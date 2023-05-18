Gần 1 năm sau lùm xùm của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang ngày càng nhuận sắc, thái độ cũng thay đổi bất ngờ khi nhắc đến chồng

Sao Việt 18/05/2023 09:11

Không chỉ thăng hạng về nhan sắc mà cách nữ ca sĩ đối mặt với ồn ào cũng khiến khán giả phải ngưỡng mộ.

Thời gian trước, Lưu Hương Giang hâu như vắng bóng khỏi các sự kiện giải trí, cô cũng chia sẻ hình ảnh đời thường lên mạng xã hội với tần suất không nhiều. Thế nhưng, mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ đều khiến cộng đồng mạng không ngớt lời khen bởi nhan sắc ngày càng lên hương, toát lên thần thái của người phụ nữ từng trải đầy sức hút.

Gần 1 năm sau lùm xùm của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang ngày càng nhuận sắc, thái độ cũng thay đổi bất ngờ khi nhắc đến chồng - Ảnh 1
Lưu Hương Giang ngày càng nhuận sắc thấy rõ 

Đặc biệt, body của bà mẹ hai con từng "gây sốt" trên các diễn đàn mạng. Lần hiếm hoi công khai những bức ảnh diện đồ nửa kín nửa hở, mặc nội y khoe vòng 1 đầy đặn, vòng eo nhỏ và cơ bụng 6 múi cực săn chắc mà nhiều chị em ao ước.

Gần 1 năm sau lùm xùm của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang ngày càng nhuận sắc, thái độ cũng thay đổi bất ngờ khi nhắc đến chồng - Ảnh 2
Body khiến nhiều người phải ganh tị của Lưu Hương Giang 

Trước đây, Lưu Hương Giang từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc, nhưng có được sắc vóc "hack tuổi" như hiện tại thì phần lớn là thành quả sau quá trình quản lý bản thân nghiêm túc của nữ ca sĩ.

Gần 1 năm sau lùm xùm của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang ngày càng nhuận sắc, thái độ cũng thay đổi bất ngờ khi nhắc đến chồng - Ảnh 3
Lưu Hương Giang có kế hoạch ăn uống tập luyện khoa học để có được thân hình hiện tại 

Lưu Hương Giang tiết lộ, cô không ăn sau 6 giờ tối, vẫn ăn những món yêu thích nhưng với lượng vừa phải, kết hợp chạy bộ 30 phút mỗi ngày cùng các bài tập cho từng vùng. Lưu Hương Giang thường đi ngủ lúc 10h tối và bình minh lúc 6h30 - 7h sáng để có trạng thái tinh thần tốt nhất.

Gần 1 năm sau lùm xùm của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang ngày càng nhuận sắc, thái độ cũng thay đổi bất ngờ khi nhắc đến chồng - Ảnh 4
Lưu Hương Giang tận hưởng thời gian bên các con 

Đầu tháng 5/2023, Lưu Hương Giang chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc mới sau nhiều năm im ắng. Xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt MV, Lưu Hương Giang nhận được nhiều lời khen ngợi. Có thể thấy, từ khi Hồ Hoài Anh vướng scandal, Lưu Hương Giang không còn chia sẻ về chồng hay cập nhật hình ảnh gia đình lên trang cá nhân. Nữ ca sĩ chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh của mình hoặc những lúc đi du lịch cùng các con.

Gần 1 năm sau lùm xùm của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang ngày càng nhuận sắc, thái độ cũng thay đổi bất ngờ khi nhắc đến chồng - Ảnh 5
Nữ ca sĩ thường đưa các con đi du lịch 

Chỉ đến mới đây, Lưu Hương Giang mới hiếm hoi nhắc đến Hồ Hoài Anh. Cô khẳng định cả hai đang rất văn minh với nhau và cùng chăm sóc các con. Nữ ca sĩ chia sẻ, bản thân cô đối diện với khó khăn một cách nhẹ nhàng như một phần của cuộc sống, còn bây giờ cô đang sung sức trong mọi việc và không tồn tại bất cứ khó khăn nào trong suy nghĩ.

Trước đó, nữ ca sĩ cũng không ngần ngại chia sẻ: 'Mọi người đã rất yêu mến hình ảnh của Giang và anh Hồ Hoài Anh trong thời gian dài vừa qua. Anh Hồ Hoài Anh vẫn là người dù có bất kì chuyện gì xảy ra, Giang cũng rất biết ơn. Giang chưa bao giờ nghi ngờ về quyết định của mình'.

Gần 1 năm sau lùm xùm của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang ngày càng nhuận sắc, thái độ cũng thay đổi bất ngờ khi nhắc đến chồng - Ảnh 6
Lưu Hương Giang bắt đầu hoạt động độc lập mà không có sự hỗ trợ của chồng 

Mới đây, nữ ca sĩ đã tổ chức sự kiện ra mắt EP (đĩa nhạc ít ca khúc hơn album thông thường) Mất anh em tìm lại thấy chính mình và MV cùng tên vào chiều 10/5 tại TP.HCM. Album đánh dấu sự trở lại của ca sĩ kể từ năm 2017, Lưu Hương Giang tự viết lời, làm nhạc. Trước thắc mắc vì sao không tiếp tục gắn bó với cộng sự lâu năm - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, cô cho biết muốn độc lập trong dự án mới.

Gần 1 năm sau lùm xùm của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang ngày càng nhuận sắc, thái độ cũng thay đổi bất ngờ khi nhắc đến chồng - Ảnh 7
Cặp vợ chồng từng được nhiều người yêu thích vì luôn hỗ trợ cho nhau 

Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh kết hôn năm 2009. Cả hai hỗ trợ nhau phát triển nghệ thuật. Hồ Hoài Anh sáng tác nhiều ca khúc cho cô, cùng làm giám khảo The Voice Kids nhiều mùa. Họ ly dị hồi tháng 6/2019 nhưng vẫn giữ tình cảm tốt đẹp, sau đó nối lại quan hệ. Sau scandal của Hồ Hoài Anh, cả hai chưa xuất hiện công khai cùng nhau, nhạc sĩ cũng vắng bóng ở các sự kiện giải trí.

Gần 1 năm sau lùm xùm của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang ngày càng nhuận sắc, thái độ cũng thay đổi bất ngờ khi nhắc đến chồng - Ảnh 8
Lưu Hương Giang là nữ ca sĩ được nhiều người yêu mến 

Nữ ca sĩ sinh năm 1983, nổi tiếng nhờ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Cô từng ra các album Tôi là Lưu Hương Giang, Cải Bắp và Chuyển động cùng đĩa đơn Quá yêu, Đừng ngoảnh lại. Năm 2013, Lưu Hương Giang ngồi ghế huấn luyện viên cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí cùng Hiền Thục và Thanh Bùi. Năm 2017, chị ra mắt loạt MV Mưa rơi mưa rơi, Đừng buông tay, Tuổi thanh xuân sau đó tập trung chăm sóc gia đình.

 

Sau scandal của chồng 1 năm, Lưu Hương Giang mạnh mẽ quay lại showbiz

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