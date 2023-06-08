Lưu Hương Giang 'ngầm' thông báo chia tay Hồ Hoài Anh: 'Đừng gắn tên tôi với bất kỳ điều gì khác'

Sao Việt 08/06/2023 10:17

Dù không chính thức lên tiếng, nhưng người hâm mộ cũng ngầm hiểu cặp đôi đã 'đường ai nấy đi' sau chia sẻ mới đây nhất của nữ ca sĩ.

Vừa qua, Lưu Hương Giang cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới có tựa đề "Mất anh, em tìm lại thấy chính mình", đánh dấu sự trở lại sau 1 vắng bóng. Trước đó, nữ ca sĩ gần như "ở ẩn", không xuất hiện trên truyền thông, né tránh sự chú ý của khán giả vì lùm xùm tình ái của ông xã Hồ Hoài Anh. 

Lưu Hương Giang 'ngầm' thông báo chia tay Hồ Hoài Anh: 'Đừng gắn tên tôi với bất kỳ điều gì khác' - Ảnh 1
Mới đây nhất, Lưu Hương Giang chia sẻ về việc đi ăn cùng các con, tuy nhiên lại thiếu sự có mặt của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Chia sẻ hình ảnh mới nhất đi ăn cùng gia đình nhưng vắng bóng Hồ Hoài Anh, dư luận càng thêm nghi ngờ ca sĩ Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã không còn chung lối. Sau những ồn ào liên quan đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca sĩ Lưu Hương Giang đã lấy lại được thăng bằng để tiếp tục công việc và chăm sóc 2 con.

Dù không lên tiếng nói rõ nhưng cư dân mạng ngầm hiểu ca sĩ Lưu Hương Giang đã chia tay nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. 

Lưu Hương Giang 'ngầm' thông báo chia tay Hồ Hoài Anh: 'Đừng gắn tên tôi với bất kỳ điều gì khác' - Ảnh 2
Nữ ca sĩ cho biết, con cái là điều giá trị nhất trong cuộc sống của cô hiện tại.

Trước thắc mắc không còn song hành cùng Hồ Hoài Anh trong con đường sắp tới, đặc biệt là các dự án âm nhạc, liệu Lưu Hương Giang có ổn, nữ ca sĩ chia sẻ: "Đừng gắn tên tôi với bất kỳ điều gì khác. Hãy để tôi độc lập. Sự tự lập là một trong những nét hấp dẫn nhất của phụ nữ thời hiện đại và tôi thích được nhìn nhận như vậy. Những gì đã qua, hãy để nó trôi qua. Có những chuyện xảy ra không thể thay đổi được. Mình phải nhìn về phía trước vì nếu cứ vừa đi vừa nhìn lại quá khứ thì sẽ bị vấp đấy".

Lưu Hương Giang 'ngầm' thông báo chia tay Hồ Hoài Anh: 'Đừng gắn tên tôi với bất kỳ điều gì khác' - Ảnh 3
"Đừng gắn tên tôi với bất kỳ điều gì khác", nữ ca sĩ chia sẻ sau thời gian xảy ra ồn ào của Hồ Hoài Anh.

Với ca sĩ Lưu Hương Giang, trước những giông tố thay vì mân mê những tổn thương, chị sẽ tìm cách để kiếm tìm niềm vui. Bởi chị không có thời gian cho những người làm chị buồn. 

Nữ ca sĩ bộc bạch, phải tự biết cách làm mình hạnh phúc, như việc ăn một món ngon cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc chính là những điều nhỏ nhặt mà đôi khi người ta lại bỏ quên vì mải chạy theo những điều xa vời. Mọi thứ đều do bản thân lựa chọn.

Với ca sĩ Lưu Hương Giang, điều giá trị nhất trong cuộc sống của chị là hai đứa trẻ. "Các con giúp chúng ta cân bằng, xoa dịu những khó khăn và được tiếp thêm động lực" - chị bày tỏ.

Nữ ca sĩ cho biết những năm tuổi trẻ, chị lao ra đường để tìm kiếm niềm vui. Nhưng nay, chị dành thời gian cho con cái, cho những người chị quý mến. 

Nhìn lại chặng đường 13 năm sánh bước với Hồ Hoài Anh, dân tình không khỏi xót xa trước cuộc hôn nhân sóng gió của cô.

Lưu Hương Giang 'ngầm' thông báo chia tay Hồ Hoài Anh: 'Đừng gắn tên tôi với bất kỳ điều gì khác' - Ảnh 4
Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh quen nhau từ năm 2004.

Năm 2004, khi cần tìm phòng thu cho dự án âm nhạc mới, Lưu Hương Giang đã được chị gái là nhạc sĩ Lưu Thiên Hương giới thiệu cho phòng thu của Hồ Hoài Anh. Hai người quen nhau từ đó và dần có cảm tình.

Sau 4-5 năm tìm hiểu, nàng ca sĩ và chàng nhạc sĩ tổ chức đám cưới vào năm 2009 và có hai con gái chung Hồ Khánh Hà (Mina) và Hồ Tú Anh (Misu).

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang từng là một cặp vợ chồng hạnh phúc trong Vbiz. Sự nghiệp phát triển, cuộc sống viên mãn, con cái đủ đầy. Hai người là một cặp ăn ý và đẹp đôi cả trên sân khấu lẫn khi ở vị trí giám khảo The Voice Kids nhiều mùa.

Lưu Hương Giang 'ngầm' thông báo chia tay Hồ Hoài Anh: 'Đừng gắn tên tôi với bất kỳ điều gì khác' - Ảnh 5
Họ là cặp đôi đình đám, từng nhiều lần cùng nhau ngồi trên vị trí huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí.

Năm 2019, fan của cặp đôi bất ngờ khi rò rỉ thông tin TAND quận 2 (TP.HCM) đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận giữa bà Lưu Thị Hương Giang (36 tuổi) và ông Hồ Hoài Anh (39 tuổi). Quan hệ hôn nhân giữa hai người chấm dứt từ ngày quyết định có hiệu lực.

Tháng 10/2019, vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang bất ngờ thông báo ly hôn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không ai nghĩ một trong những cặp đôi đẹp nhất Vbiz lại nói lời chia tay dù trước đó không hề có biểu hiện gì.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ ca sĩ sinh năm 1983 lên tiếng khẳng định chuyện ly hôn của vợ chồng đã xảy ra khá lâu khi cả hai mất phương hướng và không có cách giải quyết. Còn nam ca sĩ Hồ Hoài Anh nói: “Cuộc hôn nhân nào cũng có những cột mốc, những hạnh phúc và sóng gió…, chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Và may mắn rằng chúng tôi đều đã vượt qua".

Lưu Hương Giang 'ngầm' thông báo chia tay Hồ Hoài Anh: 'Đừng gắn tên tôi với bất kỳ điều gì khác' - Ảnh 6
Hai người tổ chức đám cưới vào năm 2009 và có hai con gái chung là Hồ Khánh Hà (Mina) và Hồ Tú Anh (Misu).

Gương vỡ lại lành, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh trở lại với nhau như chưa từng có cuộc chia ly, tình cảm của cả hai lại mật ngọt như thuở ban đầu. Cùng nhau xuất hiện ở nhiều sự kiện, sân khấu và sân chơi âm nhạc.

Tháng 6/2022, khi cùng vợ và con gái đi công tác tại Tây Ban Nha, Hồ Hoài Anh đã vướng scandal. Thời điểm đó, trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh của ba mẹ con và đôi khi ẩn ý: "Trên đời có 2 người để mình hy sinh vô điều kiện đó là người sinh ra mình và người mình sinh ra".

Sau gần một năm hôn nhân gặp khủng hoảng, mới đây, Lưu Hương Giang ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của riêng cô. Khi được hỏi về Hồ Hoài Anh, nữ ca sĩ cho biết cả hai luôn ứng xử văn minh và vẫn cùng nhau chăm sóc con cái. 

Lưu Hương Giang lộ rõ 'dấu hiệu tuổi tác' qua bức ảnh chưa chỉnh sửa trong lần trở lại

Lưu Hương Giang lộ rõ 'dấu hiệu tuổi tác' qua bức ảnh chưa chỉnh sửa trong lần trở lại

Hương Giang để lộ khuyết điểm tuổi tác qua những bức ảnh chưa được chỉnh sửa trong lần xuất hiện trở lại sau ồn ào của Hồ Hoài Anh.

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