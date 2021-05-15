Thu Minh: U50 bốc lửa hết nấc, tận hưởng cuộc sống ‘bà hoàng’ xa hoa, đẳng cấp bên chồng đại gia ngoại quốc

Là ca sĩ nổi tiếng, thành công, mang phong cách cá tính, sexy, quyến rũ, Thu Minh khá thoáng trong việc chọn lựa trang phục biểu diễn. Cô được liệt vào danh sách ca sĩ ăn mặc thoáng và có lần còn bị phạt vì ăn mặc phản cảm. Tuy nhiên với cô đó là gu thời trang . Đến nay, dù đã ở độ tuổi U50, Thu Minh vẫn quyến rũ và "bốc lửa" hết nấc.

Thu Minh nổi tiếng với giọng ca thiên phú đầy nội lực, kĩ thuật điêu luyện cùng phong cách trình diễn bùng cháy hết hình đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho khán giả. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ, Thu Minh đã tạo tiếng vang lớn trong nền âm nhạc Việt cùng hàng loạt những giải thưởng âm nhạc danh giá.

Người đẹp được khen trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 44. Làn da căng mịn, không nếp nhăn, gương mặt thon gọn, không có nọng cằm hay mỡ má, body lại săn chắc và quyến rũ. Bao nhiêu năm trong showbiz, Thu Minh vẫn giữ vững đẳng cấp “nữ hoàng nhạc dance”.

Nữ ca sĩ cho biết: "Là phụ nữ, việc chăm sóc cho ngoại hình là điều cần thiết. Nhiều người vẫn thường bỏ quên bản thân vì mải mê lo lắng cho chồng con. Thế nhưng, bạn phải đẹp, phải luôn tươi trẻ, không u sầu thì mới giữ được hạnh phúc gia đình". Cô cũng chia sẻ bí quyết để có thân hình hiện tại là kết quả của sự kết hợp giữa chế độ ăn uống khoa học và tập luyện gắt gao cùng các chuyên gia thể hình ở nhiều môn như gym, yoga cho đến bơi lội.

Muốn đẹp thì phải có chế độ ăn 'healthy'

Body cực phẩm là thành quả của quá trình tập luyện không ngừng

Hiện tại, Thu Minh đang có một gia đình hạnh phúc, viên mãn bên chồng đại gia Hà Lan cùng con trai là bé Gấu đáng yêu, ngoan ngoãn. Không chỉ có sự nghiệp thành công rực rỡ, còn có chồng đại gia hết mực yêu thương, Thu Minh tận hưởng cuộc sống xa hoa sang chảnh như một “bà hoàng”. Là một tay chơi đồ hiệu nức tiếng showbiz lại còn sở hữu mấy căn biệt thự triệu đô, cuộc sống của giọng ca “Đường cong” khiến bao người phải xuýt xoa.

Trải qua bao sóng gió tình trường, Thu Minh cũng 'cập bến' hạnh phúc bên chồng ngoại quốc

Nữ ca sĩ rất được chồng yêu thương chiều chuộng, hai vợ chồng thường có những chuyến du lịch sang chảnh vòng quanh thế giới

Nhà thừa điều kiện, Thu Minh là tay chơi hàng hiệu có tiếng của showbiz Việt

Thuộc hàng ca sĩ gạo cội, xuất phát điểm từ những thập niên 90, khi khái niệm về những sản phẩm âm nhạc vô cùng khắc khe, Thu Minh xuất hiện như một ca sĩ nổi trội với giọng ca thiên phú. Tuy nhiên, thị trường âm nhạc hàn lâm, đậm chất nghệ thuật bị thay thế bởi “thị trường âm nhạc theo trào lưu”, chính vì thế người nghệ sĩ đành ngậm ngùi nuối tiếc cho một thời đã qua.

Không còn thường xuyên ra các sản phẩm âm nhạc mới, nhưng có thể nói Thu Minh đã chạm đến đỉnh cao của sự thành công và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn nhiều người ngưỡng mộ

Dù thế, đồng nghiệp, đàn em và khán giả luôn nghiêng mình trước giọng hát khủng, đầy nội lực, cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện của "Nữ hoàng nhạc dance". Lùi sau ánh đèn sân khấu, nhưng Thu Minh vẫn giữ vững nhiệt huyết, đam mê được hát, được cống hiến cho khán giả luôn cháy mãi trong cô.

Ảnh: FBNV