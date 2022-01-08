Lâu không xuất hiện, ai ngờ Ngu Thư Hân lại nóng bỏng thế này, đã thế còn diện đầm bó sát khoe vòng 1 căng đầy

Sao quốc tế 08/01/2022 19:05

Nhiều fan hâm mộ dường như không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp sexy cuốn hút của Ngu Thư Hân vì quá ư là nóng bỏng.

Xuất hiện tại một sự kiện nhãn hàng hoành tráng tại Thượng Hải, học trò của Lisa trong Thanh Xuân có bạn Ngu Thư Hân khiến mọi người đổ xô mọi ánh mắt về phía cô nàng. Visual “đỉnh của chop” của người đẹp khiến dân tình không thể rời mắt nổi. Chỉ sau 2 năm tham gia Thanh Xuân Có Bạn, cô nàng "Thánh lố phát cuồng vì Lisa " có màn thay đổi hình ảnh ngoạn mục đến nỗi khó lòng nhận ra.

Lâu không xuất hiện, ai ngờ Ngu Thư Hân lại nóng bỏng thế này, đã thế còn diện đầm bó sát khoe vòng 1 căng đầy - Ảnh 1
Lâu không xuất hiện, ai ngờ Ngu Thư Hân lại nóng bỏng thế này, đã thế còn diện đầm bó sát khoe vòng 1 căng đầy - Ảnh 2
Lâu không xuất hiện, ai ngờ Ngu Thư Hân lại nóng bỏng thế này, đã thế còn diện đầm bó sát khoe vòng 1 căng đầy - Ảnh 3

 Loạt ảnh sexy ngút ngàn khiến Ngu Thư Hân trở thành tâm điểm của sự chú ý

Gương mặt nhỏ nhắn khác hẳn so với kiểu bầu bĩnh, đáng yêu trước đây kết hợp thần thái "lên hương" ngút ngàn của cô nàng "Thánh lố" cho thấy nữ ca sĩ có sự thay đổi chóng mặt. Không chỉ visual, mà ngoại hình của Ngu Thư Hân cũng đặc biệt được cư dân mạng đem lên bàn cân so sánh. Trong loạt ảnh, mỹ nhân này diện chiếc váy 2 dây xẻ ngực sâu, khoe khéo vòng 1 căng đầy, sexy đến nghẹt thở.

Lâu không xuất hiện, ai ngờ Ngu Thư Hân lại nóng bỏng thế này, đã thế còn diện đầm bó sát khoe vòng 1 căng đầy - Ảnh 4
Lâu không xuất hiện, ai ngờ Ngu Thư Hân lại nóng bỏng thế này, đã thế còn diện đầm bó sát khoe vòng 1 căng đầy - Ảnh 5
Lâu không xuất hiện, ai ngờ Ngu Thư Hân lại nóng bỏng thế này, đã thế còn diện đầm bó sát khoe vòng 1 căng đầy - Ảnh 6

 Body mlem mlem của "thánh lố phát cuồng vì Lisa" càng ngày càng sexy sau màn giảm cân ngoạn mục

Trước màn khoe ngực đầy cùng đường cong cơ thể cuốn hút, body gợi cảm ngút ngàn khiến không ít người “xịt máu mũi” chứng tỏ sắc vóc của Ngu Thư Hân ấn tượng tới nhường nào.

Không chỉ có ảnh tạo hình studio, những khung hình do fan chụp tại sự kiện đã tiết lộ nhan sắc và vóc dáng thật của cô nàng. Từng khá mũm mĩm khi tham gia Thanh Xuân Có Bạn nhưng giờ đây Ngu Thư Hân sở hữu body mảnh mai, lộ xương quai xanh quyến rũ. Sau màn giảm cân ngoạn mục và có được vóc dáng đáng mơ ước, loạt tấm ảnh dưới ống kính của “team qua đường” của Ngu Thư Hân nhận được hàng ngàn lượt “thả tim” từ cộng đồng mạng.

Lâu không xuất hiện, ai ngờ Ngu Thư Hân lại nóng bỏng thế này, đã thế còn diện đầm bó sát khoe vòng 1 căng đầy - Ảnh 7
Lâu không xuất hiện, ai ngờ Ngu Thư Hân lại nóng bỏng thế này, đã thế còn diện đầm bó sát khoe vòng 1 căng đầy - Ảnh 8
Lâu không xuất hiện, ai ngờ Ngu Thư Hân lại nóng bỏng thế này, đã thế còn diện đầm bó sát khoe vòng 1 căng đầy - Ảnh 9

 Combo vừa sexy vừa đáng yêu mang tính "sát thương" cực mạnh, ngay cả ống kính qua đường cũng không đánh gục được visual hoàn hảo của Ngu Thư Hân

Đẹp bất chấp mọi góc độ, cô nàng học trò của Lisa còn sở hữu combo gây “sát thương” cực mạnh - vừa sexy vừa đáng yêu đốn gục biết bao trái tim người hâm mộ. Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ mới được dịp chiêm ngưỡng cận cảnh nhan sắc của “cô nàng thánh lố” và không thể nào phủ nhận rằng người đẹp này có cuộc lột xác vô cùng mãn nhãn.

Giữa Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân, ai sẽ 'nên duyên' với Vương Nhất Bác trong phim ngôn tình mới?

Giữa Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân, ai sẽ 'nên duyên' với Vương Nhất Bác trong phim ngôn tình mới?

Hai mỹ nhân đang gây bão hiện nay là Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân đều đang nhắm đến vai nữ chính trong dự án phim "Dữ quang đồng hành".

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân thánh lố Ngu Thư Hân nhan sắc Ngu Thư Hân Ngu Thư Hân nóng bỏng sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Giữa Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân, ai sẽ 'nên duyên' với Vương Nhất Bác trong phim ngôn tình mới?

Giữa Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân, ai sẽ 'nên duyên' với Vương Nhất Bác trong phim ngôn tình mới?

Hết là bản sao của BLACKPINK lại đụng độ Song Hye Kyo nhưng Ngu Thư Hân vẫn là cái bóng mờ nhạt?

Hết là bản sao của BLACKPINK lại đụng độ Song Hye Kyo nhưng Ngu Thư Hân vẫn là cái bóng mờ nhạt?

Lâm Tâm Như bị 'đào' lại ảnh 28 năm trước, liệu có chứng minh được nhan sắc đỉnh cao?

Lâm Tâm Như bị 'đào' lại ảnh 28 năm trước, liệu có chứng minh được nhan sắc đỉnh cao?

Tứ đại 'mỹ nhân hàng đầu' được làng giải trí Hoa ngữ công nhận nhan sắc lẫn thực lực diễn xuất

Tứ đại 'mỹ nhân hàng đầu' được làng giải trí Hoa ngữ công nhận nhan sắc lẫn thực lực diễn xuất

Angela Baby 'gây sốc' với nhan sắc đẹp tựa thiên sứ, bảo sao Huỳnh Hiểu Minh mê đắm không thôi

Angela Baby 'gây sốc' với nhan sắc đẹp tựa thiên sứ, bảo sao Huỳnh Hiểu Minh mê đắm không thôi

Triệu Lộ Tư “chìm nghỉm” giữa dàn mỹ nhân vì để lộ nhiều khuyết điểm nhan sắc

Triệu Lộ Tư “chìm nghỉm” giữa dàn mỹ nhân vì để lộ nhiều khuyết điểm nhan sắc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 20 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào