Lâu không xuất hiện, ai ngờ Ngu Thư Hân lại nóng bỏng thế này, đã thế còn diện đầm bó sát khoe vòng 1 căng đầy

Xuất hiện tại một sự kiện nhãn hàng hoành tráng tại Thượng Hải, học trò của Lisa trong Thanh Xuân có bạn Ngu Thư Hân khiến mọi người đổ xô mọi ánh mắt về phía cô nàng. Visual “đỉnh của chop” của người đẹp khiến dân tình không thể rời mắt nổi. Chỉ sau 2 năm tham gia Thanh Xuân Có Bạn, cô nàng "Thánh lố phát cuồng vì Lisa " có màn thay đổi hình ảnh ngoạn mục đến nỗi khó lòng nhận ra.

Gương mặt nhỏ nhắn khác hẳn so với kiểu bầu bĩnh, đáng yêu trước đây kết hợp thần thái "lên hương" ngút ngàn của cô nàng "Thánh lố" cho thấy nữ ca sĩ có sự thay đổi chóng mặt. Không chỉ visual, mà ngoại hình của Ngu Thư Hân cũng đặc biệt được cư dân mạng đem lên bàn cân so sánh. Trong loạt ảnh, mỹ nhân này diện chiếc váy 2 dây xẻ ngực sâu, khoe khéo vòng 1 căng đầy, sexy đến nghẹt thở.

Trước màn khoe ngực đầy cùng đường cong cơ thể cuốn hút, body gợi cảm ngút ngàn khiến không ít người “xịt máu mũi” chứng tỏ sắc vóc của Ngu Thư Hân ấn tượng tới nhường nào.

Không chỉ có ảnh tạo hình studio, những khung hình do fan chụp tại sự kiện đã tiết lộ nhan sắc và vóc dáng thật của cô nàng. Từng khá mũm mĩm khi tham gia Thanh Xuân Có Bạn nhưng giờ đây Ngu Thư Hân sở hữu body mảnh mai, lộ xương quai xanh quyến rũ. Sau màn giảm cân ngoạn mục và có được vóc dáng đáng mơ ước, loạt tấm ảnh dưới ống kính của “team qua đường” của Ngu Thư Hân nhận được hàng ngàn lượt “thả tim” từ cộng đồng mạng.

Combo vừa sexy vừa đáng yêu mang tính "sát thương" cực mạnh, ngay cả ống kính qua đường cũng không đánh gục được visual hoàn hảo của Ngu Thư Hân

Đẹp bất chấp mọi góc độ, cô nàng học trò của Lisa còn sở hữu combo gây “sát thương” cực mạnh - vừa sexy vừa đáng yêu đốn gục biết bao trái tim người hâm mộ. Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ mới được dịp chiêm ngưỡng cận cảnh nhan sắc của “cô nàng thánh lố” và không thể nào phủ nhận rằng người đẹp này có cuộc lột xác vô cùng mãn nhãn.