Thu Minh kể về cuộc sống hôn nhân với chồng Tây, gặp rắc rối về giọng nói cao thường xuyên bị ông xã nhắc nhở

Sao Việt 10/08/2022 11:54

Đây là lần hiếm hoi ca sĩ Thu Minh tiết lộ cuộc sống hôn nhân với chồng ngoại quốc trước khán giả. Những chia sẻ thú vị của nữ diva đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm công chúng.

Mới đây, xuất hiện trong một chương trình truyền hình Thu Minh đã có những chia sẻ bất ngờ về chuyện đời tư trước truyền thông. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết, chồng tây bị "dị ứng" với chất giọng của cô khi lên cao nên anh thường xuyên nhắc nhở. Theo đó, vì quãng giọng đặc trưng của Thu Minh khá cao nên mỗi khi nói chuyện, ông xã Thu Minh cứ tưởng rằng là cô đang hét.

Thu Minh kể về cuộc sống hôn nhân với chồng Tây, gặp rắc rối về giọng nói cao thường xuyên bị ông xã nhắc nhở - Ảnh 1
Thu Minh hé lộ về hôn nhân với chồng Tây trên sóng "Giao lộ thời gian". (Ảnh: Giao lộ thời gian)

Thu Minh chia sẻ: "Bố của bé Gấu không thích tôi lên giọng, anh ấy hay nói rằng: "Em đừng hét lên, tại sao em cứ la lên vậy?". Tuy nhiên, tôi nói rằng tôi không hề làm vậy, đó là giọng của tôi, tôi đang nói chuyện bình thường. Anh ấy muốn tôi thay đổi và kiềm nén lại ở một sắc giọng, âm lượng khác hơn chứ đối với ông xã và con trai thì đó là tôi đang la lên".

Thu Minh kể về cuộc sống hôn nhân với chồng Tây, gặp rắc rối về giọng nói cao thường xuyên bị ông xã nhắc nhở - Ảnh 2
Thu Minh và ông xã ngoại quốc (Ảnh: Internet)

Nữ ca sĩ sinh năm 1977 nói thêm, khi cô sắp tức giận với con trai việc gì thì cô sẽ phát cảnh cáo trước khi thật sự "bùng nổ": "Mỗi lần tôi bực mình và muốn thể hiện, tôi sẽ cảnh cáo trước: Con dọn ngay đi nhé trước khi mẹ lên giọng".

Bên cạnh đó, Giọng ca "Đường cong" còn tiết lộ thêm cô và ông xã không bao giờ giận nhau quá 2 tiếng. Cô cho biết, nếu có việc gì thì cả hai sẽ cùng nhau ngồi xuống giải quyết: "Khi chúng tôi gặp bất cứ vấn đề gì trong mối quan hệ của hai người hoặc có gì khúc mắc, chúng tôi sẽ ngồi vào bàn giải quyết. 

"Chúng tôi không thể nào chịu đựng và giận nhau quá 2 tiếng đồng hồ. Nhiều khi tôi còn lì và lấy điều đó làm 'vũ khí' vì tôi biết ông xã chịu không nổi đâu, một hai tiếng đồng hồ không nói chuyện được với vợ là anh ấy không làm gì được luôn".

Thu Minh kể về cuộc sống hôn nhân với chồng Tây, gặp rắc rối về giọng nói cao thường xuyên bị ông xã nhắc nhở - Ảnh 3
Thu Minh bật mí bản thân không giỏi việc bếp núc nhưng ông xã của cô vẫn yêu thích hai món cô nấu là thịt kho hột vịt và phở. (Ảnh: FB Thu Minh)

Song song đó, Thu Minh cũng thừa nhận cô và chồng đôi khi bất đồng quan điểm. "Không phải lúc nào chúng tôi cũng giống nhau, cả hai hay "choảng nhau" vì vợ chồng đều nóng tính và thẳng thắn nữa nên có gì là nói ngay, không hề giấu giếm. Tuy nhiên, khi gặp vấn đề lớn thì hai vợ chồng lại đoàn kết và nhìn chung một hướng. Ngoài ra, trong cách đối nhân xử thế với gia đình, bạn bè, chúng tôi cũng đồng quan điểm", chủ nhân hit Bay bộc bạch.

Thu Minh kể về cuộc sống hôn nhân với chồng Tây, gặp rắc rối về giọng nói cao thường xuyên bị ông xã nhắc nhở - Ảnh 4

Có thể nói, dù bước vào độ tuổi trung niên nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được sự tươi trẻ, thân hình săn chắc, khoẻ mạnh. Nữ ca sĩ còn được chồng thường xuyên mua tặng cho nhiều món quà đắt tiền khiến khán giả không khỏi không ngưỡng mộ bởi cuộc sống sang trọng.

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