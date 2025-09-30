Xôn xao tin con trai trùm giải trí Hong Kong sắp phá sản

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin Hướng Tả sắp phá sản.

Mới đây, nam diễn viên Hướng Tả vướng tin nợ cờ bạc 1,4 triệu HKD (khoảng gần 180.000 USD) vào tháng 7. Thậm chí, mạng xã hội xôn xao thông tin Hướng Tả sắp phá sản.

Gần đây, mẹ của Hướng Tả là Trầm Lam liên tục live stream và việc này được cho là để kiếm tiền bù đắp vào khoản nợ nần của con trau. Ettoday đưa tin ngày 28/9, gia đình Hướng Tả lên tiếng đáp trả tin đồn. Con trai Hướng Hoa Cường khẳng định tin đồn là "hoàn toàn vô căn cứ".

Trong buổi phát sóng trực tiếp mới đây, Trần Lam nhấn mạnh bộ sưu tập trang sức và bất động sản của bà vẫn còn nguyên vẹn. Bà vẫn có hơn 1.000 nhân viên và cho biết: "Không đời nào có chuyện chúng tôi phá sản”. Bà cũng chỉ ra những tiết lộ trên mạng là vô căn cứ và không có cơ sở.

Ngay sau đó, Hướng Tả cũng đăng lại đoạn clip của mẹ trên Weibo và viết: "Mọi người sẽ luôn bàn tán về việc tôi làm ăn có tốt hay không, nhưng những ai nói vậy thì hãy biết giới hạn của mình đi".

Trước đó, diễn viên Hướng Tả và bộ phim Môn Tiền Bảo Địa trở thành đề tài hot nhất MXH Trung Quốc, tuy nhiên không phải với nội dung tích cực mà Hướng Tả bị khán giả chê cười, chỉ trích vì diễn xuất quá dở.

Trong phim, Hướng Tả thể hiện vai một đại ca giang hồ, nhưng diễn xuất của anh bị chê là "ngớ ngẩn, làm màu", rất nhiều cử chỉ của Hướng Tả bị cho là không phù hợp với bối cảnh nhân vật hay không khí của bộ phim.

Tác phẩm siêu dở này chỉ đạt 1,4 triệu NDT sau 11 ngày ra rạp và phải rút khỏi rạp chiếu vì chẳng ai xem. Trong khi đó, kinh phí sản xuất phim lên tới 200 triệu NDT (hơn 700 tỷ đồng) như vậy, con trai ông trùm giới giải trí Hong Kong đã ném số tiền khổng lồ qua cửa sổ chỉ vì muốn thỏa mãn đam mê diễn xuất.

