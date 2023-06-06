'Nữ hoàng nhạc Dance' Thu Minh tái xuất âm nhạc sau 2 năm 'ở ẩn', để lộ diện mạo cuốn hút, gợi cảm tuổi 46

Sau đó, dịch Covid-19 bùng phát khiến gia đình nữ ca sĩ không thể về nước. Thay vì hoang mang, lo lắng, cô nhanh chóng thích nghi, tập trung vun vén tổ ấm nhỏ.

Trước đó, vào năm 2020, Thu Minh chuyển sang Singapore sinh sống để hỗ trợ ông xã công tác. Cô tự tay chăm nom con trai nhỏ, làm những việc giản dị như bao bà mẹ khác như cắt tóc, nấu ăn cho con...

Trở lại hoạt động sau nhiều năm sống ở Singapore, Thu Minh nhận lời tham gia chương trình "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân", kết hợp với nhiều ca sĩ trẻ như Orange, Anh Tú, Trúc Nhân,...

Thời gian qua, Thu Minh có những ngày tháng thảnh thơi tận hưởng cuộc sống bên chồng và con trai. Khoảng thời gian "ở ẩn" tập trung cho chuyện làm mẹ, làm vợ, với Thu Minh là quãng thời gian đặc biệt của cuộc đời cô.

Nhan sắc của Thu Minh nhận được nhiều lời khen ngợi. Nữ ca sĩ "Đường cong" vẫn giữ được vóc dáng nhỏ nhắn, quyến rũ và tươi trẻ. Tuy vậy, trong 2 năm vừa qua ''Nữ hoàng nhạc dance'' vẫn chưa cho ra sản phẩm âm nhạc mới.

Thu Minh cùng các thế hệ ca sĩ trẻ trong show Xuân hạ thu đông rồi lại xuân

Tại đây, Thu Minh hát ca khúc mang tên ''Hai mươi hai'' giành tặng con trai đầy cảm động

Mới đây, để không phụ lòng chờ đợi của người hâm mộ Thu Minh đăng tải loạt ảnh với giao diện cuốn hút, trẻ trung và vô cùng gợi cảm ở tuổi 46, ''nhá hàng'' sản phẩm mới trong thời gian sắp tới. Cô chọn những trang phục có thiết kế lạ mắt, những chi tiết cắt xẻ táo bạo để tôn lên đường cong quyến rũ của bà mẹ một con.

Ca sĩ Thu Minh tung hình ảnh hé lộ dự án âm nhạc sắp tới

Theo nữ ca sĩ sinh năm 1977, cô đang ấp ủ một dự án âm nhạc nhưng lần này không đơn giản là phát hành một bài hát hay album thông thường, thay vào đó, cô sẽ mang đến một sản phẩm đặc biệt cho khán giả. Sau khi nghe được chia sẻ từ nữ ca sĩ, phía người hâm mộ đã có những trạng thái ''đứng ngồi không yên''.

Ngoại hình cuốn hút, trẻ trung của nữ ca sĩ được đánh giá rất cao.

Trước đó, chủ hit Bay được dân mạng khen ngợi về nhan sắc khi ngày càng trẻ trung và gợi cảm. Cô tự tin đọ dáng cùng hội bạn thân tại đảo quốc sư tử. Với Thu Minh, từng cô bạn trong hội là những mối “lương duyên” mà cô luôn muốn bảo vệ, gìn giữ. Nữ ca sĩ còn có dịp hội ngộ cùng siêu mẫu Bằng Lăng. Cả hai không ngại “chặt chém” nhau với trang phục quyến rũ.

Thu Minh tự tin khoe nhan sắc của mình bên những người đẹp khác.

Không chỉ hoạt động năng nổ trong nghệ thuật, Thu Minh tiết lộ cô hiện lấn sân sang mạng xã hội. Nữ ca sĩ hy vọng mang đến hình ảnh tích cực và tràn đầy năng lượng thông qua các video giải trí.

Trên TikTok, loạt clip ngắn của nữ ca sĩ nhiều lần lên xu hướng và được đông đảo công chúng hưởng ứng. Ngoài khoe giọng hát thiên phú, giọng ca gốc Hà thành còn nhạy bén bắt trend với phong cách hài hước.