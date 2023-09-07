Từng được mệnh danh là 'nữ thần siêu vòng 1', Bành Đan gây bất ngờ khi trở thành Viện trưởng

Bành Đan từng là nữ diễn viên đóng phim người lớn nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc) những năm 1990. So với những diễn viên phim nhạy cảm khác, Bành Đan là người có sự thành công nhờ thực lực.

Truyền thông Trung Quốc gần đây liên tục đưa tin về cựu diễn viên Bành Đan . Ở tuổi 49, cô vẫn giữ được nhan sắc mặn mà với làn da mịn màng. Thế nhưng không phải ngoại hình, công việc hiện tại của Bành Đan mới là điều khiến công chúng bất ngờ.

Đến nay, Bành Đan là Viện trưởng đầu tiên của Viện Chiến lược kinh tế quốc tế. Cương vị hiện tại của Bành Đan khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên. Cô thoát khỏi hình ảnh một cô gái nóng bóng, dần trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và có tiếng nói trong xã hội.

Sau khi rời khỏi làng giải trí , cô dần bước vào giới chính trị và thương trường. Năm 2013, Bành Đan được bổ nhiệm làm Ủy viên Tỉnh ủy Cam Túc của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Sau đó, cô trở thành Ủy viên Thường vụ của Liên đoàn Thanh niên Trung Quốc vào năm 2017.

Đến nay, Bành Đan là Viện trưởng đầu tiên của Viện Chiến lược kinh tế quốc tế.

Bành Đan sinh năm 1974, quê ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Năm 8 tuổi, Bành Đan đã theo học múa ba lê tại Học viện Múa Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, Bành Đan có một thời gian theo đuổi nghề múa. Tuy nhiên, không lâu sau đó cô chuyển tới Mỹ sinh sống cùng gia đình. Tại đây, Bành Đan tiếp tục theo đuổi đam mê và học thêm về diễn xuất.

Bành Đan sinh năm 1974, quê ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc.

Nhờ thành tích học tập xuất sắc, cô là một trong những sinh viên Trung Quốc nhận được học bổng toàn phần. Không những thế, Bành Đan còn đạt nhiều danh hiệu nhan sắc như: Hoa hậu Hoa kiều tại Mỹ 1992, Hoa hậu Trung Quốc tại Mỹ 1993 và Hoa hậu châu Á tại Mỹ 1994.

Hồi mới vào nghề, Bành Đan đã tham gia diễn xuất trong một bộ phim tiếng Anh Chinese Chocolate, hiệu ứng đạt được cũng rất tốt, nhiều lần được các giải thưởng lớn.

Từ đó, Bành Đan cũng nhận được lời khen của Hoàng Bách Minh, tới Hong Kong quay phim nhạy cảm. Từ đó, Bành Đan bước vào cánh cửa lớn của mảng phim cấp ba, cô tham gia nhiều bộ phim dán mác cấm trẻ em như: Tà sát, Cực độ thú tính, Lục ma nữ, Tam hợp hội.... Vóc dáng gợi cảm và khuôn mặt xinh đẹp của Bành Đan đã hút hồn của rất nhiều nam giới, và được mệnh danh là “nữ thần siêu vòng 1” thời bấy giờ.

Vóc dáng gợi cảm và khuôn mặt xinh đẹp của Bành Đan đã hút hồn của rất nhiều nam giới, và được mệnh danh là “nữ thần siêu vòng 1” thời bấy giờ.

Khi dòng phim 18 ở Hong Kong dần suy thoái vào cuối những năm 1990, Bành Đan chuyển từ Hong Kong sang Đại lục đóng phim. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm như Hoàng phố quân nhân, Thiết đạo du kích đội, Trương Tư Đức,...Có thể nói rằng thời ấy, Bành Đan đã khuấy đảo làng giải trí Trung Quốc và là nữ diễn viên được hàng triệu người yêu thích.

Thế nhưng, vào năm 2013, Bành Đan dần xuất hiện ít hơn và từ năm 2014 đến nay, cô không tham gia bất kỳ bộ phim nào mà chỉ tập trung cho sự nghiệp riêng. Việc Bành Đan mất hút trên màn ảnh và chuyển sang làm chính trị, kinh tế khiến không ít khán giả tiếc nuối. Tuy nhiên, thành công của cô hiện tại khiến người khác phải khâm phục.