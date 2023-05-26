Lưu Hương Giang lộ rõ 'dấu hiệu tuổi tác' qua bức ảnh chưa chỉnh sửa trong lần trở lại

Hương Giang để lộ khuyết điểm tuổi tác qua những bức ảnh chưa được chỉnh sửa trong lần xuất hiện trở lại sau ồn ào của Hồ Hoài Anh.

Mới đây, fan hâm mộ bắt gặp trên trang cá nhân của Thanh Vân Hugo đăng tải lại hình ảnh chụp cùng với Lưu Hương Giang và Diễm My 9X. Dàn người đẹp cùng rạng rỡ khoe góc nghiêng thần thánh liền nhận được lượng tương tác "khủng" chỉ trong thời gian ngắn đăng tải. Nhìn tổng thể, cả 3 người đẹp đều sở hữu góc nghiêng ấn tượng. Không thể phủ nhận vẻ đẹp mặn mà, thần thái cũng như khí chất mạnh mẽ, nữ quyền của bộ 3 mỹ nhân khi cả 3 đều có những thành công nhất định trong sự nghiệp. Tuy nhiên, spotlight của tấm hình thuộc về bà xã Hồ Hoài Anh. Tấm hình của Vân Hugo vô tình bóc ra làn da lão hóa của bà mẹ 2 con.

Lưu Hương Giang chiếm trọn spotlight vì nếp nhăn ngay vùng mắt của cô. Nữ ca sĩ đã bước sang tuổi 39, sắp sửa đầu 4 nên có thể nói không còn trẻ để kèn cựa lại với thời gian. Lưu Hương Giang lại vừa trải qua 1 năm sóng gió mệt mỏi nên cô gần như không có hoạt động gì và lựa chọn cuộc sống "ẩn dật". Nhan sắc Lưu Hương Giang trong các bức ảnh đã được photoshop chỉnh chu. Trước đó, Lưu Hương Giang đã can thiệp dao kéo để níu kéo thanh xuân. Hiện tại, nhan sắc huấn luyện viên Giọng Hát Việt nhí đã lột xác hoàn toàn. Cô khẳng định bản thân chưa bao giờ hối hận về quyết định dao kéo nhan sắc của mình.

Trong buổi họp báo trở lại, Lưu Hương Giang cũng lộ rõ dấu vết thời gian trên gương mặt. Kể từ sau biến cố chấn động của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang sống ẩn dật và cô mới bắt đầu trở lại với âm nhạc trong khoảng thời gian gần đây. Cô nhiều lần có những chia sẻ đầy ẩn ý và tâm trạng trên trang cá nhân khiến người hâm mộ lo lắng. Khi được hỏi liên quan đến Hồ Hoài Anh trong lần trở lại này, Lưu Hương Giang cho biết: "Tôi nghĩ khi tôi mời mọi người đến đây chắc chắn tôi đã rất tự tin để có thể trò chuyện và đối thoại với mọi người". Lưu Hương Giang đã vượt qua được giai đoạn khó khăn sau màn trở lại đường đua âm nhạc này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-huong-giang-lo-ro-dau-hieu-tuoi-tac-qua-buc-anh-chua-chinh-sua-trong-lan-tro-lai-586007.html