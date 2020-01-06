TWICE liên tiếp gặp vận hạn đầu năm: Jihyo gây tranh cãi với ngôn từ châm biếm, Dahyun bị chỉ trích vì thái độ thô lỗ

Sao quốc tế 06/01/2020 18:26

Ngay đầu năm 2020, các cô gái xinh đẹp đến từ TWICE đã liên tiếp gặp khủng hoảng vì những phát ngôn và hành động không “vừa mắt” công chúng.

Mới đây, nữ thần tượng Jihyo của nhóm nhạc TWICE đã gây ra tranh cãi khi giải thích về lý do vắng mặt tại Golden Disc Awards 2020 trên Vlive. Được biết, ngày 5/1 vừa qua, Jihyo đã xuất hiện tại thảm đỏ lễ trao giải nhưng lại mất hút trên sân khấu biểu diễn khiến fan vô cùng lo lắng.

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Jihyo gặp vận xui ngay đầu năm khi vấp phải tranh cãi vì phát ngôn thiếu kiểm soát - Ảnh: Internet

Nói về nguyên nhân biến mất của mình, Jihyo cho biết: “Tại MAMA, các bạn đã biết rồi đấy, tôi không thể xuất hiện trên sân khấu trong vài khoảnh khắc. Tôi sẽ giải thích luôn tại đây vì có vẻ như một số kẻ kiếm tìm sự chú ý cứ rên rỉ lẩm bẩm (oong-ang-oong) về điều này mãi thôi. Tôi chỉ bị ốm thôi. Haha. Tôi thấy có lỗi vì chuyện này bỗng nhiên thành tư liệu để người ta xỉa xói. Nhưng biết sao bây giờ, tôi đâu có thể làm gì được khi bản thân bị ốm”.

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Jihyo dùng tiếng lóng thường được sử dụng để chế giễu người khác - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, lời giải thích này của Jihyo bị netizen xứ Hàn chỉ trích là quá mỉa mai và châm biếm. Nữ thần tượng đã dùng từ “oong-ang-oong” - tiếng lóng để công kích khán giả nam theo cách đầy chế giễu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, fan vẫn bênh vực nữ thần tượng và cho rằng cô đang phải chịu áp lực quá lớn.

Chưa dừng lại ở đây, một thành viên khác của nhóm nhạc “gà cưng” JYP – Dahyun cũng bị chỉ trích vì thái độ thô lỗ tại nơi công cộng. Cụ thể, cách đây vào ngày, cô bị bắt gặp lườm nhân viên sân bay với vẻ mặt đầy khó chịu.

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Dahyun bị bắt gặp lườm nhân viên sân bay - Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 2/1, nữ thần tượng Momo lộ tin hẹn hò với Heechul (Super Junior). Công ty chủ quản của cặp đôi là SM Entertainment và JYP Entertainment đã chính thức lên tiếng xác nhận. Mới đây, Momo đã viết một bức thư tay nói về mối quan hệ của mình với đàn anh và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ.

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Momo xin lỗi fan vì tin hẹn hò - Ảnh: Internet

Một số bình luận của netizen Hàn trước những ồn ào không hay liên quan đến các cô gái nhà TWICE:

“Cho dù cô ấy có điên đến mức nào đi chăng nữa, thì làm thế nào cô ấy có thể sử dụng một từ thấp hèn như vậy”.

“Tôi có cảm giác rằng TWICE đang sắp đến hồi kết rồi”.       

“Tôi thấy buồn cười mỗi khi mọi người nói rằng những đứa trẻ nhà JYP có tính cách tốt. Từ những vụ bê bối lái xe say xỉn cho đến những tranh cãi về đạo nhạc của Park Jin Young…”

“Tính nết này của cô ta sẽ ngăn cản sự nghiệp của cô ta”.

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Từ khóa:   Jihyo Dahyun Super Junior

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