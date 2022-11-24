Tứ đại lưu lượng lần lượt 'bay màu', chỉ còn Dương Dương bao năm vẫn hot, lý do vì sao?

"Tứ đại lưu lương" là danh xưng này được dùng để gọi những ngôi sao có lượng fan đông đảo và luôn là đề tài nóng trên mạng xã hội. Khoảng vài năm trước, Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm , Lộc Hàm , Dương Dương đều là những gương mặt rất nổi tiếng, có được lượng fan lớn dẫn đầu giới giải trí Hoa ngữ. Từng được săn đón là vậy nhưng đến nay, cuộc sống và vị thế của 4 nam thần ấy lại đổi thay chóng mặt sau thời gian ngắn.

Cuối cùng trong số dàn đỉnh lưu đời đầu thì có lẽ Dương Dương đang là người có phong độ ổn định nhất. Gần đây, trên mạng xã hội, netizen cũng đang rôm rả thảo luận lí do vì sao Dương Dương vẫn luôn duy trì được danh hiệu đỉnh lưu trong nhiều năm như vậy.

Trong dàn mỹ nam "tứ đại lưu lượng", Ngô Diệc Phàm và Lý Dịch Phong đã lần lượt "bay màu" cả danh tiếng lẫn sự nghiệp vì bê bối đời tư chấn động. Còn về Lộc Hàm tuy vẫn nằm trong hàng ngũ này nhưng vài năm trở lại đây, anh chàng cứ "tà tà" trong giới giải trí, không lên cũng không xuống. Nói đến Lộc Hàm, netizen thường nhắc nhiều đến mối quan hệ tình cảm với Quan Hiểu Đồng.

Trong đó, phần lớn ý kiến đều cho rằng, Dương Dương gia nhập làng giải trí nhiều năm như vậy nhưng vẻ ngoài của nam diễn viên rất tốt như ở thời kì đỉnh cao. Nam diễn viên có gương mặt nhỏ, đường nét hài hòa nên nhìn luôn giống như những "tiểu thịt tươi" mới chập chững vào nghề. Chàng trai này luôn mang vẻ đẹp hoàn mỹ mỗi khi xuất hiện.

Bên cạnh đó, đời tư trong sạch, nói không với scandal là một điểm cộng lớn giúp Dương Dương luôn được lòng khán giả và cả những người trong nghề. Nam diễn viên luôn nỗ lực cải thiện khả năng diễn xuất, không dành thời gian để tạo scandal, chiêu trò để nổi tiếng mà muốn khẳng định bản thân bằng con đường nghệ thuật.

Trong sự nghiệp của mình, Dương Dương là sao nam có thể dùng câu nói "dùng tác phẩm để nói chuyện" mối khi nhắc đến. Đặc biệt phải nhắc đến bộ phim truyền hình Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đã đưa tên tuổi Dương Dương lên tầm cao mới, là bước đệm để nam diễn viên lọt top "Tứ đại lưu lượng" của Cbiz.

Liên tiếp sau đó, sự nghiệp diễn xuất của nam thần này tiếp tục thành công rực rỡ với hàng loạt dự án phim gây sốt như Toàn Chức Cao Thủ, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Đặc Chiến Vinh Quang, Thả Thí Thiên Hạ,... Đồng thời, nam diễn viên cũng đang dần chuyển mình sang phái thực lực, đảm nhận các vai diễn đa dạng và không còn bị đóng khuôn hình tượng như trước.

So với Lộc Hàm thì nhiệt độ của Dương Dương được xem là hơn vài phần. Mặt khác, lượng fan của anh cũng không ngừng tăng nhờ có tác phẩm gây bão. Với đà này, Dương Dương trong thời gian tới sẽ vẫn có thể duy trì được nhiệt độ, và có được tài nguyên ổn định.

Gần đây nhất, bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi với nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của một người lính cứu hỏa Tống Diệm (Dương Dương) và Hứa Thẩm - nữ bác sĩ vô cùng tâm huyết với nghề (Vương Sở Nhiên) đã hoàn tất quay hình và đang trong thời gian hậu kỳ, dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2023 đang được khán giả vô cùng mong chờ và kỳ vọng sẽ "bùng nổ" khi lên sóng.