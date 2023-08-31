Vĩnh Dạ Tinh Hà chính thức khai máy, công bố dàn diễn viên chính khiến cư dân mạng háo hức ngày lên sóng

Nội dung xoay quanh câu chuyện nữ chính Lăng Diệu Diệu (Ngu Thư Hân) xuyên không trở thành nữ phụ người người ghét bỏ trong tiểu thuyết. Nữ chính phải thực hiện các nhiệm vụ 'khó đỡ' do hệ thống đưa ra. Sau đó, cô vô tình gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Mộ Thanh (Đinh Vũ Hề) - em trai nữ chính ở thế giới tiểu thuyết.

Ngày 30/8 mới đây, đoàn phim Vĩnh Dạ Tinh Hà đã tổ chức lễ khai máy chính thức, công khai dàn diễn viên chính chất lượng. Trong đó, Ngu Thư Hân vai Lăng Diệu Diệu, Đinh Vũ hề vai Mộ Thanh, Chúc Tự Đan vai Mộ Dao, Dương Sĩ Trạch vai Liễu Phất Y.

Ngay khi những hình ảnh đầu tiên của bộ phim được tiết lộ, fan đã hào hứng vô cùng bởi tạo hình của nam chính Đinh Vũ Hề được khen quá đẹp, sát với nguyên tác, thỏa mãn trí tưởng tượng về nhân vật nổi tiếng được yêu thích này.

Trang phục có màu sắc đơn giản nhưng chứa những họa tiết tinh tế được chăm chút tỉ mỉ càng tôn lên ngũ quan sắc sảo của nam diễn viên, đồng thời cũng khiến anh cao lớn hơn vóc dáng thực.

Ngu Thư Hân cũng nhận nhiều lời khen ngợi khi tạo hình Lăng Diệu Diệu được hé lộ. Trong trang phục màu sắc tươi sáng, vẻ ngoài của mỹ nhân sinh năm 1995 được đánh giá nhí nhảnh, đáng yêu và phù hợp với nguyên tác.

Được biết, Đinh Vũ Hề từng đóng chung với Ngu Thư Hân trong bộ phim ngôn tình Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, lên sóng vào năm 2021. Cặp đôi thể hiện mối tình ngọt ngào giữa cô nàng biên tập Sơ Lễ (Ngu Thư Hân) và anh chàng nhà văn Trú Xuyên (Đinh Vũ Hề). Lần tái hợp sắp tới của cặp đôi khiến fan hâm mộ vô cùng trông ngóng.