, ''nhá hàng'' sản phẩm mới trong thời gian sắp tới. Cô chọn những trang phục có thiết kế lạ mắt, những chi tiết cắt xẻ táo bạo để tôn lên đường cong quyến rũ của bà mẹ một con.  

'Nữ hoàng nhạc Dance' Thu Minh tái xuất âm nhạc sau 2 năm 'ở ẩn', để lộ diện mạo cuốn hút, gợi cảm tuổi 46 - Ảnh 7
Ca sĩ Thu Minh tung hình ảnh hé lộ dự án âm nhạc sắp tới 

 

Theo nữ ca sĩ sinh năm 1977, cô đang ấp ủ một dự án âm nhạc nhưng lần này không đơn giản là phát hành một bài hát hay album thông thường, thay vào đó, cô sẽ mang đến một sản phẩm đặc biệt cho khán giả. Sau khi nghe được chia sẻ từ nữ ca sĩ, phía người hâm mộ đã có những trạng thái ''đứng ngồi không yên''. 

'Nữ hoàng nhạc Dance' Thu Minh tái xuất âm nhạc sau 2 năm 'ở ẩn', để lộ diện mạo cuốn hút, gợi cảm tuổi 46 - Ảnh 8
Ngoại hình cuốn hút, trẻ trung của nữ ca sĩ được đánh giá rất cao. 

Trước đó, chủ hit Bay được dân mạng khen ngợi về nhan sắc khi ngày càng trẻ trung và gợi cảm. Cô tự tin đọ dáng cùng hội bạn thân tại đảo quốc sư tử. Với Thu Minh, từng cô bạn trong hội là những mối “lương duyên” mà cô luôn muốn bảo vệ, gìn giữ. Nữ ca sĩ còn có dịp hội ngộ cùng siêu mẫu Bằng Lăng. Cả hai không ngại “chặt chém” nhau với trang phục quyến rũ.

'Nữ hoàng nhạc Dance' Thu Minh tái xuất âm nhạc sau 2 năm 'ở ẩn', để lộ diện mạo cuốn hút, gợi cảm tuổi 46 - Ảnh 9
Thu Minh tự tin khoe nhan sắc của mình bên những người đẹp khác. 

 

Không chỉ hoạt động năng nổ trong nghệ thuật, Thu Minh tiết lộ cô hiện lấn sân sang mạng xã hội. Nữ ca sĩ hy vọng mang đến hình ảnh tích cực và tràn đầy năng lượng thông qua các video giải trí.

 

Trên TikTok, loạt clip ngắn của nữ ca sĩ nhiều lần lên xu hướng và được đông đảo công chúng hưởng ứng. Ngoài khoe giọng hát thiên phú, giọng ca gốc Hà thành còn nhạy bén bắt trend với phong cách hài hước. 

 

'Nữ hoàng nhạc Dance' Thu Minh tái xuất âm nhạc sau 2 năm 'ở ẩn', để lộ diện mạo cuốn hút, gợi cảm tuổi 46 - Ảnh 10
Thu Minh mang đến những clip TikTok hài hước, duyên dáng.

Bất ngờ trước cuộc sống sang chảnh của Thu Minh với chồng Tây: Ít tham gia nghệ thuật, sở hữu siêu xe, du thuyền, chuyên cơ giá trị triệu đô

Bất ngờ trước cuộc sống sang chảnh của Thu Minh với chồng Tây: Ít tham gia nghệ thuật, sở hữu siêu xe, du thuyền, chuyên cơ giá trị triệu đô

Kết hôn ở độ tuổi khá muộn với người đàn ông hơn mình 20 tuổi. Đến giờ, Thu Minh và chồng Tây có cuộc sống viên mãn với cậu con trai 4 tuổi.

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