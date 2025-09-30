Xôn xao tin con trai trùm giải trí Hong Kong sắp phá sản

Sao quốc tế 30/09/2025 16:29

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin Hướng Tả sắp phá sản.

Mới đây, nam diễn viên Hướng Tả vướng tin nợ cờ bạc 1,4 triệu HKD (khoảng gần 180.000 USD) vào tháng 7. Thậm chí, mạng xã hội xôn xao thông tin Hướng Tả sắp phá sản.

Gần đây, mẹ của Hướng Tả là Trầm Lam liên tục live stream và việc này được cho là để kiếm tiền bù đắp vào khoản nợ nần của con trau. Ettoday đưa tin ngày 28/9, gia đình Hướng Tả lên tiếng đáp trả tin đồn. Con trai Hướng Hoa Cường khẳng định tin đồn là "hoàn toàn vô căn cứ".

Xôn xao tin con trai trùm giải trí Hong Kong sắp phá sản - Ảnh 1

Trong buổi phát sóng trực tiếp mới đây, Trần Lam nhấn mạnh bộ sưu tập trang sức và bất động sản của bà vẫn còn nguyên vẹn. Bà vẫn có hơn 1.000 nhân viên và cho biết: "Không đời nào có chuyện chúng tôi phá sản”. Bà cũng chỉ ra những tiết lộ trên mạng là vô căn cứ và không có cơ sở.

Ngay sau đó, Hướng Tả cũng đăng lại đoạn clip của mẹ trên Weibo và viết: "Mọi người sẽ luôn bàn tán về việc tôi làm ăn có tốt hay không, nhưng những ai nói vậy thì hãy biết giới hạn của mình đi".

Xôn xao tin con trai trùm giải trí Hong Kong sắp phá sản - Ảnh 2

Trước đó, diễn viên Hướng Tả và bộ phim Môn Tiền Bảo Địa trở thành đề tài hot nhất MXH Trung Quốc, tuy nhiên không phải với nội dung tích cực mà Hướng Tả bị khán giả chê cười, chỉ trích vì diễn xuất quá dở.

Trong phim, Hướng Tả thể hiện vai một đại ca giang hồ, nhưng diễn xuất của anh bị chê là "ngớ ngẩn, làm màu", rất nhiều cử chỉ của Hướng Tả bị cho là không phù hợp với bối cảnh nhân vật hay không khí của bộ phim.

Tác phẩm siêu dở này chỉ đạt 1,4 triệu NDT sau 11 ngày ra rạp và phải rút khỏi rạp chiếu vì chẳng ai xem. Trong khi đó, kinh phí sản xuất phim lên tới 200 triệu NDT (hơn 700 tỷ đồng) như vậy, con trai ông trùm giới giải trí Hong Kong đã ném số tiền khổng lồ qua cửa sổ chỉ vì muốn thỏa mãn đam mê diễn xuất.

Phim của Triệu Lộ Tư gây bùng nổ, đưa Tencent Video đạt lượt tải cao nhất năm 2025

Phim của Triệu Lộ Tư gây bùng nổ, đưa Tencent Video đạt lượt tải cao nhất năm 2025

Sự kiện hơn 100 nghìn lượt tải ứng dụng cùng hướng về Hãy để tôi tỏa sáng không chỉ là hiệu ứng fan mà còn phản ánh nhu cầu thưởng thức những tác phẩm có tính nhân văn, truyền cảm hứng. Khán giả, đặc biệt là nhóm trẻ, dễ dàng nhìn thấy mình trong hành trình của Hứa Nghiên - một cô gái bước ra từ những khó khăn để tự định nghĩa lại giá trị bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Hướng Tả

TIN LIÊN QUAN

Phim của Triệu Lộ Tư gây bùng nổ, đưa Tencent Video đạt lượt tải cao nhất năm 2025

Phim của Triệu Lộ Tư gây bùng nổ, đưa Tencent Video đạt lượt tải cao nhất năm 2025

Vị đạo diễn nổi tiếng bất ngờ tiết lộ Thư Kỳ từng bị ép đóng cảnh nóng

Vị đạo diễn nổi tiếng bất ngờ tiết lộ Thư Kỳ từng bị ép đóng cảnh nóng

Choáng ngợp với trang sức tiền tỉ của mẹ chồng Triệu Lộ Tư trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Choáng ngợp với trang sức tiền tỉ của mẹ chồng Triệu Lộ Tư trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do từng không muốn đóng tổng tài trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do từng không muốn đóng tổng tài trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Vì sao 'Hoa hướng dương' của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn vắng bóng ở giải Kim Kê?

Vì sao 'Hoa hướng dương' của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn vắng bóng ở giải Kim Kê?

Trương Bá Chi giải nghệ vì sức khỏe không ổn định?

Trương Bá Chi giải nghệ vì sức khỏe không ổn định?

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 1/10/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 1/10/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 1/10/2025, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 1/10/2025, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Sao quốc tế 3 giờ 56 phút trước
Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Hy hữu: Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

Hy hữu: Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

Đời sống 4 giờ 18 phút trước
Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ

Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ

Đời sống 4 giờ 27 phút trước
Xe tải hỏng phanh lao vào trạm thu phí và chạm với 3 xe khác khiến 9 người thương vong

Xe tải hỏng phanh lao vào trạm thu phí và chạm với 3 xe khác khiến 9 người thương vong

Video 4 giờ 43 phút trước
Thịt bò là nguồn dinh dưỡng vàng cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Thịt bò là nguồn dinh dưỡng vàng cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Dinh dưỡng 4 giờ 45 phút trước
Xôn xao tin con trai trùm giải trí Hong Kong sắp phá sản

Xôn xao tin con trai trùm giải trí Hong Kong sắp phá sản

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước
Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Video 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 1/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Tư 1/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 30/9/2025, 3 con giáp Thần Tài 'rung chuông vàng', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đếm tiền mỏi tay, tương lai huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 30/9/2025, 3 con giáp Thần Tài 'rung chuông vàng', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đếm tiền mỏi tay, tương lai huy hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Phim của Triệu Lộ Tư gây bùng nổ, đưa Tencent Video đạt lượt tải cao nhất năm 2025

Phim của Triệu Lộ Tư gây bùng nổ, đưa Tencent Video đạt lượt tải cao nhất năm 2025

Vị đạo diễn nổi tiếng bất ngờ tiết lộ Thư Kỳ từng bị ép đóng cảnh nóng

Vị đạo diễn nổi tiếng bất ngờ tiết lộ Thư Kỳ từng bị ép đóng cảnh nóng

Choáng ngợp với trang sức tiền tỉ của mẹ chồng Triệu Lộ Tư trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Choáng ngợp với trang sức tiền tỉ của mẹ chồng Triệu Lộ Tư trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

'Hãy để tôi tỏa sáng' của Triệu Lộ Tư 'gây sốt' vì kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên chất lượng

'Hãy để tôi tỏa sáng' của Triệu Lộ Tư 'gây sốt' vì kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên chất lượng

Trương Bá Chi giải nghệ vì sức khỏe không ổn định?

Trương Bá Chi giải nghệ vì sức khỏe không ổn định?